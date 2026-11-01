Pari FK — Monako: tarkiblar va jonli matn

45+3⏱
Jeremi Stinat hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
44⚽2-0
To‘p darvoza to‘riga borib tushdi! Lassin Sinayoko (Parij FK) ajoyib zarba yo‘lladi. Mozes Saymon ajoyib uzatma bilan Lassin Sinayokoni (Parij FK) topdi, u esa darvozabondan oldinroq harakat qilib, yaqin masofadan darvozaning o‘ng burchagiga aniq zarba berdi. Hisob endi 2:0.
43
Pablo Pagis (Parij FK) gol urishga yaqin keldi. U jarima maydoni ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi va ehtimol, zarbani to‘g‘ridan to‘g‘ri Lukash Gradetskiyga yo‘llamasdan, yanada yaxshiroq harakat qilishi kerak edi.
42
Monako burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
41
Aleksandr Golovin (Monako) jarima maydonchasi ichiga kirib bordi va faqat darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan bir necha dyuym farq bilan o‘tib ketdi. U gol urishi kerak edi!
38⚽1-0
Gol! Maksim Lopes jarima maydonchasi ichida Lassin Sinayokoga (Parij FK) ajoyib pas uzatdi. Bu unga to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga aniq yo‘llash imkonini berdi. 1:0.
37
Ilan Kebbal (Parij FK) raqiblarini aldab o‘tdi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. Bu yaxshi urinish bo‘ldi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Monako darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
35
Keling, ikkala jamoa tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar statistikasiga nazar tashlaymiz – 5:7.
31
To‘pga zarba berishning eng yaxshi namunasi bo‘lmadi. Ilan Kebbal (Parij FK) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo u darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Monako darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
29
Lassin Sinayoko (Parij FK) hozir o‘zini juda noqulay his qilayotgan bo‘lsa kerak. U ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, ammo olti metrlik masofadan yo‘llagan zarbasi muvaffaqiyatsiz chiqdi. U to‘pni noto‘g‘ri tepdi va Lukash Gradetskiy uchun to‘pni egallab olishni juda osonlashtirib qo‘ydi.
26
Kevin Trapp oldinga chiqib, Vanderson (Monako) tomonidan uzatilgan uzun pasni to‘xtatib qoldi.
25
Yarim vaziyat! Mattis Ablayn (Monako) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Kevin Trapp hujumni bartaraf etish uchun o‘z vaqtida harakat qildi.
24
Maksim Lopes (Parij FK) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Jeremi Stinat o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
23
Lassin Sinayoko (Pari FK) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi hushyor va to‘pni ilib oldi.
20
Pablo Pagis (Parij FK) burchak zarbasidan ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Biroq, himoyachilar to‘pni qaytarish va xavfni bartaraf etish uchun mukammal harakat qilishdi.
20
Mozes Saymon (Pari FK) o‘z texnikasini namoyish etib, yakkaxon holda darvoza qarshisiga chiqib keldi. U zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘siniga tegdi. Ajoyib yurish, ammo yakunda omad yetishmadi!
17
Per Lis-Melu (Parij FK) tomonidan qo‘pol xato va Jeremi Stinat hushtagini chaldi.
14
Nazino (Monako) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Jeremi Stina hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
13
DARVOZA USTUNI! Per Lis-Melu (Parij FK) jarima maydoni tashqarisidan zarba berdi va to‘p o‘ng ustunga tegdi!
12
51:49 – to‘pga egalik qilish nisbati.
10
Pablo Pagis (Parij FK) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish uchun imkoniyatga ega.
9
Ilan Kebbal (Parij FK) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
5
Pablo Pagis (Parij FK) jarima maydonchasi tashqarisida yaxshi harakat qilib, bo‘sh joy topdi va darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Monako darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
4
Ilan Kebbal (Parij FK) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi va xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
1⏱
Birinchi bo‘lim boshlandi.
21:16
O‘yinni Monako boshlab beradi.
21:16
Bugungi o‘yinni Jeremi Stinat boshqarib boradi.
21:16
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
21:16
Salom va bo'lajak o'yinning daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda sodir bo'layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Izohlar 0
…