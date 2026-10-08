Enn Karson adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldi

·43·Dunyo
Enn Karson adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldi

Bugun, 8 oktyabr kuni adabiyot bo‘yicha 2026 yilgi Nobel mukofoti sohibasi ma’lum qilindi. Nufuzli mukofot kanadalik shoir va yozuvchi Enn Karsonga berildi.

Nobel qo‘mitasi Karsonni «klassik an’analar bilan erkin muloqotda zamonaviy adabiyot uchun yangi shakllar yaratgan jur’atli va ijodkorona asarlari» uchun mukofotlaganini ma’lum qildi.

Enn Karson 1950 yilda Kanadaning Toronto shahrida tug‘ilgan. U 1981 yilda klassik filologiya yo‘nalishida «Odi et Amo Ergo Sum» mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

Karson ijodiy faoliyati davomida she’riyat, tarjimonlik va ilmiy-pedagogik ishlarni birga olib borgan. Uning asarlarida qadimgi klassik meros bilan zamonaviy adabiyot o‘rtasidagi uyg‘unlik muhim o‘rin tutadi.

Yozuvchining ijodida so‘zlarning kelib chiqishi va ma’nosi alohida ahamiyat kasb etadi. Karsonning o‘zi ham so‘zlar etimologiyasini o‘z ijodining asosiy manbalaridan biri sifatida ta’riflagan.

Enn Karson turli yillarda Makgill, Michigan va Prinston universitetlarida dars bergan. U 1998 yilda Guggenxaym stipendiyasiga, 2000 yilda esa Mak-Artur stipendiyasiga sazovor bo‘lgan.

Shuningdek, u Lannan adabiy mukofoti laureati hisoblanadi. 2014 yilda «Red Doc>» asari uchun Griffin she’riyat mukofotini qo‘lga kiritgan.

Karsonning Nobel mukofotiga sazovor bo‘lishi uni XXI asr zamonaviy she’riyatining eng o‘ziga xos va yirik namoyandalaridan biri sifatida yana bir bor e’tirof etdi.

Ann KarsonNobel mukofotiKanadaToronto
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindiBolaning xatti-harakatlari sabab parvoz bekor qilindi12 avgust 15:25Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdiSobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi9 avgust 18:13Xalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldiXalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldi25 sentabr 01:22Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiGana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdi18 iyun 07:37Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiMundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildi13 iyun 03:24O‘yindagi mojaro: Messi raqibiga qo‘l ko‘targani uchun jarimaga tortildiO‘yindagi mojaro: Messi raqibiga qo‘l ko‘targani uchun jarimaga tortildi22 avgust 07:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?