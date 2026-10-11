«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi

·48·Sport
«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»
  • Ispaniya La Ligasining 8-turida «Xetafe»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, o‘zining 100 foizlik natijasini saqlab qoldi.
  • Entoni Gordon, Gabriel Jezus va Jyul Kunde kiritgan gollar «ko‘k-anorranglilar»ning musobaqadagi g‘alabali seriyasini 8 o‘yinga yetkazdi.
  • Hansi Flik shogirdlari 24 ochko bilan chempionat peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi, «Xetafe» esa 13-o‘rinda qoldi.

Ispaniya La Ligasining 8-turida Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z maydonida «Xetafe»ni qabul qilib, ishonchli va yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi. Hansi Flik shogirdlari o‘yinning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni to‘liq qo‘lga olib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Mazkur muvaffaqiyat orqali «ko‘k-anorranglilar» musobaqadagi g‘alabali seriyasini 8 ta o‘yinga yetkazib, chempionat peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi.

O‘yin xronikasi: Tezkor gol va hal qiluvchi zarbalar

Kataloniyaliklar bahs taqdirini har ikkala bo‘limdagi faol harakatlar evaziga hal qildi:

  • 2-daqiqadagi tezkor gol: O‘yin endigina boshlangan bir paytda Entoni Gordon chaqqonlik ko‘rsatib, hisobni ochdi va mezbonlarni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi;

  • Jezusdan ikkinchi to‘p (30-daqiqa): Bosimni oshirgan «Barselona» yarim soatlik bahs yakunida yana gol urdi — hujumchi Gabriel Jezus raqib darvozasini aniq nishonga olib, ustunlikni mustahkamladi;

  • Kundedan nuqta (73-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda faol harakat qilgan fransuz himoyachisi Jyul Kunde 73-daqiqada uchinchi golni urib, o‘yinga mantiqiy yakun yasadi.

Turnir jadvali: «Barselona» maksimal 24 ochko bilan cho‘qqida

Ushbu g‘alaba La Liga musobaqa jadvalidagi vaziyatni yanada oydinlashtirdi:

  • Mutlaq yetakchi: Hansi Flik boshchiligidagi jamoa 8 ta turda maksimal 24 ochko jamg‘argan holda jadvalda yakkapeshqadamlik qilmoqda;

  • «Xetafe» pastki pog‘onalarda: Madrid viloyati jamoasi esa 8 ochko bilan musobaqa jadvalining 13-o‘rnida qolib ketdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • La Liga. 8-tur

    «Barselona» — «Xetafe» 3:0

    Gollar: Gordon (2), Jezus (30), Kunde (73).

  • «Barselona»: Joan Garsiya, Kunde, Erik Garsiya, Jerar Martin, Espart, Gavi (Fermin Lopes, 61), Olmo (Pedri, 61), Rodri (Bernal, 71), Gordon (Adeyemi, 71), Gabriel Jezus (Abdelkarim, 82), Yamal.

  • «Xetafe»: Soriya, Moxika (Davinchi, 65), Romero, Jene, Kiko (Sazonov, 85), Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garsiya (Boselli, 65), Ivan.

«Barselona» har tomonlama yorqin o‘yin namoyish etib, mavsum boshidagi yuqori temp va benuqson statistikasini davom ettirmoqda.

BarselonaXetafeLa LigaXansi Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha 20:57Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldiHansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi29 sentabr 20:0813 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida7 oktabr 06:48Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladi17 sentabr 14:15Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi17 sentabr 06:03Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi16 sentabr 03:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi