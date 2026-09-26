Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari
Yaponiyada davom etayotgan Aichi-Nagoya-2026 yozgi Osiyo o‘yinlari nafaqat sportchilarning medallar uchun kurashi, balki xalqaro sport hamjamiyati vakillari o‘rtasida muhim muloqotlar maydoniga ham aylanmoqda. O‘zbekiston delegatsiyasi vakillari ham ushbu yirik sport forumi doirasida qator nufuzli uchrashuvlarda ishtirok etdi.
Aichi prefekturasi va Nagoya shahri mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabrdan 5 oktyabrga qadar davom etadi. O‘zbekiston mazkur musobaqada o‘z tarixidagi eng katta tarkib bilan ishtirok etmoqda — mamlakat sharafini 42 ta sport turida 396 nafar sportchi himoya qilmoqda.
Musobaqalar bilan bir qatorda O‘zbekistonning xalqaro sport tashkilotlari bilan hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan uchrashuvlar ham davom etmoqda.
Kirsti Koventri bilan uchrashuv o‘tkazildi
Aichi-Nagoya-2026 doirasida Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti, O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Otabek Umarov hamda World Aquatics Ijroiya qo‘mitasi byurosi a’zosi, O‘zbekiston Milliy Paralimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva Xalqaro Olimpiya qo‘mitasi Prezidenti Kirsti Koventri bilan uchrashdi.
Muloqot davomida xalqaro sport hamjamiyati doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, Olimpiya harakatini qo‘llab-quvvatlash va sportchilar uchun munosib sharoitlarni ta’minlash masalalari muhokama qilindi.
Kirsti Koventri Aichi-Nagoya-2026 musobaqalari boshlanishi arafasida ham Yaponiyadagi sport infratuzilmasi va sportchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishgan. XOQ rahbari Nagoyadagi sportchilar joylashtirilgan obyektlarni ijobiy baholagan edi.
O‘zbekiston uchun muhim xalqaro muloqot maydoni
Aichi-Nagoya-2026 nafaqat qit’aning eng yirik sport musobaqalaridan biri, balki Osiyo va jahon sport tashkilotlari rahbarlari ishtirokidagi muhim muloqotlar maydoni sifatida ham ahamiyat kasb etmoqda.
Xususan, Osiyo Olimpiya kengashi rahbariyati va Xalqaro Olimpiya qo‘mitasi vakillarining musobaqa jarayonlarida ishtirok etishi sport sohasidagi xalqaro hamkorlik kun tartibining dolzarbligini ko‘rsatmoqda. OOK ma’lumotiga ko‘ra, XOQ Prezidenti Kirsti Koventri va OOK Prezidenti Shayx Joan bin Hamad Ol Soniy Aichi-Nagoya-2026 doirasida sportchilar bilan uchrashish va ular joylashgan obyektlarni ko‘zdan kechirish uchun Nagoyaga tashrif buyurgan.
Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston vakillarining xalqaro sport tashkilotlari rahbarlari bilan muloqotlari mamlakatning sport diplomatiyasi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Asosiy e’tibor — sportchilar uchun munosib sharoitlar, Olimpiya harakatini qo‘llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratildi.
Yirik musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish masalasi
Uchrashuvlarda yana bir muhim yo‘nalish — xalqaro musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish masalasi bo‘ldi.
Zamonaviy sportda musobaqaning natijasi faqat maydon yoki arenalardagi ko‘rsatkichlar bilan belgilanmaydi. Sportchilarning yashashi, tayyorgarligi, tibbiy va logistik ta’minoti, musobaqa infratuzilmasi ham yuqori talablarga javob berishi kerak.
Aichi-Nagoya-2026ning o‘zi ham bunday masalalarga katta e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatmoqda. Musobaqada 45 ta milliy olimpiya qo‘mitasi vakillari ishtirok etayotgan bo‘lib, sportchilar Nagoya va Aichi prefekturasidagi mehmonxonalar, vaqtinchalik turar joylar hamda kruiz laynerida joylashtirilgan.
O‘zbekiston sport diplomatiyasida yangi muloqotlar
Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyevaning xalqaro sport tashkilotlari rahbarlari bilan uchrashuvlari O‘zbekistonning Olimpiya va jahon sport harakatidagi hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan.
Bunday muloqotlarda sportchilar manfaatlarini himoya qilish, xalqaro musobaqalarni tashkil etish tajribasini o‘rganish, sport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish kabi yo‘nalishlar muhim o‘rin tutadi.
Ayni paytda O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi-Nagoya-2026da katta tarkib bilan ishtirok etmoqda. Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat sportchilari 42 ta sport turida medallar uchun bahs olib bormoqda.
Shu tariqa, Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari O‘zbekiston sportchilari uchun medallar sari kurash maydoni bo‘lish bilan birga, mamlakatning xalqaro sport hamjamiyati bilan aloqalarini yanada mustahkamlash uchun ham muhim platformaga aylanmoqda.
Aichi-Nagoyadagi uchrashuvlardan asosiy maqsad esa bir nuqtada jamlanadi: O‘zbekiston sportini xalqaro maydonda yanada rivojlantirish, sportchilar uchun munosib sharoitlarni ta’minlash va yirik musobaqalarni yuqori saviyada o‘tkazish.
Izohlar 0
…