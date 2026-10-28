“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi

·12·Sport
“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 9-turida «Latsio» klubi safarda «Sassuolo» darvozasiga oltita to‘p kiritib, 6:2 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng rimliklar o‘z ochkolari sonini 25 taga yetkazib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib olishdi.
  • O‘yinda Tijani Noslin dubl qayd etgan bo‘lsa, Teylor, Gustav Isaksen, Floriani va Mattia Dzakkani bittadan golga mualliflik qilishdi.
  • Mag‘lubiyatga uchragan «Sassuolo» esa 8 ochko bilan 14-o‘rinda qoldi.

Italiya A Seriyasining 9-turi haqiqiy gollar festivali bilan boshlandi. Safarda «Sassuolo» mehmoni bo‘lgan Rimning «Latsio» klubi raqib darvozasiga naq oltita to‘p yo‘llab, 6:2 hisobida yirik va yorqin g‘alabaga erishdi.

Tijani Noslinning dubli va rimliklarning hujumkor o‘yini ularga muhim uch ochkoni taqdim etdi. Ushbu muvaffaqiyat ortidan poytaxt klubi ochkolari hisobini 25 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi.

Rimliklarning hujumkor bosimi: Gollar shousi tafsilotlari

«Mapey» stadionida kechgan bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli kurashga aylanib ketdi:

  • Shiddatli birinchi bo‘lim: Bahsning 2-daqiqasidayoq Teylor hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 5 daqiqa o‘tib Kristian Torstvedt muvozanatni tikladi (1:1);

  • «Latsio»ning tezkor zarbalari: 13-daqiqada Gustav Isaksen va 16-daqiqada Floriani ketma-ket to‘p kiritib, rimliklarning ustunligini ta’minladi;

  • Bo‘lim so‘ngidagi almashinuv: 43-daqiqada mezbonlardan Franchesko Espozito farqni qisqartirgan bo‘lsa, 45-daqiqada Mattia Dzakkani javob berib, jamoalarni tanaffusga 2:4 hisobida olib chiqdi;

  • Noslinning benefisi: Ikkinchi bo‘limda Tijani Noslin to‘liq o‘z so‘zini aytdi — 55 va 65-daqiqalarda ikki bor raqib posbonini ojiz qoldirib, dublni rasmiylashtirdi va yakuniy hisobni o‘rnatdi — 2:6.

Turnir jadvalidagi holat va o‘yin bayoni

  • «Sassuolo» — «Latsio» 2:6

  • Gollar: Torstvedt (7), Espozito (43) — Teylor (2), Isaksen (13), Floriani (16), Dzakkani (45), Noslin (55, 65);

  • «Sassuolo» tarkibi: Turati, Odental, Chaleta, Chinkegrano, Doyg, Torstvedt, Bakolya (Sulemana, 46), Berardi (Kande, 63), Lorente, Lipani, Espozito (Boui, 63);

  • «Latsio» tarkibi: Mandas, Floriani, Tavaresh (Pedrasa, 63), Leyte, Shutalo, Teylor (Bashiru, 46), Belaxyane, Frattezi, Isaksen (Kanchelleri, 63), Noslin (Pinamonti, 71), Dzakkani;

  • Jadvaldagi siljish: Yirik g‘alaba tufayli «Latsio» 25 ochko bilan chempionat peshqadamiga aylandi. Og‘ir mag‘lubiyatni qabul qilib olgan «Sassuolo» esa 8 ochko bilan 14-pog‘onada qolmoqda.

Rim klubi namoyish etayotgan barqarorlik va hujumkor o‘yin A Seriyada chempionlik poygasi joriy mavsumda har qachongidan ham qizg‘in kechishidan dalolat bermoqda.

LatsioSassuoloItaliya A SeriyasiTijani Noslin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnKecha 21:34Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKomo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:04Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldiGattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi25 oktabr 10:07Latsio — Parma: tarkiblar va jonli matnLatsio — Parma: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 22:51Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:51A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldiA Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi19 oktabr 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi