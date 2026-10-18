Sof nokaut: Mayk Melott 2-raundda Xoakin Baklini muddatidan avval taslim etdi

·61·Sport
Sof nokaut: Mayk Melott 2-raundda Xoakin Baklini muddatidan avval taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mayk Melott, yarim o‘rta vazn toifasida, Xoakin Bakli bilan bo‘lgan jangning 2-raundida halokatli tizza zarbasi bilan g‘alaba qozondi.
  • Bu zarba natijasida Bakli og‘ir nokaut holatiga tushib, jang zudlik bilan to‘xtatildi.
  • Ushbu g‘alaba Melottga 50 ming dollarlik maxsus mukofotga da’vogarlik qilish va reytingda ko‘tarilish imkonini berdi.

UFC oktagonida navbatdagi olamshumul va hayratlanarli nokaut qayd etildi. Yarimo‘rta vazn toifasi vakili Mayk Melott kuchli va tajovuzkor uslubi bilan tanilgan raqibi Xoakin Bakliga qarshi kechgan bahsda muddatidan avval yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Jangning 2-raundida kanadalik sportchi tomonidan yo‘llangan kutilmagan va halokatli zarba raqibni chuqur nokaut holatiga tushirib, bahs taqdirini zudlik bilan hal qildi.

2-raunddagi halokatli zarba va to‘xtatilgan bahs

To‘qnashuv dastlabki raunddan shiddatli tempda boshlangan edi:

  • Baklining hujumlari: UFC tarixidagi eng chiroyli nokautlardan biri muallifi sanalgan Xoakin Bakli odatdagidek faol oldinga borib, bosim o‘tkazishga intildi;

  • Qarshi zarba va tizza bilan hujum: 2-raundning o‘rtalarida Melott raqibining ochiq qolgan holatini aniq ilg‘ab, pastdan yuqoriga yuz qismiga kuchli tizza zarbasini yo‘lladi;

  • Og‘ir nokaut va g‘alaba: Zarba shu darajada kuchli va aniq chiqdiki, Bakli muvozanatni butunlay yo‘qotib, oktagon poliga harakatsiz holda quladi. Referi vaziyatning xavfliligini anglab, bahsni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Sof nokaut: Mayk Melott 2-raundda Xoakin Baklini muddatidan avval taslim etdi

«Yil nokauti»ga yangi da’vogar

Mayk Melottning ushbu g‘alabasi turnirning eng tomoshabop lahzasiga aylandi:

  • Maxsus bonus ehtimoli: Oqshomning eng yorqin finishlaridan biri sifatida Melott liga rahbariyati tomonidan 50 ming dollarlik maxsus mukofotga (Performance of the Night) asosiy da’vogarga aylandi;

  • Reytingdagi ko‘tarilish: Xavfli Bakli ustidan qozonilgan muddatidan oldingi bunday g‘alaba Melottga o‘z vazn toifasining kuchli jangchilari ro‘yxatiga yaqinlashish va kelgusida yanada yirik janglarga chiqish imkoniyatini taqdim etadi.

Mazkur nokaut lahzalari tushirilgan video va fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda tarqalib, MMA ixlosmandlari tomonidan yilning eng dahshatli finishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Mayk MelottXoakin BakliUFC oktagoniPerformance of the Night
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari6 sentabr 08:20Striklend Chimayevni yengib, UFC kamarini qo‘lga kiritdi...Striklend Chimayevni yengib, UFC kamarini qo‘lga kiritdi...10 may 10:03UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?16 avgust 09:44Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?30 iyul 21:00Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)25 iyul 23:58Rizvan Kuniyev uchinchi raundda portladi: UFC reytingi o‘zgaradimi?Rizvan Kuniyev uchinchi raundda portladi: UFC reytingi o‘zgaradimi?25 iyul 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...