O‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdi

·13·Sport
O‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mariya Timofeyeva va Polina Kudermetova Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tkazilgan WTA 250 turnirining juftlik bahslarida chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Final uchrashuvida o‘zbekistonlik tennischilar Xitoy Taypeyi vakillari I-Xsuan Cho va I-Tsen Cho juftligini 7:5, 7:6(1) hisobida mag‘lub etishdi.
  • Bir soatu 49 daqiqa davom etgan musobaqa davomida sportchilarimiz afsonaviy Vinus Uilyams juftligini ham taslim etishga muvaffaq bo‘lishdi.

Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tkazilgan WTA 250 toifasiga kiruvchi Guangzhou Open xalqaro turnirining juftlik bahslari O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochgan yorqin g‘alaba bilan nihoyasiga yetdi.

Mamlakatimizning ikkinchi va uchinchi raqamli raketkalari — Mariya Timofeyeva hamda Polina Kudermetova tandemi barcha raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, nufuzli musobaqaning bosh kubogiga sazovor bo‘ldi.

O‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdi

Hal qiluvchi final: Tay-breyk va bir soatu 49 daqiqalik asablar jangi

Final bahsi tomoshabinlarga haqiqiy shiddat va his-hayajon bag‘ishladi. Hal qiluvchi uchrashuvda o‘zbekistonlik sportchilar Xitoy Taypeyi sharafini himoya qilgan opa-singillar — I-Xsuan Cho va I-Tsen Cho juftligiga qarshi kortga chiqishdi:

  • 1 soat-u 49 daqiqalik jang: Har bir to‘p uchun kechgan murosasiz kurashda vakillarimiz muhim daqiqalarda sovuqqonlik namoyish etishdi;

  • Hisob va statistika: Timofeyeva va Kudermetova 7:5, 7:6(1) hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirishdi. O‘yin davomida ular 5 ta eys zarbasini ijro etib, bor-yo‘g‘i 2 tadan qo‘shxatoga yo‘l qo‘yishdi;

  • Tay-breykdagi mutlaq ustunlik: Ikkinchi setning hal qiluvchi tay-breyk qismida o‘zbekistonlik tennischilar raqiblariga atigi bitta ochko berib (7:1), chempionlikni mustahkamlashdi.

O‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdi

Muvaffaqiyat sari bosib o‘tilgan yo‘l: Vinus Uilyams mag‘lub etildi

Ushbu bosh sovrin tasodif emasligini tennischilarimizning finalgacha bosib o‘tgan og‘ir yo‘li ham tasdiqlaydi:

  • Guanchjou kortlarida Mariya va Polina jami to‘rtta uchrashuv o‘tkazib, murakkab raqiblarni dog‘da qoldirishdi;

  • Eng e’tiborlisi, turnir to‘rida mag‘lubiyatga uchratilganlar qatorida jahon tennisining afsonasi, ko‘p karra «Katta dubulg‘a» g‘olibasi amerikalik tajribali Vinus Uilyams juftligi ham bor.

Ushbu yorqin chempionlik nafaqat tennischilarimizning shaxsiy karyerasida katta yutuq, balki O‘zbekiston ayollar tennisining xalqaro maydondagi nufuzi yangi pog‘onaga ko‘tarilganining yaqqol isbotidir.

Guangzhou OpenMariya TimofeyevaPolina KudermetovaWTA 250
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldiO‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldiKecha 17:44«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi20 oktabr 21:10O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasiO‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi14 oktabr 07:16Mariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldiMariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldi28 sentabr 15:21«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi22 avgust 10:03O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasidaO‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida23 iyul 00:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi