“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik Yevropa Chempionlar ligasi 3-turidan o‘rin olgan «PSJ»ga qarshi o‘yin uchun rasmiy qaydnomani e’lon qildi.
- Ushbu muhim uchrashuv 20 oktyabr kuni Parijdagi «Park de Prens» stadionida bo‘lib o‘tadi.
- Jamoa himoyachilari Erik Garsiya, Jyul Kunde va Andreas Kristensen, shuningdek, hujumchi Runi Bardji turli sabablarga ko‘ra safdan chiqqan.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv arafasida Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Hansi Flik Fransiya poytaxtiga yo‘l oladigan rasmiy qaydnomani e’lon qildi.
Murosasiz to‘qnashuv 20 oktyabr kuni Parijdagi mashhur «Park de Prens» stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start oladi.
«Barselona»ning rasmiy qaydnomasi
Murabbiylar shtabi bo‘lajak muhim o‘yin uchun quyidagi futbolchilarni tarkibga jalb etdi:
Darvozabonlar: Joan Garsiya, Voysex Shchensni, Dominik Livakovich;
Himoyachilar: Joau Kanselu, Alexandro Balde, Pau Kubarsi, Xavi Espart, Jerard Martin, Aleks Kampos;
Yarim himoyachilar: Pedri, Gavi, Fermin Lopes, Dani Olmo, Frenki de Yong, Mark Bernal, Brayan Farinyas, Rodri;
Hujumchilar: Lamin Yamal, Rafinya, Gabriel Jezus, Karim Adeyemi, Entoni Gordon, Hamza Abdelkarim.
Mudofaadagi jiddiy yo‘qotishlar: Kimlar qaydnomadan chetda qoldi?
Kataloniyaliklar lageridagi ayrim yetakchilar turli sabablarga ko‘ra ushbu safar uchrashuvini o‘tkazib yuboradi:
Himoya chizig‘idagi bo‘shliq: Jamoaning asosiy himoyachilari sanalgan Erik Garsiya, Jyul Kunde hamda Andreas Kristensen qaydnomaga kiritilmadi;
Hujumdagi o‘zgarishlar: Iqtidorli vinger Runi Bardji ham ushbu bahsda ishtirok etmaydi;
Yoshlar va yangi kuchlar: Mudofaa markazidagi yo‘qotishlar sababli murabbiylar Xavi Espart va Aleks Kampos kabi yoshlarga ishonch bildirishga qaror qilgan.
Har ikki jamoa dastlabki turlarda maksimal ochko jamg‘arib, peshqadamlar safida borayotgani tufayli Parijdagi bahs YECHLning ushbu haftadagi eng qaynoq to‘qnashuviga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…