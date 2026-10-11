«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- Ispaniya La Ligasining 8-turida «Xetafe»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, o‘zining 100 foizlik natijasini saqlab qoldi.
- Entoni Gordon, Gabriel Jezus va Jyul Kunde kiritgan gollar «ko‘k-anorranglilar»ning musobaqadagi g‘alabali seriyasini 8 o‘yinga yetkazdi.
- Hansi Flik shogirdlari 24 ochko bilan chempionat peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi, «Xetafe» esa 13-o‘rinda qoldi.
Ispaniya La Ligasining 8-turida Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z maydonida «Xetafe»ni qabul qilib, ishonchli va yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi. Hansi Flik shogirdlari o‘yinning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni to‘liq qo‘lga olib, raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Mazkur muvaffaqiyat orqali «ko‘k-anorranglilar» musobaqadagi g‘alabali seriyasini 8 ta o‘yinga yetkazib, chempionat peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi.
O‘yin xronikasi: Tezkor gol va hal qiluvchi zarbalar
Kataloniyaliklar bahs taqdirini har ikkala bo‘limdagi faol harakatlar evaziga hal qildi:
2-daqiqadagi tezkor gol: O‘yin endigina boshlangan bir paytda Entoni Gordon chaqqonlik ko‘rsatib, hisobni ochdi va mezbonlarni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi;
Jezusdan ikkinchi to‘p (30-daqiqa): Bosimni oshirgan «Barselona» yarim soatlik bahs yakunida yana gol urdi — hujumchi Gabriel Jezus raqib darvozasini aniq nishonga olib, ustunlikni mustahkamladi;
Kundedan nuqta (73-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda faol harakat qilgan fransuz himoyachisi Jyul Kunde 73-daqiqada uchinchi golni urib, o‘yinga mantiqiy yakun yasadi.
Turnir jadvali: «Barselona» maksimal 24 ochko bilan cho‘qqida
Ushbu g‘alaba La Liga musobaqa jadvalidagi vaziyatni yanada oydinlashtirdi:
Mutlaq yetakchi: Hansi Flik boshchiligidagi jamoa 8 ta turda maksimal 24 ochko jamg‘argan holda jadvalda yakkapeshqadamlik qilmoqda;
«Xetafe» pastki pog‘onalarda: Madrid viloyati jamoasi esa 8 ochko bilan musobaqa jadvalining 13-o‘rnida qolib ketdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 8-tur
«Barselona» — «Xetafe» 3:0
Gollar: Gordon (2), Jezus (30), Kunde (73).
«Barselona»: Joan Garsiya, Kunde, Erik Garsiya, Jerar Martin, Espart, Gavi (Fermin Lopes, 61), Olmo (Pedri, 61), Rodri (Bernal, 71), Gordon (Adeyemi, 71), Gabriel Jezus (Abdelkarim, 82), Yamal.
«Xetafe»: Soriya, Moxika (Davinchi, 65), Romero, Jene, Kiko (Sazonov, 85), Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garsiya (Boselli, 65), Ivan.
«Barselona» har tomonlama yorqin o‘yin namoyish etib, mavsum boshidagi yuqori temp va benuqson statistikasini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…