Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuksak sovrinni rasmiylashtirdi. Taekvondo WT bo‘yicha milliy terma jamoa a’zosi Marat Mavlonov musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, og‘ir vaznli polvonimiz butun musobaqa davomida qit’aning eng sara sportchilarini taslim etib, finalgacha muvaffaqiyatli yurish qildi.
Final sari yo‘l va oltin uchun shiddatli to‘qnashuv
Erkaklar o‘rtasida +80 kg vazn toifasida dayanga ko‘tarilgan Marat Mavlonov dastlabki bosqichlardanoq yorqin va ishonchli texnika namoyish etdi:
Hal qiluvchi bahs: Oltin medal taqdiri hal bo‘ladigan final uchrashuvida hamyurtimiz Eron terma jamoasining tajribali vakiliga qarshi bahs olib bordi.
Keskin kurash: Zarbalarga va keskin hujumlarga boy bo‘lgan murosasiz bellashuv yakunida raqib sportchi kichik farq bilan ustun kelib, g‘alabani ilib ketdi.
Shu tariqa, Marat Mavlonov Osiyo o‘yinlari shohsupasining ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, delegatsiyamiz g‘aznasiga qimmatli kumush medalni taqdim etdi.
Taekvondochilarimizning Aichi-Nagoyadagi salmoqli hissasi
Ushbu natija bilan taekvondo WT bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi musobaqadagi yuqori samaradorligini yana bir bor isbotladi. Termamiz a’zolari Aichi-Nagoya-2026 musobaqasida medallar uchun faol kurashni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…