Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!

·47·Sport
Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi sovrinlar sonini oshirishda davom etmoqda. Bu gal taekvondo WT bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Svetlana Saidova shohsupaga ko‘tarildi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, tajribali sportchimiz musobaqani muvaffaqiyatli o‘tkazib, bronza medali sohibasiga aylandi.

Yarimfinalgacha kechgan shiddatli yurish

Musobaqada +67 kg vazn toifasida dayanga chiqqan Svetlana Saidova dastlabki bosqichlardan boshlab ishonchli harakat qildi va raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi.

Final chiptasi uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Saidovaga Xitoy vakilasi raqiblik qildi. Murosasiz va keskin zarbalarga boy bo‘lgan uchrashuvda hamyurtimiz xitoylik sportchiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Delegatsiyamiz g‘aznasiga navbatdagi bronza

Shu tariqa, turnir reglamentiga muvofiq, yarimfinal bosqichiga qadar yetib kelgan Svetlana Saidova +67 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining bronza medaliga ega chiqdi va O‘zbekiston delegatsiyasi hisobini navbatdagi muhim sovrin bilan to‘ldirdi.

Svetlana SaidovaOsiyo o‘yinlari 2026Taekvondo WTO‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Bugun 14:13Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi30 sentabr 10:43Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindiPoyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi30 sentabr 09:03Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi