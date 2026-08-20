«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi
Tehronning «Persepolis» klubi Eron Pro-ligasining 2-turida «Istiqlol Xuziston»ni 4:1 hisobida mag'lub etdi. Igor Sergeyev asosiy tarkibda maydonga tushib, 47-daqiqada gol urdi. Oston O'runov 63-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shildi. «Persepolis» ushbu g'alaba orqali 3 ochkoni qo'lga kiritib, peshqadamlar safiga qo'shildi.
Eron Pro-ligasining 2-turida Tehronning «Persepolis» klubi o‘z maydonida «Istiqlol Xuziston»ni qabul qilib, gollarga boy kechgan bahsda yirik 4:1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ayniqsa e’tiborga molik bo‘ldi — terma jamoamiz hujumchisi Igor Sergeyev yangi jamoasi safida gol urib, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.
Sergeyevning goli va O‘runovning maydonga tushishi
«Persepolis» uchrashuvni keskin hujumlar bilan boshlab, ilk 20 daqiqadayoq ikkita to‘p kiritdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa navbat Igor Sergeyevga keldi: 47-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yiriklashtirdi.
"Igor Sergeyev asosiy tarkibda maydonga tushib, 47-daqiqada muhim golga mualliflik qildi. 63-daqiqada esa murabbiylar qarori bilan uning o‘rniga milliy jamoamizning yana bir yetakchisi Oston O‘runov zaxiradan maydonga qo‘shildi."
Eron Pro-ligasi: 2-tur markaziy o‘yini faktlari
Ko‘rsatkich
«Persepolis» – «Istiqlol Xuziston» (4:1)
Uchrashuv natijasi
4:1 («Persepolis»ning yirik g‘alabasi)
«Persepolis» gollari
Xodabandelu (6'), Alipur (20'), Igor Sergeyev (47'), Shahrabadi (90+3')
Mezbonlarning goli
Niyozmand (65' avtogol)
O‘zbek legionerlari
Igor Sergeyev (asosiy tarkibda, 1 ta gol), Oston O‘runov (63-daqiqada zaxiradan tushdi)
Tur yakuni
«Persepolis» 3 ochkoni naqd qilib, peshqadamlar safiga qo‘shildi
Tehron klubidagi o‘zbek dueti
Igor Sergeyev va Oston O‘runovning «Persepolis» safidagi faolligi murabbiylar shtabining o‘zbek legionerlariga bo‘lgan ishonchi yuqori ekanini yana bir bor isbotladi. Sergeyevning gollari va O‘runovning hujumkor salohiyati jamoani nafaqat Eron ichki chempionatida, balki OFK Elit Chempionlar ligasida ham asosiy kuchlardan biriga aylantirishi kutilmoqda.
Sizningcha, Sergeyev va O‘runov tandemi bu mavsumda «Persepolis»ni Eron chempionligi sari yetaklay oladimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va legionerlarimiz muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…