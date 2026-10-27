Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasi doirasidagi Sassuolo va Latsio jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 27 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:30 da boshlanadi.
- Akvilani A boshchiligidagi Sassuolo hamda Gattuzo G boshqaruvidagi Latsio jamoalari o'yin uchun o'zlarining boshlang'ich tarkiblarini e'lon qildi.
- O'yin davomida sodir bo'ladigan voqealar jonli matnli translyatsiya orqali yangilanib boriladi.
Italiya A Seriyasi doirasidagi Sassuolo — Latsio uchrashuvi 27 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 80. Turati S., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 15. Chaleta-Sar D., 46. Chinkuegrano S., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 45. Loriyente A., 35. Lipani L., 26. Odental K., 42. Torstvedt K.
Sassuolo zaxiradagilari: 17. Adzich V., 9. Boui K., 5. Kande F., 25. Dominges B., 8. Gion A., 21. Idzes J., 18. Matich N., 49. Murich A., 33. Obrador R., 77. Perini N., 12. Satalino G., 55. Sulemana I., 20. Van der Brempt I., 7. Volpato K., 6. Valyukevich S.
Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.
Latsio boshlang‘ich tarkibi: 35. Mandas K., 21. Belayan R., 15. Floriani R., 16. Frattezi D., 11. Isaksen G., 2. Leyte D., 14. Noslin T., 37. Shutalo Y., 17. Tavaresh N., 24. Teylor K., 10. Zakkani M.
Latsio zaxiradagilari: 33. Bordon R., 22. Kancheleri M., 32. Kataldi D., 7. Dele-Bashiru F., 5. Duxi D., 71. Farkomeni V., 29. Latssari M., 40. Motta E., 23. Pedrasa A., 3. Pellegrini Lu., 9. Pinamonti A., 25. Provstgaard O., 28. Pshiborek A., 47. Renzetti D., 63. Serra F.
Latsio bosh murabbiyi: Gattuzo G.
Izohlar 0
…