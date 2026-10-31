O‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldi

·56·Sport
O‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Polina Kudermetova va Mariya Timofeyeva Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tayotgan Guangzhou Open turnirining juftlik bahslarida final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
  • Yarim finalda hamyurtlarimiz indoneziyalik Janis Tjen va amerikalik Vinus Uilyams juftligini 6:4, 6:7, 10:6 hisobida mag‘lub etishdi.
  • Endilikda o‘zbekistonlik tennischilar bosh sovrin uchun kechadigan hal qiluvchi bahsda tayvanlik opa-singillar I-Hsuan Cho va Yi-Sen Cho bilan kuch sinashadi.

O‘zbekistonlik iste’dodli tennischilar — Polina Kudermetova va Mariya Timofeyeva Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli Guangzhou Open (WTA 250) turnirining juftlik bahslarida yorqin g‘alabaga erishib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Yarim final bosqichida hamyurtlarimiz juftlik reytingida yuqori pog‘onalarda turgan indoneziyalik Janis Tjen hamda jahon tennisining haqiqiy afsonasi, AQSH vakili Vinus Uilyams tandemiga qarshi kortga chiqib, murosasiz bahsda zafar quchdi.

Kortdagi haqiqiy drama: 10:6 hisobidagi chempionlik tay-breki

Yarim final to‘qnashuvi tomonlarning teng kurashlari va yuqori asabiy bosim ostida kechdi:

  • Ishonchli start: Ilk setda tashabbusni o‘z qo‘liga olgan o‘zbekistonlik tennischilar 6:4 hisobida ustun keldi;

  • Ikkinchi setdagi intriga: Ikkinchi setda kurash keskinlashib, ish tay-brekkacha bordi. Bu bahsda tajribali Tjen va Uilyams juftligi kichik farq bilan 7:6 (10:8) hisobida g‘alabani ilib ketdi;

  • Hal qiluvchi super tay-brek: O‘yin taqdirini hal qilgan hal qiluvchi 3-set tay-brekida Kudermetova va Timofeyeva sovuqqonlik namoyish etib, 10:6 hisobida g‘alabani rasmiylashtirdi.

Raqiblar ancha jiddiy edi — indoneziyalik Janis Tjen WTA juftlik reytingida 38-o‘rinni egallab turgan bo‘lsa, afsonaviy Vinus Uilyams 204-pog‘onadan joy olgan.

Oldinda — bosh sovrin uchun bahs

Final bellashuvida Polina Kudermetova va Mariya Timofeyeva turnirning yana bir kuchli juftligi — tayvanlik opa-singillar I-Hsuan Cho va Yi-Sen Choga qarshi kortga ko‘tariladi. Ushbu final vakillarimiz uchun nufuzli WTA bosh sovrinini boshlari uzra baland ko‘tarishda muhim imkoniyat hisoblanadi.

Guangzhou OpenPolina KudermetovaMariya TimofeyevaWTA 250
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi20 oktabr 21:10O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasiO‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi14 oktabr 07:16Mariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldiMariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldi28 sentabr 15:21«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi22 avgust 10:03O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasidaO‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida23 iyul 00:36Mariya Timofeyeva Istanbulda bosh sovrinni qo‘lga kiritdiMariya Timofeyeva Istanbulda bosh sovrinni qo‘lga kiritdi10 may 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi