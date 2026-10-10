O‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Persepolis»
- Eron Pro-ligasining 8-turida «Sanat Naft»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda o‘zbekistonlik legionerlar muhim rol o‘ynadi.
- Igor Sergeyev 5-daqiqada golga assistentlik qildi, Oston O‘runov esa 84-daqiqada yakuniy golni urib, hisobni 3:1 qilib qo‘ydi.
- Ushbu g‘alaba «Persepolis»ni turnir jadvalida 16 ochko bilan 2-o‘ringa olib chiqdi va peshqadam «Traktor»dan bir ochko ortda qoldirdi.
Eron Pro-ligasining 8-turi doirasida Tehronda kechgan bahsda mamlakatning amaldagi grandi «Persepolis» o‘z maydonida «Sanat Naft» klubini qabul qildi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari yorqin o‘yin namoyish etgan bellashuvda mezbonlar 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy epizodlarda aynan o‘zbekistonlik legionerlarning faolligi muhim rol o‘ynadi.
Sergeyevdan aniq pas, O‘runovdan «joker» effekti
O‘yin davomida «Persepolis» safidagi hamyurtlarimiz o‘zlarining yuqori sport formasida ekanini isbotlashdi:
Tezkor gol va Sergeyev assisti: Uchrashuvning 5-daqiqasidayoq tajribali hujumchi Igor Sergeyev raqib himoyasini yorib o‘tib, to‘pni Bifumaga yetkazib berdi va u hisobni ochdi;
Nazoratning mustahkamlanishi: 53-daqiqada Ali Ashur hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi, ammo 67-daqiqada mehmonlar safida Muhammadhussayn Baseri bitta to‘p kiritib, intrigani qaytardi;
O‘runovning nuqta qo‘ygan goli: Bahsning 76-daqiqasida zaxiradan maydonga tashlangan Oston O‘runovga o‘z so‘zini aytish uchun atigi 8 daqiqa kifoya qildi. U 84-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, yakuniy 3:1 hisobini o‘rnatdi.
Turnir jadvali: Peshqadamlik uchun zaxiradagi o‘yin
Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko «Persepolis»ning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini yanada kuchaytirdi:
2-pog‘ona va minimal farq: Tehronliklar ushbu g‘alaba evaziga o‘z ochkolari sonini 16 taga yetkazib, turnir jadvalining 2-o‘rnini mustahkamladi;
«Traktor» nishonda: Hozirda chempionat peshqadami «Traktor» hisobida 17 ochko mavjud;
Strategik ustunlik: «Persepolis» hisobida zaxirada yana bitta qoldirilgan uchrashuv borligi sababli, bo‘lajak o‘yindagi g‘alaba ularni mutlaq yakka peshqadamga aylantirishi mumkin.
O‘yin qaydnomasi
Eron Pro-ligasi. 8-tur
«Persepolis» — «Sanat Naft» 3:1
Gollar: Bifuma (5), Ali Ashur (53), Oston O‘runov (84) — Muhammadhussayn Baseri (67).
O‘zbek futbolchilarining qit’aning eng kuchli ligalaridan birida asosiy figuralarga aylanayotgani ham milliy jamoa muxlislari, ham xalqaro mutaxassislar diqqatini tortishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…