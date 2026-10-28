“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 9-turida «Latsio» klubi safarda «Sassuolo» darvozasiga oltita to‘p kiritib, 6:2 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng rimliklar o‘z ochkolari sonini 25 taga yetkazib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib olishdi.
- O‘yinda Tijani Noslin dubl qayd etgan bo‘lsa, Teylor, Gustav Isaksen, Floriani va Mattia Dzakkani bittadan golga mualliflik qilishdi.
- Mag‘lubiyatga uchragan «Sassuolo» esa 8 ochko bilan 14-o‘rinda qoldi.
Italiya A Seriyasining 9-turi haqiqiy gollar festivali bilan boshlandi. Safarda «Sassuolo» mehmoni bo‘lgan Rimning «Latsio» klubi raqib darvozasiga naq oltita to‘p yo‘llab, 6:2 hisobida yirik va yorqin g‘alabaga erishdi.
Tijani Noslinning dubli va rimliklarning hujumkor o‘yini ularga muhim uch ochkoni taqdim etdi. Ushbu muvaffaqiyat ortidan poytaxt klubi ochkolari hisobini 25 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi.
Rimliklarning hujumkor bosimi: Gollar shousi tafsilotlari
«Mapey» stadionida kechgan bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli kurashga aylanib ketdi:
Shiddatli birinchi bo‘lim: Bahsning 2-daqiqasidayoq Teylor hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 5 daqiqa o‘tib Kristian Torstvedt muvozanatni tikladi (1:1);
«Latsio»ning tezkor zarbalari: 13-daqiqada Gustav Isaksen va 16-daqiqada Floriani ketma-ket to‘p kiritib, rimliklarning ustunligini ta’minladi;
Bo‘lim so‘ngidagi almashinuv: 43-daqiqada mezbonlardan Franchesko Espozito farqni qisqartirgan bo‘lsa, 45-daqiqada Mattia Dzakkani javob berib, jamoalarni tanaffusga 2:4 hisobida olib chiqdi;
Noslinning benefisi: Ikkinchi bo‘limda Tijani Noslin to‘liq o‘z so‘zini aytdi — 55 va 65-daqiqalarda ikki bor raqib posbonini ojiz qoldirib, dublni rasmiylashtirdi va yakuniy hisobni o‘rnatdi — 2:6.
Turnir jadvalidagi holat va o‘yin bayoni
«Sassuolo» — «Latsio» 2:6
Gollar: Torstvedt (7), Espozito (43) — Teylor (2), Isaksen (13), Floriani (16), Dzakkani (45), Noslin (55, 65);
«Sassuolo» tarkibi: Turati, Odental, Chaleta, Chinkegrano, Doyg, Torstvedt, Bakolya (Sulemana, 46), Berardi (Kande, 63), Lorente, Lipani, Espozito (Boui, 63);
«Latsio» tarkibi: Mandas, Floriani, Tavaresh (Pedrasa, 63), Leyte, Shutalo, Teylor (Bashiru, 46), Belaxyane, Frattezi, Isaksen (Kanchelleri, 63), Noslin (Pinamonti, 71), Dzakkani;
Jadvaldagi siljish: Yirik g‘alaba tufayli «Latsio» 25 ochko bilan chempionat peshqadamiga aylandi. Og‘ir mag‘lubiyatni qabul qilib olgan «Sassuolo» esa 8 ochko bilan 14-pog‘onada qolmoqda.
Rim klubi namoyish etayotgan barqarorlik va hujumkor o‘yin A Seriyada chempionlik poygasi joriy mavsumda har qachongidan ham qizg‘in kechishidan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…