«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi

·46·Sport
«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ninbo shahrida o'tayotgan WTA 500 turnirida O'zbekiston vakili Polina Kudermetova dunyo reytingining 38-raketkasi Kristina Bukshani 7:6, 6:2 hisobida mag'lub etib, nimchorak finalga yo'l oldi.
  • Shu turnirda qatnashgan yana bir tennischimiz Kamila Rahimova esa ilk davrada chexiyalik Mariya Buzkovaga 4:6, 4:6 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etdi.

Xitoyning Ninbo shahrida ayollar o‘rtasida nufuzli WTA 500 tasnifiga kiruvchi «BNB Ningbo Open» xalqaro turniri qizg‘in pallasiga kirdi. Dunyoning yetakchi tennis yulduzlari jamlangan ushbu musobaqaning asosiy to‘rida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan raketka ustalari — Kamila Rahimova va Polina Kudermetova ilk davra bahslarini o‘tkazishdi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) xabariga ko‘ra, birinchi bosqich bellashuvlari terma jamoamiz vakillari uchun turlicha yakunlandi: bir tennischimiz dramatik sensatsiya qayd etib, keyingi bosqichga chiqqan bo‘lsa, yana biri tajribali raqibiga yo‘l bo‘shatdi.

Kudermetovadan g‘alaba: Top-40 vakilasi dog‘da qoldirildi

Dunyo reytingida 102-o‘rinda borayotgan Polina Kudermetova birinchi davradayoq o‘zidan ancha yuqori pog‘onada joylashgan, WTA reytingining 38-raketkasi — ispaniyalik Kristina Bukshaga qarshi kortga chiqdi:

  • Birinchi setdagi xarakter: Hamyurtimiz bahsni yuqori iroda bilan boshlab, teng kurashlar ostida kechgan tay-breykda raqibini mag‘lub etdi — 7:6;

  • Ikkinchi setdagi ustunlik: Birinchi setdagi ishonchli o‘yinini davom ettirgan Kudermetova ikkinchi setni to‘liq o‘z nazoratiga oldi va 6:2 hisobida g‘alaba qozonib, nimchorak final chiptasini qo‘lga kiritdi.

Kamila Rahimova kuchli chexiyalikka imkoniyatni boy berdi

Jahon reytingining 69-pog‘onasida qayd etilgan Kamila Rahimova uchun qur’a ancha murakkab keldi. U ilk davrada turnir favoritlaridan biri, WTA reytingining 28-raqamli tennischisi, chexiyalik mahoratli Mariya Buzkova bilan kuch sinashdi:

  • Har ikki setda teng kurash: Rahimova kuchli qarshilik ko‘rsatganiga qaramay, raqibning tajribasi o‘z so‘zini aytdi;

  • Natija: Uchrashuv 4:6, 4:6 hisobida chexiyalik tennischining foydasiga hal bo‘ldi va Kamila turnirdagi yakkalik ishtirokini yakunladi.

1/8 finalda super to‘qnashuv: Raqib — dunyoning 1-raketkasi!

Turnirning ikkinchi davrasida Polina Kudermetovani faoliyatidagi eng katta sinovlardan biri kutmoqda:

  • Sana: 21 oktyabr kuni;

  • Jang: Polina Kudermetova (O‘zbekiston, 102) — Yelena Ribakina (Qozog‘iston, 1);

  • Bahs maqomi: Dunyo reytingi peshqadamiga qarshi kechadigan mazkur bellashuv Ninbo turniri markaziy kortlarining bosh voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

BNB Ninbo OupenKamila RahimovaPolina KudermetovaO‘zbekiston Milliy Olimpiya Qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!3 oktabr 14:13Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!3 oktabr 13:43Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiOsiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldi24 sentabr 17:31Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya