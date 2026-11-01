Lion — Anje: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lion — Anje uchrashuvi 1 noyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 16. Abner, 13. Atekame Z., 20. Baxer F., 2. Bidstrup M., 24. Dyuranvil J., 11. Nakamura K., 19. Niakate M., 7. Nuama E., 6. Tessmann T., 8. Tolisso K. (kapitan).
Lion zaxiradagilari: 26. Budash K., 40. Deskamp R., . Gomes Rodriges A., 21. Klyuyvert R., 22. Mata K., 18. Mera K., 99. Nartey N., . Sambi Mbungu K., 3. Talyafiko N.
Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.
Anje boshlang‘ich tarkibi: 1. Lopes A., 2. Arkus K., 93. Belkebla H. (kapitan), 14. Belxdim Y., 4. Kamara O., 17. Kalulu J., 21. Lefor J., 9. Peter P., 27. Raolisoa L., 10. Sbai A., 8. van den Boomen B.
Anje zaxiradagilari: 18. Allevina J., 26. Bermon A., 24. Biumla E., 31. Djibirin X., 34. Gernigon M., 20. Luer M., 6. Muton L., 7. Simbakoli U., 16. Zinga M.
Anje bosh murabbiyi: Gilli S.
Izohlar 0
…