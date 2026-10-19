A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi

·5·Sport
A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 7-turida «Latsio» safarda «Yuventus»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Provstgaard, Isaksen va Dele-Bashiru kiritgan gollar «Latsio»ga muhim 3 ochko taqdim etdi.
  • Ushbu g‘alaba evaziga «Latsio» ochkolarini 19 taga yetkazib, turnir jadvalida «Inter»ga tenglashib oldi va 2-o‘rinni egalladi.
  • «Yuventus» esa 11 ochko bilan 8-o‘rinda qolib ketdi.

Italiya A Seriyasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuv Turindagi «Alyans Stedium» stadioniga yig‘ilgan muxlislar uchun kutilmagan haqiqiy shok bilan yakunlandi. O‘z maydonida Rimning «Latsio» jamoasini qabul qilgan «Yuventus» klubi raqibdan javobsiz 3 ta gol o‘tkazib yuborib, yirik 0:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.

Jenaro Gattuzo boshchiligidagi rimliklar safarda yuqori intizom, sovuqqon qarshi hujumlar va mukammal realizatsiya namoyish etib, qimmatli 3 ochkoni naqd qilishdi.

Rimliklarning har ikkala bo‘limdagi aniq zarbalari

Bellashuv davomida mehmonlar o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida saqlab, rejali hujumlar bilan mezbonlar mudofaasini sindirib bordi:

  • Provstgaard hisobni ochdi: 37-daqiqada «Latsio» futbolchisi Provstgaard himoyadagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, Vikario qo‘riqlayotgan darvozani aniq nishonga oldi — 0:1;

  • Isaksenning qarshi zarbasi: Ikkinchi bo‘limda «keksa sinora» hisobni tenglashtirish uchun oldinga tashlangan pallada, 66-daqiqada Gustav Isaksen hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Dele-Bashirudan yakuniy nuqta: 69-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Dele-Bashiru 89-daqiqada turinliklarning umidlariga uzil-kesil chek qo‘yib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:3.

O‘yin bayonnomasi

A Seriya. 7-tur

«Yuventus» — «Latsio» 0:3

18 oktyabr, «Alyans Stedium».

Gollar: Provstgaard (37), Isaksen (66), Dele-Bashiru (89).

Ogohlantirishlar: Teylor (41), Dzakkani (48).

  • «Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Makkenni, Sarr (Boga, 87), Luiz (Konseysau, 67), Chelik (Kambyazo, 74), Gonsales (Jegrova, 67), Alaybegovich (Voltemade, 46), Kolo-Muani.

  • «Latsio»: Mandas, Florian, Shutalo, Provstgaard, Tavaresh, Frattezi, Belaxian, Teylor (Dele-Bashiru, 69), Isaksen (Lazzari, 79), Noslin (Pinamonti, 69), Dzakkani (Pedrasa, 86).

Turnir jadvali: «Latsio» peshqadamlik poygasida, «Yuventus» esa 8-o‘rinda

Ushbu triumf Italiya chempionatining chempionlik intrigasini maksimal darajada oshirib yubordi:

  • «Latsio» chempion bilan tenglashdi: Gattuzo shogirdlari o‘z ochkolari sonini 19 taga yetkazib olib, turnir jadvalida peshqadam «Inter»ga to‘liq tenglashib oldi va to‘plar nisbatiga ko‘ra 2-pog‘onani egallab turibdi;

  • «Yuventus» yetakchilardan ortda qolmoqda: Muhim ochkolarni boy bergan Turin grandi hisobida 11 ochko saqlanib qoldi va jamoa 8-pog‘onada qolib ketmoqda.

YuventusLatsioAlyans StediumItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnYuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnKecha 23:51Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaYuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqda20 avgust 15:10Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaYuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda16 avgust 19:11Duglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdiDuglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdi27 iyul 02:36Miroslav Klose Latsio bosh murabbiyi lavozimiga asosiy nomzodga aylandiMiroslav Klose Latsio bosh murabbiyi lavozimiga asosiy nomzodga aylandi19 may 02:59Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi6 iyun 21:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...