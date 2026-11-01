O‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mariya Timofeyeva va Polina Kudermetova Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tkazilgan WTA 250 turnirining juftlik bahslarida chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Final uchrashuvida o‘zbekistonlik tennischilar Xitoy Taypeyi vakillari I-Xsuan Cho va I-Tsen Cho juftligini 7:5, 7:6(1) hisobida mag‘lub etishdi.
- Bir soatu 49 daqiqa davom etgan musobaqa davomida sportchilarimiz afsonaviy Vinus Uilyams juftligini ham taslim etishga muvaffaq bo‘lishdi.
Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tkazilgan WTA 250 toifasiga kiruvchi Guangzhou Open xalqaro turnirining juftlik bahslari O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochgan yorqin g‘alaba bilan nihoyasiga yetdi.
Mamlakatimizning ikkinchi va uchinchi raqamli raketkalari — Mariya Timofeyeva hamda Polina Kudermetova tandemi barcha raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, nufuzli musobaqaning bosh kubogiga sazovor bo‘ldi.
Hal qiluvchi final: Tay-breyk va bir soatu 49 daqiqalik asablar jangi
Final bahsi tomoshabinlarga haqiqiy shiddat va his-hayajon bag‘ishladi. Hal qiluvchi uchrashuvda o‘zbekistonlik sportchilar Xitoy Taypeyi sharafini himoya qilgan opa-singillar — I-Xsuan Cho va I-Tsen Cho juftligiga qarshi kortga chiqishdi:
1 soat-u 49 daqiqalik jang: Har bir to‘p uchun kechgan murosasiz kurashda vakillarimiz muhim daqiqalarda sovuqqonlik namoyish etishdi;
Hisob va statistika: Timofeyeva va Kudermetova 7:5, 7:6(1) hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirishdi. O‘yin davomida ular 5 ta eys zarbasini ijro etib, bor-yo‘g‘i 2 tadan qo‘shxatoga yo‘l qo‘yishdi;
Tay-breykdagi mutlaq ustunlik: Ikkinchi setning hal qiluvchi tay-breyk qismida o‘zbekistonlik tennischilar raqiblariga atigi bitta ochko berib (7:1), chempionlikni mustahkamlashdi.
Muvaffaqiyat sari bosib o‘tilgan yo‘l: Vinus Uilyams mag‘lub etildi
Ushbu bosh sovrin tasodif emasligini tennischilarimizning finalgacha bosib o‘tgan og‘ir yo‘li ham tasdiqlaydi:
Guanchjou kortlarida Mariya va Polina jami to‘rtta uchrashuv o‘tkazib, murakkab raqiblarni dog‘da qoldirishdi;
Eng e’tiborlisi, turnir to‘rida mag‘lubiyatga uchratilganlar qatorida jahon tennisining afsonasi, ko‘p karra «Katta dubulg‘a» g‘olibasi amerikalik tajribali Vinus Uilyams juftligi ham bor.
Ushbu yorqin chempionlik nafaqat tennischilarimizning shaxsiy karyerasida katta yutuq, balki O‘zbekiston ayollar tennisining xalqaro maydondagi nufuzi yangi pog‘onaga ko‘tarilganining yaqqol isbotidir.
Izohlar 0
…