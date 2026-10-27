Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasi doirasidagi Sassuolo va Latsio jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 27 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:30 da boshlanadi.
  • Akvilani A boshchiligidagi Sassuolo hamda Gattuzo G boshqaruvidagi Latsio jamoalari o'yin uchun o'zlarining boshlang'ich tarkiblarini e'lon qildi.
  • O'yin davomida sodir bo'ladigan voqealar jonli matnli translyatsiya orqali yangilanib boriladi.

Italiya A Seriyasi doirasidagi SassuoloLatsio uchrashuvi 27 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 80. Turati S., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 15. Chaleta-Sar D., 46. Chinkuegrano S., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 45. Loriyente A., 35. Lipani L., 26. Odental K., 42. Torstvedt K.

Sassuolo zaxiradagilari: 17. Adzich V., 9. Boui K., 5. Kande F., 25. Dominges B., 8. Gion A., 21. Idzes J., 18. Matich N., 49. Murich A., 33. Obrador R., 77. Perini N., 12. Satalino G., 55. Sulemana I., 20. Van der Brempt I., 7. Volpato K., 6. Valyukevich S.

Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.

Latsio boshlang‘ich tarkibi: 35. Mandas K., 21. Belayan R., 15. Floriani R., 16. Frattezi D., 11. Isaksen G., 2. Leyte D., 14. Noslin T., 37. Shutalo Y., 17. Tavaresh N., 24. Teylor K., 10. Zakkani M.

Latsio zaxiradagilari: 33. Bordon R., 22. Kancheleri M., 32. Kataldi D., 7. Dele-Bashiru F., 5. Duxi D., 71. Farkomeni V., 29. Latssari M., 40. Motta E., 23. Pedrasa A., 3. Pellegrini Lu., 9. Pinamonti A., 25. Provstgaard O., 28. Pshiborek A., 47. Renzetti D., 63. Serra F.

Latsio bosh murabbiyi: Gattuzo G.

Jonli reportaj0-1 JONLI
3VAR
To‘xtang! Bosh hakam hozirgina Latsio tomonidan kiritilgan golni VAR yordamida tekshirib ko‘rmoqchi ekanini bildirdi.
2
Gustav Isaksen (Latsio) jarima maydonchasi ichiga pastdan to‘p uzatmoqchi bo‘ldi, ammo u to‘sib qolindi va chetga chiqarib yuborildi.
20-1
Gol! Kennet Teylor (Latsio) jarima maydoni ichida qaytgan to‘pga o‘z vaqtida yetib keldi va to‘pni chap ustun yonidan darvozaga aniq yo‘lladi. Hisob: 0:1.
1
O‘yin endigina boshlandi.
22:31
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Latsio boshlab beradi.
22:30
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Luka Zufferli bo‘ladi.
22:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
22:30
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etamiz.
SassuoloLatsioItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKomo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:04Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldiGattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi25 oktabr 10:07Latsio — Parma: tarkiblar va jonli matnLatsio — Parma: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 22:51Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:51A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldiA Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi19 oktabr 06:51Yuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnYuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi