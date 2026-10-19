A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 7-turida «Latsio» safarda «Yuventus»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Provstgaard, Isaksen va Dele-Bashiru kiritgan gollar «Latsio»ga muhim 3 ochko taqdim etdi.
- Ushbu g‘alaba evaziga «Latsio» ochkolarini 19 taga yetkazib, turnir jadvalida «Inter»ga tenglashib oldi va 2-o‘rinni egalladi.
- «Yuventus» esa 11 ochko bilan 8-o‘rinda qolib ketdi.
Italiya A Seriyasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuv Turindagi «Alyans Stedium» stadioniga yig‘ilgan muxlislar uchun kutilmagan haqiqiy shok bilan yakunlandi. O‘z maydonida Rimning «Latsio» jamoasini qabul qilgan «Yuventus» klubi raqibdan javobsiz 3 ta gol o‘tkazib yuborib, yirik 0:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
Jenaro Gattuzo boshchiligidagi rimliklar safarda yuqori intizom, sovuqqon qarshi hujumlar va mukammal realizatsiya namoyish etib, qimmatli 3 ochkoni naqd qilishdi.
Rimliklarning har ikkala bo‘limdagi aniq zarbalari
Bellashuv davomida mehmonlar o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida saqlab, rejali hujumlar bilan mezbonlar mudofaasini sindirib bordi:
Provstgaard hisobni ochdi: 37-daqiqada «Latsio» futbolchisi Provstgaard himoyadagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, Vikario qo‘riqlayotgan darvozani aniq nishonga oldi — 0:1;
Isaksenning qarshi zarbasi: Ikkinchi bo‘limda «keksa sinora» hisobni tenglashtirish uchun oldinga tashlangan pallada, 66-daqiqada Gustav Isaksen hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Dele-Bashirudan yakuniy nuqta: 69-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Dele-Bashiru 89-daqiqada turinliklarning umidlariga uzil-kesil chek qo‘yib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:3.
O‘yin bayonnomasi
A Seriya. 7-tur
«Yuventus» — «Latsio» 0:3
18 oktyabr, «Alyans Stedium».
Gollar: Provstgaard (37), Isaksen (66), Dele-Bashiru (89).
Ogohlantirishlar: Teylor (41), Dzakkani (48).
«Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Makkenni, Sarr (Boga, 87), Luiz (Konseysau, 67), Chelik (Kambyazo, 74), Gonsales (Jegrova, 67), Alaybegovich (Voltemade, 46), Kolo-Muani.
«Latsio»: Mandas, Florian, Shutalo, Provstgaard, Tavaresh, Frattezi, Belaxian, Teylor (Dele-Bashiru, 69), Isaksen (Lazzari, 79), Noslin (Pinamonti, 69), Dzakkani (Pedrasa, 86).
Turnir jadvali: «Latsio» peshqadamlik poygasida, «Yuventus» esa 8-o‘rinda
Ushbu triumf Italiya chempionatining chempionlik intrigasini maksimal darajada oshirib yubordi:
«Latsio» chempion bilan tenglashdi: Gattuzo shogirdlari o‘z ochkolari sonini 19 taga yetkazib olib, turnir jadvalida peshqadam «Inter»ga to‘liq tenglashib oldi va to‘plar nisbatiga ko‘ra 2-pog‘onani egallab turibdi;
«Yuventus» yetakchilardan ortda qolmoqda: Muhim ochkolarni boy bergan Turin grandi hisobida 11 ochko saqlanib qoldi va jamoa 8-pog‘onada qolib ketmoqda.
Izohlar 0
…