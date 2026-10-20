«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ninbo shahrida o'tayotgan WTA 500 turnirida O'zbekiston vakili Polina Kudermetova dunyo reytingining 38-raketkasi Kristina Bukshani 7:6, 6:2 hisobida mag'lub etib, nimchorak finalga yo'l oldi.
- Shu turnirda qatnashgan yana bir tennischimiz Kamila Rahimova esa ilk davrada chexiyalik Mariya Buzkovaga 4:6, 4:6 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etdi.
Xitoyning Ninbo shahrida ayollar o‘rtasida nufuzli WTA 500 tasnifiga kiruvchi «BNB Ningbo Open» xalqaro turniri qizg‘in pallasiga kirdi. Dunyoning yetakchi tennis yulduzlari jamlangan ushbu musobaqaning asosiy to‘rida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan raketka ustalari — Kamila Rahimova va Polina Kudermetova ilk davra bahslarini o‘tkazishdi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) xabariga ko‘ra, birinchi bosqich bellashuvlari terma jamoamiz vakillari uchun turlicha yakunlandi: bir tennischimiz dramatik sensatsiya qayd etib, keyingi bosqichga chiqqan bo‘lsa, yana biri tajribali raqibiga yo‘l bo‘shatdi.
Kudermetovadan g‘alaba: Top-40 vakilasi dog‘da qoldirildi
Dunyo reytingida 102-o‘rinda borayotgan Polina Kudermetova birinchi davradayoq o‘zidan ancha yuqori pog‘onada joylashgan, WTA reytingining 38-raketkasi — ispaniyalik Kristina Bukshaga qarshi kortga chiqdi:
Birinchi setdagi xarakter: Hamyurtimiz bahsni yuqori iroda bilan boshlab, teng kurashlar ostida kechgan tay-breykda raqibini mag‘lub etdi — 7:6;
Ikkinchi setdagi ustunlik: Birinchi setdagi ishonchli o‘yinini davom ettirgan Kudermetova ikkinchi setni to‘liq o‘z nazoratiga oldi va 6:2 hisobida g‘alaba qozonib, nimchorak final chiptasini qo‘lga kiritdi.
Kamila Rahimova kuchli chexiyalikka imkoniyatni boy berdi
Jahon reytingining 69-pog‘onasida qayd etilgan Kamila Rahimova uchun qur’a ancha murakkab keldi. U ilk davrada turnir favoritlaridan biri, WTA reytingining 28-raqamli tennischisi, chexiyalik mahoratli Mariya Buzkova bilan kuch sinashdi:
Har ikki setda teng kurash: Rahimova kuchli qarshilik ko‘rsatganiga qaramay, raqibning tajribasi o‘z so‘zini aytdi;
Natija: Uchrashuv 4:6, 4:6 hisobida chexiyalik tennischining foydasiga hal bo‘ldi va Kamila turnirdagi yakkalik ishtirokini yakunladi.
1/8 finalda super to‘qnashuv: Raqib — dunyoning 1-raketkasi!
Turnirning ikkinchi davrasida Polina Kudermetovani faoliyatidagi eng katta sinovlardan biri kutmoqda:
Sana: 21 oktyabr kuni;
Jang: Polina Kudermetova (O‘zbekiston, 102) — Yelena Ribakina (Qozog‘iston, 1);
Bahs maqomi: Dunyo reytingi peshqadamiga qarshi kechadigan mazkur bellashuv Ninbo turniri markaziy kortlarining bosh voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…