“Persepolis” afsonasi Igor Sergeyevni keskin tanqid qilib, haydashni talab qildi

·124·Sport
“Persepolis” afsonasi Igor Sergeyevni keskin tanqid qilib, haydashni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tehronning «Persepolis» klubi sobiq futbolchisi Murtazo Karmoni-Muqaddam 33 yoshli o‘zbekistonlik hujumchi Igor Sergeyevning o‘yinini keskin tanqid qilib, rahbariyatni u bilan shartnomani zudlik bilan bekor qilishga chaqirdi.
  • Tanqidlar ayniqsa «Persepolis»ning «Fulad»ga qarshi o‘yinida Sergeyevning qulay vaziyatdan gol ura olmaganidan so‘ng kuchaydi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Igor Sergeyevning Erondagi faoliyati atrofida keskin bahs-munozaralar avj oldi. Tehronning «Persepolis» klubi sobiq futbolchisi va mahalliy sport arbobi Murtazo Karmoni-Muqaddam 33 yoshli o‘zbekistonlik forvardning o‘yiniga keskin salbiy baho berib, rahbariyatni u bilan shartnomani zudlik bilan bekor qilishga chaqirdi.

Eronning rasmiy IRNA axborot agentligiga bergan intervyusida Karmoni-Muqaddam futbolchining klubiga kelishi boshidanoq noto‘g‘ri qaror bo‘lganini ochiq-oydin ta’kidladi:

«Igor Sergeyev umuman qanday qilib “Persepolis”ga kelib qolgani men uchun boshidanoq katta jumboq. U talab qilinadigan yuqori saviyaga mutlaqo javob bermaydi. “Persepolis”ning libosi unga og‘irlik va kattalik qilyapti. U jamoani qanchalik tez tark etsa, hamma uchun shunchalik yaxshi bo‘ladi. Klub bu futbolchi bo‘yicha kechiktirmay qaror qabul qiladi deb umid qilaman».

Tanqidlar to‘lqini: «Fulad» bilan bahsdagi qo‘ldan chiqarilgan imkoniyat

Sergeyevga nisbatan noroziliklar Pro-liganing 10-turi doirasidagi prinsipial o‘yindan so‘ng yanada kuchaydi:

  • Qo‘ldan chiqqan g‘alaba: «Persepolis» o‘z uyida ashaddiy raqibi «Fulad»ga 0:1 hisobida yutqazib qo‘ydi;

  • Birga-bir vaziyat: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Sergeyev darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib, muqarrar golni ura olmadi. Oradan ko‘p o‘tmay raqib g‘alaba to‘pini kiritib ketdi;

  • O‘rtoqlik o‘yinidagi poker va matbuot e’tirozi: Mag‘lubiyatning ertasigayoq «Persepolis» Keredj shahri universitet jamoasini 8:0 hisobida tor-mor etdi va unda Sergeyev 4 ta gol urdi. Ammo mahalliy matbuot bunga ijobiy baho berish o‘rniga: «Hujumchi asosiy bahsda bo‘sh kelib, havaskor talabalar darvozasiga to‘p kiritdi», qabilida yanada keskin istehzo bilan chiqdi.

1,5 million dollarlik bitim va statistika

O‘zbekistonlik hujumchining Tehrondagi shartnomasi va hozirgi ko‘rsatkichlari ham muhokamalar markazida:

  • Moliyaviy shartlar: 2026 yilning yanvar oyida «Paxtakor»dan erkin agent sifatida o‘tgan Sergeyev klub bilan 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan (1,5 yillik) bitim imzolagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kelishuv qiymati 1 milliondan 1,5 million dollargacha baholangan;

  • Yo‘qotilgan sermahsullik: O‘tgan mavsum debyutida u 8 ta o‘yinda 4 ta gol urib, jamoa yetakchisiga aylangan edi. Joriy mavsumda esa hujumchi chempionat doirasida atigi 1 ta gol bilan cheklanib turibdi;

  • Rossiya variantidan voz kechish: Eronga yo‘l olishdan avval Sergeyevga Samaraning «Krilya Sovetov» klubi bosh murabbiyi Magomed Adiyev jiddiy qiziqish bildirgan, biroq moliyaviy taklif borasidagi ustunlik sababli futbolchi Tehron variantini tanlagandi.

Hozirda «Persepolis» sharafini O‘zbekiston milliy jamoasining yana bir vakili Oston O‘runov ham himoya qilmoqda. Biroq ketma-ket bosim va kuchayib borayotgan tanqidlar fonida Igor Sergeyevning klubdagi taqdiri qishki transfer oynasida qanday hal bo‘lishi ochiq qolmoqda.

Igor SergeyevPersepolisOston O‘runovEron Pro-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oston O‘runovdan assist: “Persepolis” 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa chiqib oldiOston O‘runovdan assist: “Persepolis” 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, 1-o‘ringa chiqib oldi19 oktabr 21:39«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi20 avgust 05:59O‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdiO‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdi10 oktabr 00:49«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi10 oktabr 07:04«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!30 avgust 00:11Eron milliy terma jamoasi mundial uchun yakuniy tarkibni e’lon qildiEron milliy terma jamoasi mundial uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi1 iyun 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi