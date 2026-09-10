Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi

·56·Sport
Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Chempionlar ligasining yangi mavsumidagi yorqin oʻyindan soʻng yosh iqtidor egasi Lamin Yamal nufuzli Oltin toʻp mukofotiga haqli ekanini taʼkidladi. Kataloniya klubi oʻz maydonida Niderlandiyaning Feyenord jamoasini yirik 5:1 hisobida magʻlub etib, Yevropa kuboklaridagi yurishini ajoyib tarzda boshladi va bu uchrashuvda yosh futbolchi asosiy qahramonga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yomgʻirli oʻtgan bahsda Barselona hujum chizigʻida toʻp surgan Raphinha dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Shuningdek, yozgi transferlar vaqtida tarkibga qoʻshilgan Gabriel Jesus hamda Karim Adeyemi ham raqib darvozasini ishgʻol qilishdi. Feyenord safidan Sem Steyn kechki daqiqalarda bitta javob golini kiritib, hisobni qisqartirishga muvaffaq boʻldi.

Lamin Yamalning tarixiy rekordi

Lekin uchrashuvdagi eng muhim voqea Lamin Yamalning nomi bilan bogʻliq boʻldi. 19 yoshli futbolchi uchrashuv davomida ikkita golli uzatma amalga oshirib, 77-daqiqada jarima zarbasidan ajoyib gol urdi va Chempionlar ligasidagi umumiy golli harakatlari sonini 21 taga yetkazdi (11 ta gol va 10 ta assist). goal.com xabar berishicha, shu tariqa u Kilian Mbappe oʻrnatgan 20 ta golli harakat rekordini yangilab, turnir tarixida oʻsmirlar orasida mutlaq rekordchiga aylandi.

Shuningdek, 19 yoshu 58 kunlik boʻlgan Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Chempionlar ligasida jarima zarbasidan gol urgan La Liga klubining eng yosh futbolchisiga aylandi. U bu koʻrsatkich boʻyicha avvalroq Arda Guler va Sergio Aguero egallab turgan rekordlarni ortda qoldirdi. Yaqinda oʻtkazilgan saralash natijalariga koʻra, Yamal Oltin toʻp uchun daʼvogar boʻlgan 30 nafar futbolchi roʻyxatiga kiritilgan edi.

Bosh murabbiy va jamoadoshlarning eʼtirofi

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Hansi Flick oʻzining yosh shogirdi kelasi oy Londonda eʼlon qilinadigan dunyoning eng yaxshi futbolchisi sovriniga toʻla loyiq ekanini qatʼiy taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, maydonda harakat qilayotgan bu yigit oʻzining oʻziga xosligi va noyob isteʼdodi bilan har bir oʻyinda ajralib turadi.

Jamoa sardori vazifasini bajargan Raphinha ham oʻyin davomida Laminni qoʻllab-quvvatlaganini va uning gol urishiga ishonchi komil boʻlganini aytdi. Braziliyalik futbolchining fikricha, yosh yulduz oʻyin davomida baʼzan diqqatini yoʻqotib qoʻyishini sezib, uni ruhlantirib turish muhim edi.

Hansi Flick boshchiligidagi Barselona joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinda jami 22 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija kataloniyalik muxlislarda 2015-yildan buyon qoʻlga kiritilmagan Chempionlar ligasi kubogi uchun jiddiy kurash olib borishiga boʻlgan umidlarni yanada oshirmoqda.

Lamin YamalHansi FlickBarselonaChempionlar ligasiOltin top
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiLionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiBugun, 12:36Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Bugun, 12:35Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Bugun, 09:32Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi