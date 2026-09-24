Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldi

·37·Sport
Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • XX yozgi Osiyo o‘yinlarida Anna Prakaten akademik eshkak eshish bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi yakkalik dasturida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu natija bilan u «Aichi-Nagoya-2026»
  • Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni degan yuksak maqomga sazovor bo‘ldi.
  • Prakatenning bu yutug‘i O‘zbekiston delegatsiyasining ushbu musobaqadagi muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirib, jamoa hisobiga yana bir muhim medalni taqdim etdi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi nufuzli sovrinni rasmiylashtirdi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, akademik eshkak eshish bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi yakkalik dasturida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli sportchimiz Anna Prakaten hal qiluvchi final poygasida muvaffaqiyatli qatnashib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarildi.

Qit’aning eng kuchli va tezkor eshkak eshuvchilari ishtirok etgan keskin bellashuvda Prakaten yuksak iroda va matonat ko‘rsatib, marra chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi hamda musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi. Ushbu natija orqali hamyurtimiz rasman «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni degan yuksak maqomga ega bo‘ldi. Anna Prakatenning bu yorqin zafari O‘zbekiston delegatsiyasining akademik eshkak eshish dasturidagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirib, jamoamiz hisobiga yana bir muhim kumush medalni taqdim etdi.

Xo‘sh, ayollar yakkalik bahslaridagi bu marra O‘zbekiston suv sporti uchun qanday ahamiyatga ega, sportchimiz kelgusi yirik musobaqalarda oltin medalni qanday qo‘lga kiritishi mumkin va ushbu sovrin delegatsiyamizning umumjamoa hisobidagi o‘rnini qanday mustahkamladi?

«Yakkalik dasturi, vitse-chempionlik va kumush marra»: Poyganing 5 ta asosiy nuqtasi

Anna Prakatenning Osiyo o‘yinlaridagi muvaffaqiyatidan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Ayollar yakkaligida kumush medal: Anna Prakaten akademik eshkak eshish bo‘yicha yakkalik bahslarida finalga chiqib, 2-o‘rinni egalladi;

  • XX Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni: Mahoratli sportchimiz ushbu natijasi bilan qit’aning vitse-chempioni unvoniga sazovor bo‘ldi;

  • MOQ rasmiy e’tirofi: O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi mazkur natijani delegatsiyaning musobaqadagi navbatdagi muhim sovrini sifatida qayd etdi;

  • Keskin raqobat ostidagi finish: Hamyurtimiz Osiyoning eng kuchli sportchilari bilan tengma-teng kurashib, marraga ikkinchi bo‘lib yetib keldi;

  • Suv sportidagi medallar seriyasi: Prakatenning kumushi O‘zbekiston akademik eshkak eshish termasining Nagoyadagi sovrindor dasturlari qatorini yanada boyitdi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Ayollar yakkalik dasturi va Anna Prakaten natijasining tahlili

Sportchimizning maqomi, yo‘nalish xususiyati va final poygasi parametrlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Anna Prakaten (O‘zbekiston)

Osiyoning boshqa finalchilari

Sport yo‘nalishi va dasturi

Akademik eshkak eshish: Ayollar yakkaligi

Ayollar yakkalik finalchilari

Finaldagi marra o‘rni

2-o‘rin (Kumush medal)

1- va 3-o‘rin egalari

Musobaqadagi sport maqomi

«Aichi-Nagoya-2026» vitse-chempioni

Osiyo o‘yinlari chempioni va sovrindori

Poyga dinamikasi va harakat

Mustahkam temp, kuchli iroda va barqaror finish

Yetakchilik uchun murosasiz kurash

Delegatsiyaga qo‘shgan hissasi

O‘zbekiston hisobiga navbatdagi qimmatli kumush

O‘z davlatlari jamg‘armasiga medallar

Xalqaro arenadagi istiqboli

Kelgusi Olimpiya siklida bosh sovrinlarga da’vogar

Xalqaro reyting ochkolari uchun kurash

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Prakatenning kumush medali katta g‘alaba sanaladi?

Xalqaro sport tahlilchilari va milliy terma jamoa murabbiylarining xulosalari:

  • Yakkalik dasturining murakkabligi: Akademik eshkak eshishda yakkalik qayiq sportchidan mutlaq jismoniy kuch, avtonom chidamlilik va psixologik mustahkamlik talab etadi; juftlik yoki to‘rtlikdan farqli ravishda, bu yerda sportchi faqat o‘z imkoniyatlariga tayanadi; Prakatenning finalda kumush olishi uning yakkalikda qit’a elitasiga mansubligini ko‘rsatadi;

  • Mezbonlar va qit’a grandlari bosimi: Sharqiy Osiyo suvlarida Xitoy va mezbon Yaponiya atletlari an’anaviy kuchli hisoblanadi; bunday raqobat muhitida shohsupaning 2-pog‘onasiga ko‘tarilish yuqori professional darajani anglatadi;

  • Medallar jamg‘armasidagi barqarorlik: Prakatenning kumush medali O‘zbekiston eshkak eshish maktabining Nagoyadagi medallar kolleksiyasini to‘ldirib, delegatsiyamizning umumjamoa hisobidagi mavqeini yanada yuqoriga surdi;

  • Kelgusi yirik musobaqalar poydevori: Ushbu vitse-chempionlik Anna Prakaten uchun jahon kuboklari va bo‘lajak yozgi Olimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik jarayonida muhim motivatsion poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Yaponiya suv havzalarida matonatini namoyon etgan Anna Prakaten O‘zbekiston sport sharafini qit’a miqyosida yana bir bor munosib himoya qildi.

Sizningcha, Anna Prakatenning «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida qo‘lga kiritgan kumush medali uning kelgusi Olimpiya bahslaridagi oltin pog‘onasiga yo‘l ocha oladimi? Akademik eshkak eshuvchilarimizning ushbu musobaqadagi umumiy ishtirokiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va sportchimizga tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy sportimiz zafariga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!

Anna PrakatenAichi-Nagoya 2026O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasiAshyoi o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:28«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdiBugun 12:04Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiKecha 16:32Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiBugun 17:24Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:10Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!14 avgust 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?