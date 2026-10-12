UFC Fight Night 290 turnirida to‘rt jangchi 100 ming dollardan mukofot puli oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC Fight Night 290 turnirida to‘rt nafar jangchi, jumladan asosiy jang qahramoni Brendan Allen, kafolatlangan gonorarlaridan tashqari 100 000 AQSH dollari miqdorida mukofot puli oldi.
- Bu mukofotlar oqshomning eng yaxshi chiqishlari uchun berildi, jumladan muddatidan oldin g‘alaba qozongan Andre Fili, Otari Tanzilov va Alis Pereyra ham ushbu bonusga sazovor bo‘ldi.
AQSHning Las-Vegas shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 290 turniri murosasiz to‘qnashuvlari va yorqin finallari bilan muxlislar yodida qoldi. Musobaqa yakunlariga ko‘ra, promoushen rahbariyati oqshomning eng yaxshi ishtirokchilarini odatdagidan ikki baravar ko‘p — 100 000 AQSH dollari miqdoridagi ulkan kafolatlanmagan mukofot pullari bilan taqdirladi.
Asosiy jang qahramoni Brendan Allen boshchiligidagi to‘rt nafar sportchi kafolatlangan gonorarlaridan tashqari ushbu katta bonus sohibiga aylandi.
Oqshomning eng yaxshi chiqishlari: Kimlarga 100 000 dollar berildi?
Turnir davomida o‘z raqiblarini muddatidan oldin taslim etgan to‘rt nafar jangchi tashkilot tomonidan eng yuqori baholandi:
Brendan Allen: O‘rta vazn toifasidagi markaziy jangda amerikalik jangchi britaniyalik Kristian Leroy Dankanni dramatik tarzda, 5-raundda bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lubiyatga uchratib, asosiy bonusni ilib ketdi;
Andre Fili: Amerikalik tajribali yarim yengil vazn ustasi o‘z raqibini muddatidan oldin nokautga uchratgani uchun 100 ming dollarlik bonusga ega chiqdi;
Otari Tanzilov: Gruziyalik yengil vazn vakili raqibini dahshatli tarzda qulatib, "Oqshomning eng yaxshi chiqishi" nominatsiyasida tengsiz deb topildi;
Alis Pereyra: Braziliyalik jangchi birinchi raundning o‘zidayoq rossiyalik Dariga jiddiy shikast yetkazdi. Natijada raqib tanaffusdan so‘ng bahsni davom ettirishdan bosh tortishga majbur bo‘ldi va Pereyra ham 100 minglik mukofotga loyiq ko‘rildi.
Muddatidan oldin g‘alabalar uchun qo‘shimcha mukofotlar va jazo
Promoushen bahslarni erta yakunlagan boshqa bir qator sportchilarni ham e’tibordan chetda qoldirmadi:
25 000 dollarlik mukofot olganlar: Janglarni muddatidan oldin o‘z foydasiga hal qilgani uchun Yulius Uoker, Fransisko Prado, Niko Prays hamda Allen Fray hisobiga qo‘shimcha 25 ming dollardan pul tushdi;
Vazn muammosi tufayli jazolangan jangchi: Brendson Rineyro ham o‘z jangini muvaffaqiyatli yakunlagan bo‘lishiga qaramay, tadbirdan oldingi vazn o‘lchash me’yorini bajara olmagani (limitdan ortiq chiqqani) sababli qo‘shimcha bonus pullaridan butunlay mahrum qilindi.
UFC Fight Night 290 turniri sportchilarga katta moliyaviy rag‘bat taqdim etgan holda, divizionlardagi chempionlik poygasiga yangi shiddat olib kirdi.
Izohlar 0
…