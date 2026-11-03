14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxorolik 14 yoshli maktab o‘quvchisi 2 metr-u 18 santimetrlik bo‘yi va 96 kilogramm vazni bilan sport mutasaddilari hamda jamoatchilik e’tiborini tortdi.
- Otabek Umarov yosh sportchi bilan shaxsan uchrashib, uning noyob jismoniy ko‘rsatkichlarini yuqori baholadi.
- Mutaxassislar professional tayyorgarlik va to‘g‘ri nazorat evaziga o‘smirni kelajakda xalqaro darajadagi basketbol yulduziga aylanishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
O‘zbekiston sportida chinakam shov-shuvga sabab bo‘ladigan noyob holat qayd etildi. Buxorolik bor-yo‘g‘i 14 yoshli maktab o‘quvchisi o‘zining hayratlanarli antropometrik ko‘rsatkichlari — naqd 2 metr-u 18 santimetrlik bo‘yi bilan jamoatchilik va sport mutasaddilarining diqqat markaziga tushdi.
O‘zbekiston Triatlon va Olimpiya qo‘mitasi mutasaddilari, xususan, Otabek Umarov yosh sportchi bilan shaxsan uchrashib, uning bo‘yi va gavda tuzilishiga qoyil qolganini yashirmadi.
Hayratlanarli ko‘rsatkichlar: Buxoroning yangi bahodiri
Sportchining jismoniy parametrlari hatto jahonning yetakchi basketbol ligalaridagi skautlarni ham qiziqtirib qo‘yishi tabiiy:
Yoshi va bo‘yi: O‘smir atigi 14 yoshda, ammo uning bo‘yi allaqachon 218 santimetrga yetgan bo‘lib, u hali o‘sish va rivojlanish davrida turibdi;
Vazni va atletik holati: 96 kilogramm vaznga ega bo‘lgan yosh sportchi o‘z gavdasini emin-erkin boshqara oladi va maydonda yaxshi harakatchanlik namoyish etmoqda;
Suratlardagi farq: Olingan foto va videolarda 14 yoshli sportchi yonida turgan katta yoshli mutasaddilar va o‘z tengqurlaridan naqd yarim gavda baland ekani, uning noyob genetik salohiyatini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
O‘zbek basketboli uchun katta tramplin
Mamlakatimizda sportning jamoaviy turlarini, xususan, basketbolni yangi bosqichga olib chiqish ustida keng ko‘lamli ishlar olib borilayotgan bir paytda bunday iqtidorning paydo bo‘lishi katta imkoniyatdir:
Professional tayyorgarlik: Ekspertlar fikricha, agar unga to‘g‘ri tibbiy va jismoniy yuklama berilib, professional murabbiylar qo‘l ostida mashg‘ulotlar yo‘lga qo‘yilsa, u milliy terma jamoa va xalqaro klublar darajasidagi yulduzga aylana oladi;
E’tibor va qo‘llab-quvvatlov: Otabek Umarov bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv yosh sportchining faoliyati davlat va sport federatsiyalarining to‘liq nazorati hamda qo‘llab-quvvatlovi ostida rivojlanishidan dalolat beradi.
14 yoshidayoq 2,18 metr bo‘y qayd etgan buxorolik bu o‘smir yaqin kelajakda nafaqat O‘zbekiston, balki qit’a basketbolining asosiy markaziy o‘yinchisiga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…