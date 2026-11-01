Lion — Anje: tarkiblar va jonli matn

·26·Sport
Lion — Anje: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lion — Anje uchrashuvi 1 noyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 16. Abner, 13. Atekame Z., 20. Baxer F., 2. Bidstrup M., 24. Dyuranvil J., 11. Nakamura K., 19. Niakate M., 7. Nuama E., 6. Tessmann T., 8. Tolisso K. (kapitan).

Lion zaxiradagilari: 26. Budash K., 40. Deskamp R., . Gomes Rodriges A., 21. Klyuyvert R., 22. Mata K., 18. Mera K., 99. Nartey N., . Sambi Mbungu K., 3. Talyafiko N.

Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.

Anje boshlang‘ich tarkibi: 1. Lopes A., 2. Arkus K., 93. Belkebla H. (kapitan), 14. Belxdim Y., 4. Kamara O., 17. Kalulu J., 21. Lefor J., 9. Peter P., 27. Raolisoa L., 10. Sbai A., 8. van den Boomen B.

Anje zaxiradagilari: 18. Allevina J., 26. Bermon A., 24. Biumla E., 31. Djibirin X., 34. Gernigon M., 20. Luer M., 6. Muton L., 7. Simbakoli U., 16. Zinga M.

Anje bosh murabbiyi: Gilli S.

Jonli reportaj1-0 JONLI
45+4
Mark Bollenje hushtak chalib, birinchi bo‘limni yakunladi.
45
O‘yinga qo‘shib berilgan vaqt: 3 daqiqa.
45
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Lion tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
44
Zakari Atekame (Lion) jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi. Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Lion burchak zarbasini amalga oshiradi.
43
Anje burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
43
Karlens Arkus (Anje) uzoq masofadan yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi. Uning zarbasi darvoza to‘sini ostiga yo‘naltirildi, ammo Dominik Greyf hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni osonlik bilan egallab oldi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Anje raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
381-0
Gol! Korenten Tolisso ajoyib ko‘rish qobiliyatini namoyish etib, jarima maydonchasi ichida Ernest Nuamani (Lion) nozik pas bilan topdi, uning birinchi urinishda yo‘llagan aniq zarbasi darvozaning chap pastki burchagidan joy oldi. 1:0.
35
Anje burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
35
Jarima maydonchasi ichiga uzatilgan uzun to‘pni Prosper Peter (Anje) egallab oldi, u tepaga qaradi va darvozabon yonidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustunga tegdi. U hammasini to‘g‘ri bajardi, faqat gol ura olmadi!
34
Keyto Nakamura (Lion) jarima maydoni ichida uzatilgan to‘pga zarba berish uchun o‘ziga yetarlicha bo‘sh joy topdi, ammo uning ajoyib bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sini ustidan biroz o‘tib ketdi!
23
Jyulen Dyuranvil (Lion) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
21
Ernest Nuama (Lion) aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatda to‘pni chap ustun tomon yo‘lladi. Ammo Antoni Lopesh hushyorlikni yo‘qotmadi va ajoyib sakrash bilan xavfni bartaraf etdi.
17VAR
Lion futbolchilari hayratda, chunki hakam Mark Bollenje VAR tekshiruvidan so‘ng o‘z qarorini o‘zgartirdi. PЕNALTI YO‘Q! O‘yin davom etadi.
15VAR
To‘xtang! Lion uchun penalti belgilanmasligi mumkin, chunki bosh hakam hozir VAR orqali vaziyatni qayta ko‘rib chiqmoqchi. Umid qilamizki, bu ko‘p vaqt olmaydi.
14
Ernest Nuama (Lion) mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
13🎯
Jordan Lefor (Anje) juda qattiq o‘ynadi va Mark Bollanje fol qayd etdi. Lion foydasiga penalti! Ularda hisobni ochish uchun yaxshi imkoniyat bor.
10
Anje burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
9
Branko van den Bomen (Anje) jarima zarbasidan xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etishda a’lo darajada harakat qildi.
9
Jyulen Dyuranvil (Lion) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Mark Bollanje hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Anje jamoasiga jarima zarbasi belgilandi.
1
Lion - Anje uchrashuvining birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:16
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. To‘pni o‘yinga Anje jamoasi kiritib beradi.
21:16
Bugungi uchrashuv bosh hakami Mark Bollenje bo‘ladi.
21:16
Lion - Anje. Hisob: 0-0. Sharh: Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang'ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
21:15
Xurmatli muxlislar, jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Boshlang'ich tarkiblar tez orada e'lon qilinadi, shunday ekan, bemalol o'tiring va o'yin zavqidan bahramand bo'lishga tayyor turing.
LionAnjeFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anje — Loryan: tarkiblar va jonli matnAnje — Loryan: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:17Anje — Marsel: tarkiblar va jonli matnAnje — Marsel: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:07PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matnPSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn26 oktabr 23:46Lion — Nays: tarkiblar va jonli matnLion — Nays: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:47Pari FK — Monako: tarkiblar va jonli matnPari FK — Monako: tarkiblar va jonli matnBugun 20:36Strasburg — Oser: tarkiblar va jonli matnStrasburg — Oser: tarkiblar va jonli matnBugun 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi