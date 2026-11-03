14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)

·84·Sport
14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxorolik 14 yoshli maktab o‘quvchisi 2 metr-u 18 santimetrlik bo‘yi va 96 kilogramm vazni bilan sport mutasaddilari hamda jamoatchilik e’tiborini tortdi.
  • Otabek Umarov yosh sportchi bilan shaxsan uchrashib, uning noyob jismoniy ko‘rsatkichlarini yuqori baholadi.
  • Mutaxassislar professional tayyorgarlik va to‘g‘ri nazorat evaziga o‘smirni kelajakda xalqaro darajadagi basketbol yulduziga aylanishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

O‘zbekiston sportida chinakam shov-shuvga sabab bo‘ladigan noyob holat qayd etildi. Buxorolik bor-yo‘g‘i 14 yoshli maktab o‘quvchisi o‘zining hayratlanarli antropometrik ko‘rsatkichlari — naqd 2 metr-u 18 santimetrlik bo‘yi bilan jamoatchilik va sport mutasaddilarining diqqat markaziga tushdi.

O‘zbekiston Triatlon va Olimpiya qo‘mitasi mutasaddilari, xususan, Otabek Umarov yosh sportchi bilan shaxsan uchrashib, uning bo‘yi va gavda tuzilishiga qoyil qolganini yashirmadi.

14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)

Hayratlanarli ko‘rsatkichlar: Buxoroning yangi bahodiri

Sportchining jismoniy parametrlari hatto jahonning yetakchi basketbol ligalaridagi skautlarni ham qiziqtirib qo‘yishi tabiiy:

  • Yoshi va bo‘yi: O‘smir atigi 14 yoshda, ammo uning bo‘yi allaqachon 218 santimetrga yetgan bo‘lib, u hali o‘sish va rivojlanish davrida turibdi;

  • Vazni va atletik holati: 96 kilogramm vaznga ega bo‘lgan yosh sportchi o‘z gavdasini emin-erkin boshqara oladi va maydonda yaxshi harakatchanlik namoyish etmoqda;

  • Suratlardagi farq: Olingan foto va videolarda 14 yoshli sportchi yonida turgan katta yoshli mutasaddilar va o‘z tengqurlaridan naqd yarim gavda baland ekani, uning noyob genetik salohiyatini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)

O‘zbek basketboli uchun katta tramplin

Mamlakatimizda sportning jamoaviy turlarini, xususan, basketbolni yangi bosqichga olib chiqish ustida keng ko‘lamli ishlar olib borilayotgan bir paytda bunday iqtidorning paydo bo‘lishi katta imkoniyatdir:

  • Professional tayyorgarlik: Ekspertlar fikricha, agar unga to‘g‘ri tibbiy va jismoniy yuklama berilib, professional murabbiylar qo‘l ostida mashg‘ulotlar yo‘lga qo‘yilsa, u milliy terma jamoa va xalqaro klublar darajasidagi yulduzga aylana oladi;

  • E’tibor va qo‘llab-quvvatlov: Otabek Umarov bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv yosh sportchining faoliyati davlat va sport federatsiyalarining to‘liq nazorati hamda qo‘llab-quvvatlovi ostida rivojlanishidan dalolat beradi.

14 yoshidayoq 2,18 metr bo‘y qayd etgan buxorolik bu o‘smir yaqin kelajakda nafaqat O‘zbekiston, balki qit’a basketbolining asosiy markaziy o‘yinchisiga aylanishi kutilmoqda.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasiOtabek UmarovO‘zbekiston basketbol federatsiyasiBuxoro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi20 oktabr 21:10Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!3 oktabr 14:13Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!3 oktabr 13:43Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiOsiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldi24 sentabr 17:31Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi