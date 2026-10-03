Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!

·40·Sport
Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuksak sovrinni rasmiylashtirdi. Taekvondo WT bo‘yicha milliy terma jamoa a’zosi Marat Mavlonov musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, og‘ir vaznli polvonimiz butun musobaqa davomida qit’aning eng sara sportchilarini taslim etib, finalgacha muvaffaqiyatli yurish qildi.

Final sari yo‘l va oltin uchun shiddatli to‘qnashuv

Erkaklar o‘rtasida +80 kg vazn toifasida dayanga ko‘tarilgan Marat Mavlonov dastlabki bosqichlardanoq yorqin va ishonchli texnika namoyish etdi:

  • Hal qiluvchi bahs: Oltin medal taqdiri hal bo‘ladigan final uchrashuvida hamyurtimiz Eron terma jamoasining tajribali vakiliga qarshi bahs olib bordi.

  • Keskin kurash: Zarbalarga va keskin hujumlarga boy bo‘lgan murosasiz bellashuv yakunida raqib sportchi kichik farq bilan ustun kelib, g‘alabani ilib ketdi.

Shu tariqa, Marat Mavlonov Osiyo o‘yinlari shohsupasining ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, delegatsiyamiz g‘aznasiga qimmatli kumush medalni taqdim etdi.

Taekvondochilarimizning Aichi-Nagoyadagi salmoqli hissasi

Ushbu natija bilan taekvondo WT bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi musobaqadagi yuqori samaradorligini yana bir bor isbotladi. Termamiz a’zolari Aichi-Nagoya-2026 musobaqasida medallar uchun faol kurashni davom ettirmoqda.

Marat MavlonovTaekvondo WTOsiyo o‘yinlari 2026O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Bugun 13:43Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lumOsiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lum1 oktabr 19:49Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi30 sentabr 10:43Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindiPoyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi30 sentabr 09:03Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi