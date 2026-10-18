Pari FK — Renn: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Pari FK — Renn uchrashuvi 18 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Pari FK boshlang‘ich tarkibi: 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Shergi S., 42. Koppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lis-Melu P. (kapitan), 20. Lopes M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traore A.
Pari FK zaxiradagilari: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.
Pari FK bosh murabbiyi: Rozenior L.
Renn boshlang‘ich tarkibi: 30. Samba B. (kapitan), 10. Blas L., 6. Sisse D., 4. Kressvell K., 95. Frankovski P., 9. Lepol E., 14. Reynolds B., 24. Ruo A., 90. Sumare I., 17. Shimanski S., 28. Tomasson A.
Renn zaxiradagilari: 48. Ait Budlal A., 60. Belazzug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Norden A., 21. Ronje V., 11. Tamari M.
Renn bosh murabbiyi: Ez F.
Izohlar 0
…