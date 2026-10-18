UFC olami Melottning Bakli ustidan qozongan nokautiga qanday munosabat bildirdi?
UFC Fight Night 291 turnirining asosiy to‘qnashuvi yilning eng shov-shuvli va ko‘rkam nokautlaridan biri bilan yakunlandi. Yarim o‘rta vazn toifasida oktagonga ko‘tarilgan kanadalik Mayk Melott tajribali va xavfli amerikalik jangchi Xoakin Baklini ikkinchi raundda yuz qismiga yo‘llangan kuchli tizza zarbasi evaziga chuqur nokautga uchratdi.
Bunday kutilmagan va halokatli finish Melottni «Yil nokauti» mukofoti uchun asosiy da’vogarlar qatoriga olib chiqdi va yakkakurash olami vakillarining hayrat to‘la munosabatlariga sabab bo‘ldi.
«Biz bu sportni sevsak, demak kasalmiz»: Jangchilarning keskin reaksiyalari
Oktagonda sodir bo‘lgan dahshatli zarba MMA yulduzlari va hamkasblarini larzaga soldi:
Kay Kamaka III: «Agar biz shunday sportni sevsak, demak, hammamiz kasal odamlarmiz. Baklining sog‘lig‘i uchun duo qilaman»;
Kodi Derden: «Voy-bo‘! Zarba kuchidan uning kapasi (tish himoyasi) naq olti metr nariga uchib ketdi»;
Kenni Florian: «Jag‘ga kelib tushgan tizza Baklini bir zumda uyquga jo‘natdi. Melott ikkinchi raundda juda shafqatsiz nokautni rasmiylashtirdi»;
Gilbert Byorns va Arnold Allen: «Mayk Melottdan ajoyib finish! Bu butun divizion uchun juda katta bayonot bo‘ldi», deya baho berdi taniqli sportchilar;
Jeff Molina va Mayron Santos: To‘qnashuvni «dahshatli, o‘ta qattiq va shafqatsiz finish» sifatida ta’rifladi.
Tarixiy faktlar va rekordlar: Baklining ilk qulashi
Sport jurnalistlari va statistik tahlilchilar ushbu jangning tarixiy ahamiyatiga e’tibor qaratdi:
Aaron Bronshteter tahlili: Mazkur bellashuv Xoakin Baklining yarim o‘rta vazn toifasida faoliyat yurita boshlaganidan buyon muddatidan avval mag‘lub bo‘lgan ilk holati sifatida qayd etildi;
Muddatidan oldin g‘alabalar statistikasi: UFC tahlilchisi Maykl Kerroll keltirgan ma’lumotga ko‘ra, 2022 yildan buyon ushbu vaznda eng ko‘p muddatidan avval g‘alaba qozongan jangchilar ro‘yxati shakllandi:
Karlos Prates — 7 ta;
Mayk Melott — 6 ta;
Urosh Medich — 6 ta.
Keyingi qadam: Torontoda katta jang kutilmoqda
UFC faxriysi Maykl Kesa g‘alabadan so‘ng kanadalik sportchining kelajagi haqida gapirib, diviziondagi navbatdagi katta bahsni taklif qildi:
«Keyingi qadam aniq — Toronto shahrida Melott va Jek Della Maddalena o‘rtasidagi to‘qnashuvni ko‘rishimiz kerak».
Mayk Melottning ushbu yorqin zafari uni vazn reytingining yuqori pog‘onalari sari dadil yetaklab, kelajakdagi chempionlik poygasiga jiddiy da’vogar ekanini namoyish etdi.
Izohlar 0
…