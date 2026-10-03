Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi sovrinlar sonini oshirishda davom etmoqda. Bu gal taekvondo WT bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Svetlana Saidova shohsupaga ko‘tarildi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, tajribali sportchimiz musobaqani muvaffaqiyatli o‘tkazib, bronza medali sohibasiga aylandi.
Yarimfinalgacha kechgan shiddatli yurish
Musobaqada +67 kg vazn toifasida dayanga chiqqan Svetlana Saidova dastlabki bosqichlardan boshlab ishonchli harakat qildi va raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi.
Final chiptasi uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Saidovaga Xitoy vakilasi raqiblik qildi. Murosasiz va keskin zarbalarga boy bo‘lgan uchrashuvda hamyurtimiz xitoylik sportchiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Delegatsiyamiz g‘aznasiga navbatdagi bronza
Shu tariqa, turnir reglamentiga muvofiq, yarimfinal bosqichiga qadar yetib kelgan Svetlana Saidova +67 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining bronza medaliga ega chiqdi va O‘zbekiston delegatsiyasi hisobini navbatdagi muhim sovrin bilan to‘ldirdi.
Izohlar 0
…