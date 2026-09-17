Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladi

·16·Sport
Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona jamoasi La Liga va Chempionlar ligasi doirasidagi dastlabki yettita oʻyinning barchasida gʻalaba qozonib, klub tarixida mutlaq rekord oʻrnatdi.
  • Jamoa ushbu yettita uchrashuvda jami 33 ta gol urib, Barselona tarixida ilk bor mavsumning dastlabki yettita oʻyinida 30 tadan ortiq gol urishga erishdi.

Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona jamoasi mavsumning yorqin startini amalga oshirib, klub tarixidagi eng yaxshi natijalarni qayd etdi va oʻzining hujumkor salohiyatini butunlay namoyon etmoqda. Racing Santander ustidan qozonilgan 7:2 hisobidagi yirik gʻalaba kataloniyaliklarning joriy mavsumdagi ustunligini yana bir bor tasdiqladi va jamoa oʻyinida yangi davr boshlanganini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN maʼlumotiga koʻra, nemis mutaxassisi qoʻl ostida Barselona La Liga va Chempionlar ligasi doirasidagi dastlabki yettita oʻyining barchasida gʻalaba qozonib, mutlaq rekord oʻrnatdi. Bungacha klub oʻz tarixida mavsumni ketma-ket oltita gʻalaba bilan boshlagan xolos. Bu natija avval 1929–1930, 1960–1961 hamda 2018–2019 yilgi mavsumlarda qayd etilgan edi.

Golli yomgʻir va hujumkor futbol

Kataloniya klubi ichki chempionatdagi ishonchli oʻyinni xalqaro maydondagi yirik gʻalabalar bilan muvaffaqiyatli qoʻshib bormoqda. Xususan, Feyenoord darvozasiga javobsiz beshta gol urilgan boʻlsa, Racing Santander bilan bahsda raqib darvozasiga naqd yettita toʻp kiritildi. Natijada jamoaning dastlabki yettita uchrashuvdagi urgan gollari soni 33 taga yetdi.

ESPN xabar berishicha, bu Barselona tarixida ilk bor mavsumning dastlabki yettita oʻyinida 30 tadan ortiq gol urilishidir. Hansi Flick jamoasi raqiblarga oʻyin boshidanoq bosim oʻtkazib, uchrashuv taqdirini erta hal qilishga intilmoqda. Jamoa oʻtkazilgan yettita oʻyinning oltitasida hisobni ochgan yagona raqib Rayo Vallecano boʻldi, xolos.

Rafinya va Lionel Messi rekordlari

Hansi Flick taktikasida soxta toʻqqizinchi raqam rolida oʻynayotgan Rafinya jamoaning asosiy hujum quroliga aylandi. Racing Santander darvozasiga uchta gol urgan braziliyalik futbolchi joriy mavsumdagi barcha musobaqalar doirasida oʻz gollari sonini 11 taga yetkazdi.

Ushbu sermahsullik 29 yoshli vingerni klub afsonalari qatoriga olib chiqdi. ESPN qayd etishicha, Rafinya Lionel Messidan keyin (2017–2018 yilgi mavsumda) La Liganing dastlabki oltita uchrashuvida toʻqqizta gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Shuningdek, u Pichichi kubogi poygasida Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappeni ikki golga ortda qoldirmoqda.

Soʻnggi 60 yillik tarixga nazar tashlansa, Barselona safida mavsumning dastlabki yettita oʻyinida kamida toʻqqizta gol urish faqatgina Lionel Messi va Ronaldo Nazarioga nasib etgan edi. Rafinya nafaqat gollar, balki Levante jamoasiga qarshi bahsdagidek muhim uzatmalar bilan ham jamoa gʻalabalariga ulkan hissa qoʻshmoqda.

BarselonaHansi FlickRafinyaLa LigaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiBugun, 14:11«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonotBugun, 13:38Mario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiMario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiBugun, 13:32«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...Bugun, 13:28Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Bugun, 13:19“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqdaBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng