UFC Fight Night 290 turnirida to‘rt jangchi 100 ming dollardan mukofot puli oldi

·42·Sport
UFC Fight Night 290 turnirida to‘rt jangchi 100 ming dollardan mukofot puli oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC Fight Night 290 turnirida to‘rt nafar jangchi, jumladan asosiy jang qahramoni Brendan Allen, kafolatlangan gonorarlaridan tashqari 100 000 AQSH dollari miqdorida mukofot puli oldi.
  • Bu mukofotlar oqshomning eng yaxshi chiqishlari uchun berildi, jumladan muddatidan oldin g‘alaba qozongan Andre Fili, Otari Tanzilov va Alis Pereyra ham ushbu bonusga sazovor bo‘ldi.

AQSHning Las-Vegas shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 290 turniri murosasiz to‘qnashuvlari va yorqin finallari bilan muxlislar yodida qoldi. Musobaqa yakunlariga ko‘ra, promoushen rahbariyati oqshomning eng yaxshi ishtirokchilarini odatdagidan ikki baravar ko‘p — 100 000 AQSH dollari miqdoridagi ulkan kafolatlanmagan mukofot pullari bilan taqdirladi.

Asosiy jang qahramoni Brendan Allen boshchiligidagi to‘rt nafar sportchi kafolatlangan gonorarlaridan tashqari ushbu katta bonus sohibiga aylandi.

Oqshomning eng yaxshi chiqishlari: Kimlarga 100 000 dollar berildi?

Turnir davomida o‘z raqiblarini muddatidan oldin taslim etgan to‘rt nafar jangchi tashkilot tomonidan eng yuqori baholandi:

  • Brendan Allen: O‘rta vazn toifasidagi markaziy jangda amerikalik jangchi britaniyalik Kristian Leroy Dankanni dramatik tarzda, 5-raundda bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lubiyatga uchratib, asosiy bonusni ilib ketdi;

  • Andre Fili: Amerikalik tajribali yarim yengil vazn ustasi o‘z raqibini muddatidan oldin nokautga uchratgani uchun 100 ming dollarlik bonusga ega chiqdi;

  • Otari Tanzilov: Gruziyalik yengil vazn vakili raqibini dahshatli tarzda qulatib, "Oqshomning eng yaxshi chiqishi" nominatsiyasida tengsiz deb topildi;

  • Alis Pereyra: Braziliyalik jangchi birinchi raundning o‘zidayoq rossiyalik Dariga jiddiy shikast yetkazdi. Natijada raqib tanaffusdan so‘ng bahsni davom ettirishdan bosh tortishga majbur bo‘ldi va Pereyra ham 100 minglik mukofotga loyiq ko‘rildi.

Muddatidan oldin g‘alabalar uchun qo‘shimcha mukofotlar va jazo

Promoushen bahslarni erta yakunlagan boshqa bir qator sportchilarni ham e’tibordan chetda qoldirmadi:

  • 25 000 dollarlik mukofot olganlar: Janglarni muddatidan oldin o‘z foydasiga hal qilgani uchun Yulius Uoker, Fransisko Prado, Niko Prays hamda Allen Fray hisobiga qo‘shimcha 25 ming dollardan pul tushdi;

  • Vazn muammosi tufayli jazolangan jangchi: Brendson Rineyro ham o‘z jangini muvaffaqiyatli yakunlagan bo‘lishiga qaramay, tadbirdan oldingi vazn o‘lchash me’yorini bajara olmagani (limitdan ortiq chiqqani) sababli qo‘shimcha bonus pullaridan butunlay mahrum qilindi.

UFC Fight Night 290 turniri sportchilarga katta moliyaviy rag‘bat taqdim etgan holda, divizionlardagi chempionlik poygasiga yangi shiddat olib kirdi.

UFC Fight Night 290Brendan AllenAlis Pereyra100 000 dollarlik bonus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgust oxiri janglarga boy bo‘ladi: eng kutilgan to‘qnashuvlar!Avgust oxiri janglarga boy bo‘ladi: eng kutilgan to‘qnashuvlar!10 avgust 17:54Censatsiyalar va nokautlar oqshomi: UFC Fight Night 287 asosiy kardi natijalariCensatsiyalar va nokautlar oqshomi: UFC Fight Night 287 asosiy kardi natijalari6 sentabr 07:52Las-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalariLas-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalari9 avgust 11:04Oq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdiOq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdi5 avgust 10:14Bogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdiBogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdi26 iyul 00:00Ramazon Temirov maqsadini aytdi: Ersegdan keyin chempionlik sari yurishRamazon Temirov maqsadini aytdi: Ersegdan keyin chempionlik sari yurish23 iyul 00:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi