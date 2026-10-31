O‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Polina Kudermetova va Mariya Timofeyeva Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tayotgan Guangzhou Open turnirining juftlik bahslarida final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
- Yarim finalda hamyurtlarimiz indoneziyalik Janis Tjen va amerikalik Vinus Uilyams juftligini 6:4, 6:7, 10:6 hisobida mag‘lub etishdi.
- Endilikda o‘zbekistonlik tennischilar bosh sovrin uchun kechadigan hal qiluvchi bahsda tayvanlik opa-singillar I-Hsuan Cho va Yi-Sen Cho bilan kuch sinashadi.
O‘zbekistonlik iste’dodli tennischilar — Polina Kudermetova va Mariya Timofeyeva Xitoyning Guanchjou shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli Guangzhou Open (WTA 250) turnirining juftlik bahslarida yorqin g‘alabaga erishib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Yarim final bosqichida hamyurtlarimiz juftlik reytingida yuqori pog‘onalarda turgan indoneziyalik Janis Tjen hamda jahon tennisining haqiqiy afsonasi, AQSH vakili Vinus Uilyams tandemiga qarshi kortga chiqib, murosasiz bahsda zafar quchdi.
Kortdagi haqiqiy drama: 10:6 hisobidagi chempionlik tay-breki
Yarim final to‘qnashuvi tomonlarning teng kurashlari va yuqori asabiy bosim ostida kechdi:
Ishonchli start: Ilk setda tashabbusni o‘z qo‘liga olgan o‘zbekistonlik tennischilar 6:4 hisobida ustun keldi;
Ikkinchi setdagi intriga: Ikkinchi setda kurash keskinlashib, ish tay-brekkacha bordi. Bu bahsda tajribali Tjen va Uilyams juftligi kichik farq bilan 7:6 (10:8) hisobida g‘alabani ilib ketdi;
Hal qiluvchi super tay-brek: O‘yin taqdirini hal qilgan hal qiluvchi 3-set tay-brekida Kudermetova va Timofeyeva sovuqqonlik namoyish etib, 10:6 hisobida g‘alabani rasmiylashtirdi.
Raqiblar ancha jiddiy edi — indoneziyalik Janis Tjen WTA juftlik reytingida 38-o‘rinni egallab turgan bo‘lsa, afsonaviy Vinus Uilyams 204-pog‘onadan joy olgan.
Oldinda — bosh sovrin uchun bahs
Final bellashuvida Polina Kudermetova va Mariya Timofeyeva turnirning yana bir kuchli juftligi — tayvanlik opa-singillar I-Hsuan Cho va Yi-Sen Choga qarshi kortga ko‘tariladi. Ushbu final vakillarimiz uchun nufuzli WTA bosh sovrinini boshlari uzra baland ko‘tarishda muhim imkoniyat hisoblanadi.
Izohlar 0
…