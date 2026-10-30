“Persepolis” afsonasi Igor Sergeyevni keskin tanqid qilib, haydashni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tehronning «Persepolis» klubi sobiq futbolchisi Murtazo Karmoni-Muqaddam 33 yoshli o‘zbekistonlik hujumchi Igor Sergeyevning o‘yinini keskin tanqid qilib, rahbariyatni u bilan shartnomani zudlik bilan bekor qilishga chaqirdi.
- Tanqidlar ayniqsa «Persepolis»ning «Fulad»ga qarshi o‘yinida Sergeyevning qulay vaziyatdan gol ura olmaganidan so‘ng kuchaydi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Igor Sergeyevning Erondagi faoliyati atrofida keskin bahs-munozaralar avj oldi. Tehronning «Persepolis» klubi sobiq futbolchisi va mahalliy sport arbobi Murtazo Karmoni-Muqaddam 33 yoshli o‘zbekistonlik forvardning o‘yiniga keskin salbiy baho berib, rahbariyatni u bilan shartnomani zudlik bilan bekor qilishga chaqirdi.
Eronning rasmiy IRNA axborot agentligiga bergan intervyusida Karmoni-Muqaddam futbolchining klubiga kelishi boshidanoq noto‘g‘ri qaror bo‘lganini ochiq-oydin ta’kidladi:
«Igor Sergeyev umuman qanday qilib “Persepolis”ga kelib qolgani men uchun boshidanoq katta jumboq. U talab qilinadigan yuqori saviyaga mutlaqo javob bermaydi. “Persepolis”ning libosi unga og‘irlik va kattalik qilyapti. U jamoani qanchalik tez tark etsa, hamma uchun shunchalik yaxshi bo‘ladi. Klub bu futbolchi bo‘yicha kechiktirmay qaror qabul qiladi deb umid qilaman».
Tanqidlar to‘lqini: «Fulad» bilan bahsdagi qo‘ldan chiqarilgan imkoniyat
Sergeyevga nisbatan noroziliklar Pro-liganing 10-turi doirasidagi prinsipial o‘yindan so‘ng yanada kuchaydi:
Qo‘ldan chiqqan g‘alaba: «Persepolis» o‘z uyida ashaddiy raqibi «Fulad»ga 0:1 hisobida yutqazib qo‘ydi;
Birga-bir vaziyat: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Sergeyev darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib, muqarrar golni ura olmadi. Oradan ko‘p o‘tmay raqib g‘alaba to‘pini kiritib ketdi;
O‘rtoqlik o‘yinidagi poker va matbuot e’tirozi: Mag‘lubiyatning ertasigayoq «Persepolis» Keredj shahri universitet jamoasini 8:0 hisobida tor-mor etdi va unda Sergeyev 4 ta gol urdi. Ammo mahalliy matbuot bunga ijobiy baho berish o‘rniga: «Hujumchi asosiy bahsda bo‘sh kelib, havaskor talabalar darvozasiga to‘p kiritdi», qabilida yanada keskin istehzo bilan chiqdi.
1,5 million dollarlik bitim va statistika
O‘zbekistonlik hujumchining Tehrondagi shartnomasi va hozirgi ko‘rsatkichlari ham muhokamalar markazida:
Moliyaviy shartlar: 2026 yilning yanvar oyida «Paxtakor»dan erkin agent sifatida o‘tgan Sergeyev klub bilan 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan (1,5 yillik) bitim imzolagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kelishuv qiymati 1 milliondan 1,5 million dollargacha baholangan;
Yo‘qotilgan sermahsullik: O‘tgan mavsum debyutida u 8 ta o‘yinda 4 ta gol urib, jamoa yetakchisiga aylangan edi. Joriy mavsumda esa hujumchi chempionat doirasida atigi 1 ta gol bilan cheklanib turibdi;
Rossiya variantidan voz kechish: Eronga yo‘l olishdan avval Sergeyevga Samaraning «Krilya Sovetov» klubi bosh murabbiyi Magomed Adiyev jiddiy qiziqish bildirgan, biroq moliyaviy taklif borasidagi ustunlik sababli futbolchi Tehron variantini tanlagandi.
Hozirda «Persepolis» sharafini O‘zbekiston milliy jamoasining yana bir vakili Oston O‘runov ham himoya qilmoqda. Biroq ketma-ket bosim va kuchayib borayotgan tanqidlar fonida Igor Sergeyevning klubdagi taqdiri qishki transfer oynasida qanday hal bo‘lishi ochiq qolmoqda.
Izohlar 0
…