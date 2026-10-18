UFC olami Melottning Bakli ustidan qozongan nokautiga qanday munosabat bildirdi?

·6·Sport
UFC olami Melottning Bakli ustidan qozongan nokautiga qanday munosabat bildirdi?

UFC Fight Night 291 turnirining asosiy to‘qnashuvi yilning eng shov-shuvli va ko‘rkam nokautlaridan biri bilan yakunlandi. Yarim o‘rta vazn toifasida oktagonga ko‘tarilgan kanadalik Mayk Melott tajribali va xavfli amerikalik jangchi Xoakin Baklini ikkinchi raundda yuz qismiga yo‘llangan kuchli tizza zarbasi evaziga chuqur nokautga uchratdi.

Bunday kutilmagan va halokatli finish Melottni «Yil nokauti» mukofoti uchun asosiy da’vogarlar qatoriga olib chiqdi va yakkakurash olami vakillarining hayrat to‘la munosabatlariga sabab bo‘ldi.

«Biz bu sportni sevsak, demak kasalmiz»: Jangchilarning keskin reaksiyalari

Oktagonda sodir bo‘lgan dahshatli zarba MMA yulduzlari va hamkasblarini larzaga soldi:

  • Kay Kamaka III: «Agar biz shunday sportni sevsak, demak, hammamiz kasal odamlarmiz. Baklining sog‘lig‘i uchun duo qilaman»;

  • Kodi Derden: «Voy-bo‘! Zarba kuchidan uning kapasi (tish himoyasi) naq olti metr nariga uchib ketdi»;

  • Kenni Florian: «Jag‘ga kelib tushgan tizza Baklini bir zumda uyquga jo‘natdi. Melott ikkinchi raundda juda shafqatsiz nokautni rasmiylashtirdi»;

  • Gilbert Byorns va Arnold Allen: «Mayk Melottdan ajoyib finish! Bu butun divizion uchun juda katta bayonot bo‘ldi», deya baho berdi taniqli sportchilar;

  • Jeff Molina va Mayron Santos: To‘qnashuvni «dahshatli, o‘ta qattiq va shafqatsiz finish» sifatida ta’rifladi.

Tarixiy faktlar va rekordlar: Baklining ilk qulashi

Sport jurnalistlari va statistik tahlilchilar ushbu jangning tarixiy ahamiyatiga e’tibor qaratdi:

  • Aaron Bronshteter tahlili: Mazkur bellashuv Xoakin Baklining yarim o‘rta vazn toifasida faoliyat yurita boshlaganidan buyon muddatidan avval mag‘lub bo‘lgan ilk holati sifatida qayd etildi;

  • Muddatidan oldin g‘alabalar statistikasi: UFC tahlilchisi Maykl Kerroll keltirgan ma’lumotga ko‘ra, 2022 yildan buyon ushbu vaznda eng ko‘p muddatidan avval g‘alaba qozongan jangchilar ro‘yxati shakllandi:

    1. Karlos Prates — 7 ta;

    2. Mayk Melott — 6 ta;

    3. Urosh Medich — 6 ta.

Keyingi qadam: Torontoda katta jang kutilmoqda

UFC faxriysi Maykl Kesa g‘alabadan so‘ng kanadalik sportchining kelajagi haqida gapirib, diviziondagi navbatdagi katta bahsni taklif qildi:

«Keyingi qadam aniq — Toronto shahrida Melott va Jek Della Maddalena o‘rtasidagi to‘qnashuvni ko‘rishimiz kerak».

Mayk Melottning ushbu yorqin zafari uni vazn reytingining yuqori pog‘onalari sari dadil yetaklab, kelajakdagi chempionlik poygasiga jiddiy da’vogar ekanini namoyish etdi.

UFC Fight Night 291Mayk MelottXoakin BakliToronto
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sof nokaut: Mayk Melott 2-raundda Xoakin Baklini muddatidan avval taslim etdiSof nokaut: Mayk Melott 2-raundda Xoakin Baklini muddatidan avval taslim etdiBugun 08:36Enn Karson adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldiEnn Karson adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldi8 oktabr 17:03O‘yindagi mojaro: Messi raqibiga qo‘l ko‘targani uchun jarimaga tortildiO‘yindagi mojaro: Messi raqibiga qo‘l ko‘targani uchun jarimaga tortildi22 avgust 07:47Bolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindiBolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindi12 avgust 15:25Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdiSobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi9 avgust 18:13JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)24 iyun 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...