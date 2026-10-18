Yuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matn

45+3⏱
Hakam birinchi bo‘lim yakunlanganini bildiruvchi hushtagini chaldi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Randal Kolo Muani (Yuventus) yugurish vaqtida o‘yindan tashqari holatda qolgani qayd etildi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Latsio tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
44
DARVOZA TUSINI! Nuno Tavaresh (Latsio) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi va to‘p darvoza to‘siniga tegib qaytdi. Qanday zarba bo‘ldi!
43
Randal Kolo Muani (Yuventus) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
41🟨
Kennet Teylor (Latsio) o‘yin qoidalarini buzdi va hakam unga haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
39
Randal Kolo Muani (Yuventus) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Davide Massa vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
37⚽0-1
Mattia Dzakkani jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Oliver Provstgaard (Latsio) to‘pga yetib keldi va penalti nuqtasi yaqinidan boshi bilan zarba berib, to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi, Gulelmo Vikario esa ojiz qoldi. U o‘z gol sezgisini namoyish etdi – ajoyib yakun. Hisob 0:1.
37
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Latsio bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
36
Gustav Isaksen (Latsio) maydon markazidan ajoyib yurish qildi va zarba berdi, ammo himoyachi o‘z tanasi bilan to‘p yo‘lini to‘sib, deyarli aniq golning oldini oldi. Latsio burchak zarbasini amalga oshiradi.
35
Darvozaga yo‘llangan zarbalar statistikasi – 1:0.
33
Randal Kolo Muani (Yuventus) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
32
Davide Frattezi (Latsio) jarima maydonchasi tashqarisidan o‘z sherigini izlab pastlatirilgan uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi.
30
Gustav Isaksen (Latsio) markazga uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo darvozabon yerda yotgan vaziyatda boshi bilan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketgach, afsus bilan boshini quyi soldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Yuventus darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
29
Nikolas Gonsales (Yuventus) hujum uyushtirish chog‘ida qoidani buzdi va hakam hushtagini chaldi.
29
Bremer (Yuventus) jarima maydonchasiga aniq uzatmani amalga oshira olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Latsio darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
27
Hakam Davide Massa Tijjani Noslin (Latsio) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni payqadi va ikkilanmasdan hushtagini chaldi.
26
To‘p jarima maydonchasining markazida Randal Kolo Muani (Yuventus) oyog‘iga kelib tushdi, u tepaga qarab zarba berdi, ammo himoyachi ajoyib tarzda to‘pni qaytarib qoldi.
25VAR
Yuventus uchun bayram qisqa umr ko‘rdi, chunki VAR tekshiruvidan so‘ng hakam o‘yindan tashqari holat qayd etilib, gol hisoblanmasligini bildirdi!
25VAR
Yuventus futbolchilarining quvonchi asosli bo‘lishi mumkin, chunki bosh hakam Davide Massa o‘yindan tashqari holat bor-yo‘qligini aniqlash uchun VARdan foydalanmoqchi.
24
GOL BЕKOR QILINDI! Randal Kolo Muani (Yuventus) tomonidan kiritilgan gol ofsayd tufayli hisobga olinmagach, maydonda katta bahs va norozilik yuzaga keldi.
23
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Latsio raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
22
Nuno Tavaresh (Latsio) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini so‘nggi pas bilan topishga urindi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Latsio uchun burchak zarbasidan gol urish imkoniyati.
21
Gustav Isaksen (Latsio) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi.
19
Kerim Alajbegovich (Yuventus) uzun pas uzatdi, ammo to‘p sheriklariga yetib borishi uchun kuch yetarli bo‘lmadi va himoyachilardan biri uni to‘sib qoldi.
17
Tijani Noslin (Latsio) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam hushtagini chalib o‘yinni to‘xtatdi.
16
Duglas Luis (Yuventus) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi himoyachilar tomonidan qaytarildi.
15
Zeki Chelik (Yuventus) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. Yuventus burchak zarbasini amalga oshiradi.
13
Yuventus - Latsio. Hisob: 0-0.
Duglas Luis (Yuventus) burchak zarbasini tezlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
12
Randal Kolo Muani (Yuventus) qulay imkoniyatni boy berdi, uning jarima maydonchasiga oshirgan to‘pini himoyachilar to‘sib qolishdi. Hakam hushtagini chaldi, Yuventus burchak zarbasini amalga oshiradi.
11
Nikolas Gonsales (Yuventus) juda katta imkoniyatni ko‘kka sovurdi! U jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvoza markazi tomon pastlab boruvchi zarba yo‘lladi. Biroq uning zarbasida kuch yetishmadi va darvozabon to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
10
Kennet Teylor (Latsio) bo‘sh hudud topib, qanotdan jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib darvozasiga xavf solishi uchun bu uzatma aniqroq bo‘lishi kerak edi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Yuventus darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
8
Tijani Noslin (Latsio) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
7
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Yuventus uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
6
Per Kalulu (Yuventus) jarima maydonchasiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi. Yuventus foydasiga burchak zarbasi.
5
Kerim Alaybegovich (Yuventus) darvoza markaziga kuchli zarba yo‘lladi va bu Kristos Mandas uchun kutilmaganda qiyin seyv bo‘ldi.
4
Gustav Isaksen (Latsio) darvoza tomon yugurdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Yuventus darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
3
Xavfli vaziyat! Nunu Tavaresh (Latsio) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Gulelmo Vikario hujumni bartaraf etish uchun o‘z vaqtida harakat qildi.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
23:51
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Latsio boshlab beradi.
23:51
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Davide Massa tayinlandi.
23:51
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
23:51
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli efirimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…