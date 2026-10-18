Sof nokaut: Mayk Melott 2-raundda Xoakin Baklini muddatidan avval taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mayk Melott, yarim o‘rta vazn toifasida, Xoakin Bakli bilan bo‘lgan jangning 2-raundida halokatli tizza zarbasi bilan g‘alaba qozondi.
- Bu zarba natijasida Bakli og‘ir nokaut holatiga tushib, jang zudlik bilan to‘xtatildi.
- Ushbu g‘alaba Melottga 50 ming dollarlik maxsus mukofotga da’vogarlik qilish va reytingda ko‘tarilish imkonini berdi.
UFC oktagonida navbatdagi olamshumul va hayratlanarli nokaut qayd etildi. Yarimo‘rta vazn toifasi vakili Mayk Melott kuchli va tajovuzkor uslubi bilan tanilgan raqibi Xoakin Bakliga qarshi kechgan bahsda muddatidan avval yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Jangning 2-raundida kanadalik sportchi tomonidan yo‘llangan kutilmagan va halokatli zarba raqibni chuqur nokaut holatiga tushirib, bahs taqdirini zudlik bilan hal qildi.
2-raunddagi halokatli zarba va to‘xtatilgan bahs
To‘qnashuv dastlabki raunddan shiddatli tempda boshlangan edi:
Baklining hujumlari: UFC tarixidagi eng chiroyli nokautlardan biri muallifi sanalgan Xoakin Bakli odatdagidek faol oldinga borib, bosim o‘tkazishga intildi;
Qarshi zarba va tizza bilan hujum: 2-raundning o‘rtalarida Melott raqibining ochiq qolgan holatini aniq ilg‘ab, pastdan yuqoriga yuz qismiga kuchli tizza zarbasini yo‘lladi;
Og‘ir nokaut va g‘alaba: Zarba shu darajada kuchli va aniq chiqdiki, Bakli muvozanatni butunlay yo‘qotib, oktagon poliga harakatsiz holda quladi. Referi vaziyatning xavfliligini anglab, bahsni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
«Yil nokauti»ga yangi da’vogar
Mayk Melottning ushbu g‘alabasi turnirning eng tomoshabop lahzasiga aylandi:
Maxsus bonus ehtimoli: Oqshomning eng yorqin finishlaridan biri sifatida Melott liga rahbariyati tomonidan 50 ming dollarlik maxsus mukofotga (Performance of the Night) asosiy da’vogarga aylandi;
Reytingdagi ko‘tarilish: Xavfli Bakli ustidan qozonilgan muddatidan oldingi bunday g‘alaba Melottga o‘z vazn toifasining kuchli jangchilari ro‘yxatiga yaqinlashish va kelgusida yanada yirik janglarga chiqish imkoniyatini taqdim etadi.
Mazkur nokaut lahzalari tushirilgan video va fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda tarqalib, MMA ixlosmandlari tomonidan yilning eng dahshatli finishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
Izohlar 0
…