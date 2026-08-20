«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi

·1·Sport
«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi
Qisqacha

Tehronning «Persepolis» klubi Eron Pro-ligasining 2-turida «Istiqlol Xuziston»ni 4:1 hisobida mag'lub etdi. Igor Sergeyev asosiy tarkibda maydonga tushib, 47-daqiqada gol urdi. Oston O'runov 63-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shildi. «Persepolis» ushbu g'alaba orqali 3 ochkoni qo'lga kiritib, peshqadamlar safiga qo'shildi.

Eron Pro-ligasining 2-turida Tehronning «Persepolis» klubi o‘z maydonida «Istiqlol Xuziston»ni qabul qilib, gollarga boy kechgan bahsda yirik 4:1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ayniqsa e’tiborga molik bo‘ldi — terma jamoamiz hujumchisi Igor Sergeyev yangi jamoasi safida gol urib, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.

Sergeyevning goli va O‘runovning maydonga tushishi

«Persepolis» uchrashuvni keskin hujumlar bilan boshlab, ilk 20 daqiqadayoq ikkita to‘p kiritdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa navbat Igor Sergeyevga keldi: 47-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yiriklashtirdi.

"Igor Sergeyev asosiy tarkibda maydonga tushib, 47-daqiqada muhim golga mualliflik qildi. 63-daqiqada esa murabbiylar qarori bilan uning o‘rniga milliy jamoamizning yana bir yetakchisi Oston O‘runov zaxiradan maydonga qo‘shildi."

Eron Pro-ligasi: 2-tur markaziy o‘yini faktlari

Ko‘rsatkich

«Persepolis» – «Istiqlol Xuziston» (4:1)

Uchrashuv natijasi

4:1 («Persepolis»ning yirik g‘alabasi)

«Persepolis» gollari

Xodabandelu (6'), Alipur (20'), Igor Sergeyev (47'), Shahrabadi (90+3')

Mezbonlarning goli

Niyozmand (65' avtogol)

O‘zbek legionerlari

Igor Sergeyev (asosiy tarkibda, 1 ta gol), Oston O‘runov (63-daqiqada zaxiradan tushdi)

Tur yakuni

«Persepolis» 3 ochkoni naqd qilib, peshqadamlar safiga qo‘shildi

Tehron klubidagi o‘zbek dueti

Igor Sergeyev va Oston O‘runovning «Persepolis» safidagi faolligi murabbiylar shtabining o‘zbek legionerlariga bo‘lgan ishonchi yuqori ekanini yana bir bor isbotladi. Sergeyevning gollari va O‘runovning hujumkor salohiyati jamoani nafaqat Eron ichki chempionatida, balki OFK Elit Chempionlar ligasida ham asosiy kuchlardan biriga aylantirishi kutilmoqda.

Sizningcha, Sergeyev va O‘runov tandemi bu mavsumda «Persepolis»ni Eron chempionligi sari yetaklay oladimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va legionerlarimiz muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

PersepolisIgor SergeyevOston O‘runovEronTehron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiChelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiBugun, 02:37Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBarselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBugun, 02:33Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBarselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBugun, 02:19Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiDiego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiBugun, 01:36Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiMilan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 01:19Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBarselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi