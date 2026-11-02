Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» klubi himoyadagi kadrlar taqchilligi sababli «Manchester Siti» himoyachisi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi Abduqodir Husanovni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
- Kataloniya grandi Andreas Kristensen, Jyul Kunde, Erik Garsiya va Xavi Espartning jarohatlari tufayli yuzaga kelgan muammolarni aynan o‘zbekistonlik futbolchi hisobiga hal qilmoqchi.
2026 yilning kuzi Kataloniyaning «Barselona» klubi uchun mudofaa chizig‘idagi haqiqiy sinovlar davriga aylandi. PSJ hamda Madridning «Real» jamoalariga qarshi kechgan muhim to‘qnashuvlar oldidan Andreas Kristensen, Jyul Kunde va Erik Garsiya safdan chiqqan bo‘lsa, «El-klasiko»da bosh murabbiy Xansi Flik yosh iqtidor egasi Xavi Espartni ham jarohat tufayli yo‘qotdi.
Mudofaa markazi va qanotlaridagi o‘tkir kadrlar taqchilligi sharoitida Kataloniya grandi «Manchester Siti» himoyachisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi Abduqodir Husanovni o‘z safiga qo‘shib olish rejasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
Yevropaning nufuzli manbalari, jumladan FullTime Report nashri xabariga ko‘ra, «Barselona» moliyaviy feyr-pley ayblovlari sabab qiyin ahvolda qolgan «Manchester Siti»ning holatidan unumli foydalanib, Husanovni qishki transfer oynasidayoq rasmiylashtirishga harakat qiladi.
Nega aynan Husanov? Ekspertlar keltirgan 4 ta hal qiluvchi fakt
Mutaxassislarning fikricha, o‘zbekistonlik himoyachining transferi «Barselona» uchun shunchaki muvaqqat yechim emas, balki uzoq muddatli strategik yurish bo‘lishi mumkin:
1. Hayratlanarli universallik va Flik talablariga moslik: Husanov mudofaa markazi bilan birga, o‘ng va hatto chap qanotda ham birdek yuqori darajada o‘ynay oladi. Xansi Flik tizimida himoyachilarning qanotlarga ko‘chishi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu uslub bir paytlar aynan «Siti»dan kelgan Erik Garsiya misolida o‘z samarasini bergan;
2. Yuqori himoya chizig‘i va fenomenal tezlik: Husanovning tezkorligi va mudofaa ortiga uzatiladigan xavfli to‘plarni to‘xtatish qobiliyati Pep Gvardiola tomonidan ham bir necha bor e’tirof etilgan. U yuqori bosim va yuqori himoya chizig‘iga asoslangan Flik sxemasida Pau Kubarsi bilan birga asosiy himoya devoriga aylanish salohiyatiga ega;
3. Top-murabbiylar maktabi va taktik chidamlilik: Gvardiola va Mareska singari qattiqqo‘l taktiklar qo‘l ostida mahorat oshirgan himoyachi dunyoning istalgan grandi talablariga tez moslasha oladi;
4. Manchester—Kataloniya yo‘nalishi va tayyor asosiy tarkib: Keyingi yillarda Joau Kanselu, Erik Garsiya, Rodri hamda Gabriel Jezusning «Siti»dan «Barselona»ga o‘tgani, qolaversa, prezident Joan Laportaning Angliya bozoridan Rafinya va Entoni Gordon kabi yulduzlarni olib kelgani bu transfer uchun qulay muhit yaratadi. Qolaversa, tarkibdagi to‘rt jarohat Husanovga «Barsa»da darhol boshlang‘ich tarkib o‘yinchisiga aylanish imkoniyatini beradi.
Qishki transferlar mavsumi yaqinlashar ekan, Husanovning Kataloniya klubi safiga o‘tishi yilning eng yirik va shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…