Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)

·111·Sport
Nega Abduqodir Husanov aynan “Barselona”ga kerak? (Tahlil va 4 ta asosiy sabab)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» klubi himoyadagi kadrlar taqchilligi sababli «Manchester Siti» himoyachisi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi Abduqodir Husanovni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda.
  • Kataloniya grandi Andreas Kristensen, Jyul Kunde, Erik Garsiya va Xavi Espartning jarohatlari tufayli yuzaga kelgan muammolarni aynan o‘zbekistonlik futbolchi hisobiga hal qilmoqchi.

2026 yilning kuzi Kataloniyaning «Barselona» klubi uchun mudofaa chizig‘idagi haqiqiy sinovlar davriga aylandi. PSJ hamda Madridning «Real» jamoalariga qarshi kechgan muhim to‘qnashuvlar oldidan Andreas Kristensen, Jyul Kunde va Erik Garsiya safdan chiqqan bo‘lsa, «El-klasiko»da bosh murabbiy Xansi Flik yosh iqtidor egasi Xavi Espartni ham jarohat tufayli yo‘qotdi.

Mudofaa markazi va qanotlaridagi o‘tkir kadrlar taqchilligi sharoitida Kataloniya grandi «Manchester Siti» himoyachisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi Abduqodir Husanovni o‘z safiga qo‘shib olish rejasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

Yevropaning nufuzli manbalari, jumladan FullTime Report nashri xabariga ko‘ra, «Barselona» moliyaviy feyr-pley ayblovlari sabab qiyin ahvolda qolgan «Manchester Siti»ning holatidan unumli foydalanib, Husanovni qishki transfer oynasidayoq rasmiylashtirishga harakat qiladi.

Nega aynan Husanov? Ekspertlar keltirgan 4 ta hal qiluvchi fakt

Mutaxassislarning fikricha, o‘zbekistonlik himoyachining transferi «Barselona» uchun shunchaki muvaqqat yechim emas, balki uzoq muddatli strategik yurish bo‘lishi mumkin:

  • 1. Hayratlanarli universallik va Flik talablariga moslik: Husanov mudofaa markazi bilan birga, o‘ng va hatto chap qanotda ham birdek yuqori darajada o‘ynay oladi. Xansi Flik tizimida himoyachilarning qanotlarga ko‘chishi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu uslub bir paytlar aynan «Siti»dan kelgan Erik Garsiya misolida o‘z samarasini bergan;

  • 2. Yuqori himoya chizig‘i va fenomenal tezlik: Husanovning tezkorligi va mudofaa ortiga uzatiladigan xavfli to‘plarni to‘xtatish qobiliyati Pep Gvardiola tomonidan ham bir necha bor e’tirof etilgan. U yuqori bosim va yuqori himoya chizig‘iga asoslangan Flik sxemasida Pau Kubarsi bilan birga asosiy himoya devoriga aylanish salohiyatiga ega;

  • 3. Top-murabbiylar maktabi va taktik chidamlilik: Gvardiola va Mareska singari qattiqqo‘l taktiklar qo‘l ostida mahorat oshirgan himoyachi dunyoning istalgan grandi talablariga tez moslasha oladi;

  • 4. Manchester—Kataloniya yo‘nalishi va tayyor asosiy tarkib: Keyingi yillarda Joau Kanselu, Erik Garsiya, Rodri hamda Gabriel Jezusning «Siti»dan «Barselona»ga o‘tgani, qolaversa, prezident Joan Laportaning Angliya bozoridan Rafinya va Entoni Gordon kabi yulduzlarni olib kelgani bu transfer uchun qulay muhit yaratadi. Qolaversa, tarkibdagi to‘rt jarohat Husanovga «Barsa»da darhol boshlang‘ich tarkib o‘yinchisiga aylanish imkoniyatini beradi.

Qishki transferlar mavsumi yaqinlashar ekan, Husanovning Kataloniya klubi safiga o‘tishi yilning eng yirik va shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.

Abduqodir HusanovBarselonaManchester SitiXansi Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldiHusanovga grandlar ovi: “Barselona” va “Chelsi” 22 yoshli o‘zbek himoyachisini nishonga oldiKecha 19:30Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqdaHusanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda24 oktabr 07:29Shov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqdaShov-shuvli transfer rejasi: “Barselona” Husanov uchun rasmiy taklif yuborishga shaylanmoqda23 oktabr 20:34“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar20 oktabr 07:15«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi11 oktabr 08:35Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Kecha 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi