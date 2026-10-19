Oston O‘runovdan assist: “Persepolis” 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa chiqib oldi
Eron Pro-ligasining 9-turi doirasida mamlakatning amaldagi grand jamoasi «Persepolis» safarda «Mes Shahr Babak» klubi mehmoni bo‘ldi. Tehronliklar uchrashuv davomida to‘liq ustunlik namoyish etib, yirik 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirishdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Oston O‘runov bahsning ilk daqiqalaridanoq faol harakat qilib, jamoasining g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.
O‘runovning aniq pasi va yirik hisob: O‘yin qanday kechdi?
Uchrashuv mehmonlarning to‘xtovsiz hujumlari ostida boshlandi:
33-daqiqa — O‘runovning golli pasi: Oston O‘runovning raqib himoyasini yorib o‘tgan aniq uzatmasidan so‘ng Tiyevi Bifuma darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi;
74-daqiqa — Ikkinchi to‘p: Mezbonlarning hujumlarini qaytargan «Persepolis» Majid Eydining goli evaziga hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi;
90+4-daqiqa — Yakuniy nuqta: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda Sayid Sadegi bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:3.
O‘zbek legionerlarining uchrashuvdagi ishtiroki
Eron chempionatida to‘p surayotgan o‘zbekistonlik futbolchilarning ushbu bahsdagi holati muxlislar e’tiborida bo‘ldi:
Oston O‘runov: Bahsni asosiy tarkibda boshladi, bitta golli uzatma (assist) muallifi bo‘ldi va murabbiylar qarori bilan tanaffusda dam olish uchun almashtirildi;
Igor Sergeyev: «Persepolis» hujumchisi mazkur uchrashuvda zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi va maydonga tushirilmadi.
Ushbu safardagi muhim g‘alabadan so‘ng «Persepolis» o‘z ochkolari sonini 20 taga yetkazib, Eron chempionati turnir jadvalida yakkapeshqadamlikni saqlab turibdi.
Izohlar 0
…