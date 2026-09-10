Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi
Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Chempionlar ligasining yangi mavsumidagi yorqin oʻyindan soʻng yosh iqtidor egasi Lamin Yamal nufuzli Oltin toʻp mukofotiga haqli ekanini taʼkidladi. Kataloniya klubi oʻz maydonida Niderlandiyaning Feyenord jamoasini yirik 5:1 hisobida magʻlub etib, Yevropa kuboklaridagi yurishini ajoyib tarzda boshladi va bu uchrashuvda yosh futbolchi asosiy qahramonga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yomgʻirli oʻtgan bahsda Barselona hujum chizigʻida toʻp surgan Raphinha dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Shuningdek, yozgi transferlar vaqtida tarkibga qoʻshilgan Gabriel Jesus hamda Karim Adeyemi ham raqib darvozasini ishgʻol qilishdi. Feyenord safidan Sem Steyn kechki daqiqalarda bitta javob golini kiritib, hisobni qisqartirishga muvaffaq boʻldi.
Lamin Yamalning tarixiy rekordiLekin uchrashuvdagi eng muhim voqea Lamin Yamalning nomi bilan bogʻliq boʻldi. 19 yoshli futbolchi uchrashuv davomida ikkita golli uzatma amalga oshirib, 77-daqiqada jarima zarbasidan ajoyib gol urdi va Chempionlar ligasidagi umumiy golli harakatlari sonini 21 taga yetkazdi (11 ta gol va 10 ta assist). goal.com xabar berishicha, shu tariqa u Kilian Mbappe oʻrnatgan 20 ta golli harakat rekordini yangilab, turnir tarixida oʻsmirlar orasida mutlaq rekordchiga aylandi.
Shuningdek, 19 yoshu 58 kunlik boʻlgan Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Chempionlar ligasida jarima zarbasidan gol urgan La Liga klubining eng yosh futbolchisiga aylandi. U bu koʻrsatkich boʻyicha avvalroq Arda Guler va Sergio Aguero egallab turgan rekordlarni ortda qoldirdi. Yaqinda oʻtkazilgan saralash natijalariga koʻra, Yamal Oltin toʻp uchun daʼvogar boʻlgan 30 nafar futbolchi roʻyxatiga kiritilgan edi.
Bosh murabbiy va jamoadoshlarning eʼtirofiOʻyindan keyingi matbuot anjumanida Hansi Flick oʻzining yosh shogirdi kelasi oy Londonda eʼlon qilinadigan dunyoning eng yaxshi futbolchisi sovriniga toʻla loyiq ekanini qatʼiy taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, maydonda harakat qilayotgan bu yigit oʻzining oʻziga xosligi va noyob isteʼdodi bilan har bir oʻyinda ajralib turadi.
Jamoa sardori vazifasini bajargan Raphinha ham oʻyin davomida Laminni qoʻllab-quvvatlaganini va uning gol urishiga ishonchi komil boʻlganini aytdi. Braziliyalik futbolchining fikricha, yosh yulduz oʻyin davomida baʼzan diqqatini yoʻqotib qoʻyishini sezib, uni ruhlantirib turish muhim edi.
Hansi Flick boshchiligidagi Barselona joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinda jami 22 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija kataloniyalik muxlislarda 2015-yildan buyon qoʻlga kiritilmagan Chempionlar ligasi kubogi uchun jiddiy kurash olib borishiga boʻlgan umidlarni yanada oshirmoqda.
…