«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!

·31·Sport
«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!

Eron Proligasining 4-turi doirasida mamlakatning amaldagi grand jamoalaridan biri — Tehronning «Persepolis» klubi o‘z maydonida «Malavan»ni qabul qildi. O‘zbekistonlik legionerlar harakat qilayotgan poytaxt jamoasi murosasiz kechgan bahsda raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, yirik 3:0 hisobida zafar quchdi.

Mazkur g‘alaba evaziga «Persepolis» o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, turnir jadvalining kuchli uchligiga (3-o‘rin) ko‘tarilib oldi. «Malavan» esa 4 ochko bilan 11-pog‘onada qoldi.

3 ta gol va o‘zbek legionerlarining harakatlari

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi va ketma-ket hujumlari ostida kechdi:

  • Gollar xronikasi: 20-daqiqada «Malavan» futbolchisi Papi o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol). 34-daqiqada Bifuma farqni oshirgan bo‘lsa, 56-daqiqada Alipur uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:0;

  • Igor Sergeyev asosiy tarkibda: O‘zbekiston terma jamoasi markaziy hujumchisi bahsni asosiy tarkibda boshladi. Sergeyev raqib himoyachilariga faol bosim o‘tkazgan bo‘lsa-da, bu safar gol ura olmadi va 86-daqiqada zaxiraga olindi;

  • Oston O‘runovning maydonga qaytishi: Hujumkor yarim himoyachi Oston O‘runov 72-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilib, jamoasining hujum chizig‘ini yanada kuchaytirdi va g‘alabali hisobni mustahkamlashga hissa qo‘shdi.

Uchrashuv bayonnomasi

Eron Proligasi. 4-tur

«Persepolis» (Tehron) — «Malavan» — 3:0

29 avgust, Tehron

Gollar: Papi 20 (avtogol, 1:0), Bifuma 34 (2:0), Alipur 56 (3:0).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdiBugun, 00:03Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Kecha, 23:06UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?Kecha, 23:01Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiShveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 22:58Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kecha, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiKecha, 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)