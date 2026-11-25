Sabax FK — Barselona: tarkiblar va jonli matn
Sport1 daqiqa o'qish6
Chempionlar ligasi doirasidagi Sabax FK — Barselona uchrashuvi 25 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sabax FK boshlang‘ich tarkibi: 92. Pokatilov S. (kapitan), 9. Aliyev K., 37. Du Keyroz, 33. Junior Almeyda, 13. Lepinitsa I., 8. Nvachukvu Ch., 27. Puxach T., 7. Raxmonaliyev U., 34. Severina X., 3. Solvet S., 80. Zedadka A.
Sabax FK bosh murabbiyi: Dambrauskas V.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 21. de Yong F. (kapitan), 7. Fermin, 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 17. Gordon A., 23. Kunde J., 18. Martin G., 8. Pedri.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…