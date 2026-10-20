“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar

·48·Sport
“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik Yevropa Chempionlar ligasi 3-turidan o‘rin olgan «PSJ»ga qarshi o‘yin uchun rasmiy qaydnomani e’lon qildi.
  • Ushbu muhim uchrashuv 20 oktyabr kuni Parijdagi «Park de Prens» stadionida bo‘lib o‘tadi.
  • Jamoa himoyachilari Erik Garsiya, Jyul Kunde va Andreas Kristensen, shuningdek, hujumchi Runi Bardji turli sabablarga ko‘ra safdan chiqqan.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv arafasida Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Hansi Flik Fransiya poytaxtiga yo‘l oladigan rasmiy qaydnomani e’lon qildi.

Murosasiz to‘qnashuv 20 oktyabr kuni Parijdagi mashhur «Park de Prens» stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start oladi.

«Barselona»ning rasmiy qaydnomasi

Murabbiylar shtabi bo‘lajak muhim o‘yin uchun quyidagi futbolchilarni tarkibga jalb etdi:

  • Darvozabonlar: Joan Garsiya, Voysex Shchensni, Dominik Livakovich;

  • Himoyachilar: Joau Kanselu, Alexandro Balde, Pau Kubarsi, Xavi Espart, Jerard Martin, Aleks Kampos;

  • Yarim himoyachilar: Pedri, Gavi, Fermin Lopes, Dani Olmo, Frenki de Yong, Mark Bernal, Brayan Farinyas, Rodri;

  • Hujumchilar: Lamin Yamal, Rafinya, Gabriel Jezus, Karim Adeyemi, Entoni Gordon, Hamza Abdelkarim.

Mudofaadagi jiddiy yo‘qotishlar: Kimlar qaydnomadan chetda qoldi?

Kataloniyaliklar lageridagi ayrim yetakchilar turli sabablarga ko‘ra ushbu safar uchrashuvini o‘tkazib yuboradi:

  • Himoya chizig‘idagi bo‘shliq: Jamoaning asosiy himoyachilari sanalgan Erik Garsiya, Jyul Kunde hamda Andreas Kristensen qaydnomaga kiritilmadi;

  • Hujumdagi o‘zgarishlar: Iqtidorli vinger Runi Bardji ham ushbu bahsda ishtirok etmaydi;

  • Yoshlar va yangi kuchlar: Mudofaa markazidagi yo‘qotishlar sababli murabbiylar Xavi Espart va Aleks Kampos kabi yoshlarga ishonch bildirishga qaror qilgan.

Har ikki jamoa dastlabki turlarda maksimal ochko jamg‘arib, peshqadamlar safida borayotgani tufayli Parijdagi bahs YECHLning ushbu haftadagi eng qaynoq to‘qnashuviga aylanishi kutilmoqda.

BarselonaXansi FlikPark de PrensChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladi17 sentabr 14:15Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi10 sentabr 12:50«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi11 oktabr 08:35Hansi Flick terma jamoadan qaytgan futbolchilar yuklamasidan xavotirdaHansi Flick terma jamoadan qaytgan futbolchilar yuklamasidan xavotirda6 oktabr 14:14Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldiHansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi29 sentabr 20:08Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadi16 avgust 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya