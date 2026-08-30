«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!
Eron Proligasining 4-turi doirasida mamlakatning amaldagi grand jamoalaridan biri — Tehronning «Persepolis» klubi o‘z maydonida «Malavan»ni qabul qildi. O‘zbekistonlik legionerlar harakat qilayotgan poytaxt jamoasi murosasiz kechgan bahsda raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, yirik 3:0 hisobida zafar quchdi.
Mazkur g‘alaba evaziga «Persepolis» o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, turnir jadvalining kuchli uchligiga (3-o‘rin) ko‘tarilib oldi. «Malavan» esa 4 ochko bilan 11-pog‘onada qoldi.
3 ta gol va o‘zbek legionerlarining harakatlari
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi va ketma-ket hujumlari ostida kechdi:
Gollar xronikasi: 20-daqiqada «Malavan» futbolchisi Papi o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol). 34-daqiqada Bifuma farqni oshirgan bo‘lsa, 56-daqiqada Alipur uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:0;
Igor Sergeyev asosiy tarkibda: O‘zbekiston terma jamoasi markaziy hujumchisi bahsni asosiy tarkibda boshladi. Sergeyev raqib himoyachilariga faol bosim o‘tkazgan bo‘lsa-da, bu safar gol ura olmadi va 86-daqiqada zaxiraga olindi;
Oston O‘runovning maydonga qaytishi: Hujumkor yarim himoyachi Oston O‘runov 72-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilib, jamoasining hujum chizig‘ini yanada kuchaytirdi va g‘alabali hisobni mustahkamlashga hissa qo‘shdi.
Uchrashuv bayonnomasi
Eron Proligasi. 4-tur
«Persepolis» (Tehron) — «Malavan» — 3:0
29 avgust, Tehron
Gollar: Papi 20 (avtogol, 1:0), Bifuma 34 (2:0), Alipur 56 (3:0).
…