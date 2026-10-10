O‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdi

·0·Sport
O‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Persepolis»
  • Eron Pro-ligasining 8-turida «Sanat Naft»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda o‘zbekistonlik legionerlar muhim rol o‘ynadi.
  • Igor Sergeyev 5-daqiqada golga assistentlik qildi, Oston O‘runov esa 84-daqiqada yakuniy golni urib, hisobni 3:1 qilib qo‘ydi.
  • Ushbu g‘alaba «Persepolis»ni turnir jadvalida 16 ochko bilan 2-o‘ringa olib chiqdi va peshqadam «Traktor»dan bir ochko ortda qoldirdi.

Eron Pro-ligasining 8-turi doirasida Tehronda kechgan bahsda mamlakatning amaldagi grandi «Persepolis» o‘z maydonida «Sanat Naft» klubini qabul qildi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari yorqin o‘yin namoyish etgan bellashuvda mezbonlar 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy epizodlarda aynan o‘zbekistonlik legionerlarning faolligi muhim rol o‘ynadi.

Sergeyevdan aniq pas, O‘runovdan «joker» effekti

O‘yin davomida «Persepolis» safidagi hamyurtlarimiz o‘zlarining yuqori sport formasida ekanini isbotlashdi:

  • Tezkor gol va Sergeyev assisti: Uchrashuvning 5-daqiqasidayoq tajribali hujumchi Igor Sergeyev raqib himoyasini yorib o‘tib, to‘pni Bifumaga yetkazib berdi va u hisobni ochdi;

  • Nazoratning mustahkamlanishi: 53-daqiqada Ali Ashur hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi, ammo 67-daqiqada mehmonlar safida Muhammadhussayn Baseri bitta to‘p kiritib, intrigani qaytardi;

  • O‘runovning nuqta qo‘ygan goli: Bahsning 76-daqiqasida zaxiradan maydonga tashlangan Oston O‘runovga o‘z so‘zini aytish uchun atigi 8 daqiqa kifoya qildi. U 84-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, yakuniy 3:1 hisobini o‘rnatdi.

Turnir jadvali: Peshqadamlik uchun zaxiradagi o‘yin

Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko «Persepolis»ning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini yanada kuchaytirdi:

  • 2-pog‘ona va minimal farq: Tehronliklar ushbu g‘alaba evaziga o‘z ochkolari sonini 16 taga yetkazib, turnir jadvalining 2-o‘rnini mustahkamladi;

  • «Traktor» nishonda: Hozirda chempionat peshqadami «Traktor» hisobida 17 ochko mavjud;

  • Strategik ustunlik: «Persepolis» hisobida zaxirada yana bitta qoldirilgan uchrashuv borligi sababli, bo‘lajak o‘yindagi g‘alaba ularni mutlaq yakka peshqadamga aylantirishi mumkin.

O‘yin qaydnomasi

Eron Pro-ligasi. 8-tur

«Persepolis» — «Sanat Naft» 3:1

Gollar: Bifuma (5), Ali Ashur (53), Oston O‘runov (84) — Muhammadhussayn Baseri (67).

O‘zbek futbolchilarining qit’aning eng kuchli ligalaridan birida asosiy figuralarga aylanayotgani ham milliy jamoa muxlislari, ham xalqaro mutaxassislar diqqatini tortishda davom etmoqda.

PersepolisSanat NaftEron Pro-ligaUzbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi20 avgust 05:59«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!30 avgust 00:11«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdiBugun 00:43Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiKecha 17:1060 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda60 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqdaKecha 16:50“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkinKecha 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?