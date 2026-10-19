Oston O‘runovdan assist: “Persepolis” 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa chiqib oldi

·56·Sport
Oston O‘runovdan assist: “Persepolis” 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa chiqib oldi

Eron Pro-ligasining 9-turi doirasida mamlakatning amaldagi grand jamoasi «Persepolis» safarda «Mes Shahr Babak» klubi mehmoni bo‘ldi. Tehronliklar uchrashuv davomida to‘liq ustunlik namoyish etib, yirik 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirishdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Oston O‘runov bahsning ilk daqiqalaridanoq faol harakat qilib, jamoasining g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.

O‘runovning aniq pasi va yirik hisob: O‘yin qanday kechdi?

Uchrashuv mehmonlarning to‘xtovsiz hujumlari ostida boshlandi:

  • 33-daqiqa — O‘runovning golli pasi: Oston O‘runovning raqib himoyasini yorib o‘tgan aniq uzatmasidan so‘ng Tiyevi Bifuma darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi;

  • 74-daqiqa — Ikkinchi to‘p: Mezbonlarning hujumlarini qaytargan «Persepolis» Majid Eydining goli evaziga hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi;

  • 90+4-daqiqa — Yakuniy nuqta: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda Sayid Sadegi bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:3.

O‘zbek legionerlarining uchrashuvdagi ishtiroki

Eron chempionatida to‘p surayotgan o‘zbekistonlik futbolchilarning ushbu bahsdagi holati muxlislar e’tiborida bo‘ldi:

  • Oston O‘runov: Bahsni asosiy tarkibda boshladi, bitta golli uzatma (assist) muallifi bo‘ldi va murabbiylar qarori bilan tanaffusda dam olish uchun almashtirildi;

  • Igor Sergeyev: «Persepolis» hujumchisi mazkur uchrashuvda zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi va maydonga tushirilmadi.

Ushbu safardagi muhim g‘alabadan so‘ng «Persepolis» o‘z ochkolari sonini 20 taga yetkazib, Eron chempionati turnir jadvalida yakkapeshqadamlikni saqlab turibdi.

Eron Pro‑ligaPersepolisMes Shahr BabakOston O‘runov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi20 avgust 05:59O‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdiO‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdi10 oktabr 00:49«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!30 avgust 00:11La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:02Maykl Olise assist samaradorligi bo‘yicha Brunu Fernandeshdan ustun chiqdiMaykl Olise assist samaradorligi bo‘yicha Brunu Fernandeshdan ustun chiqdi27 may 17:18Xetafe — Rayo Valekano: tarkiblar va jonli matnXetafe — Rayo Valekano: tarkiblar va jonli matnBugun 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya