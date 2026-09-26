Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari

·1·Sport
Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari

Yaponiyada davom etayotgan Aichi-Nagoya-2026 yozgi Osiyo o‘yinlari nafaqat sportchilarning medallar uchun kurashi, balki xalqaro sport hamjamiyati vakillari o‘rtasida muhim muloqotlar maydoniga ham aylanmoqda. O‘zbekiston delegatsiyasi vakillari ham ushbu yirik sport forumi doirasida qator nufuzli uchrashuvlarda ishtirok etdi.

Aichi prefekturasi va Nagoya shahri mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabrdan 5 oktyabrga qadar davom etadi. O‘zbekiston mazkur musobaqada o‘z tarixidagi eng katta tarkib bilan ishtirok etmoqda — mamlakat sharafini 42 ta sport turida 396 nafar sportchi himoya qilmoqda.

Musobaqalar bilan bir qatorda O‘zbekistonning xalqaro sport tashkilotlari bilan hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan uchrashuvlar ham davom etmoqda.

Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari

Kirsti Koventri bilan uchrashuv o‘tkazildi

Aichi-Nagoya-2026 doirasida Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti, O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Otabek Umarov hamda World Aquatics Ijroiya qo‘mitasi byurosi a’zosi, O‘zbekiston Milliy Paralimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva Xalqaro Olimpiya qo‘mitasi Prezidenti Kirsti Koventri bilan uchrashdi.

Muloqot davomida xalqaro sport hamjamiyati doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, Olimpiya harakatini qo‘llab-quvvatlash va sportchilar uchun munosib sharoitlarni ta’minlash masalalari muhokama qilindi.

Kirsti Koventri Aichi-Nagoya-2026 musobaqalari boshlanishi arafasida ham Yaponiyadagi sport infratuzilmasi va sportchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishgan. XOQ rahbari Nagoyadagi sportchilar joylashtirilgan obyektlarni ijobiy baholagan edi.

Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari

O‘zbekiston uchun muhim xalqaro muloqot maydoni

Aichi-Nagoya-2026 nafaqat qit’aning eng yirik sport musobaqalaridan biri, balki Osiyo va jahon sport tashkilotlari rahbarlari ishtirokidagi muhim muloqotlar maydoni sifatida ham ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, Osiyo Olimpiya kengashi rahbariyati va Xalqaro Olimpiya qo‘mitasi vakillarining musobaqa jarayonlarida ishtirok etishi sport sohasidagi xalqaro hamkorlik kun tartibining dolzarbligini ko‘rsatmoqda. OOK ma’lumotiga ko‘ra, XOQ Prezidenti Kirsti Koventri va OOK Prezidenti Shayx Joan bin Hamad Ol Soniy Aichi-Nagoya-2026 doirasida sportchilar bilan uchrashish va ular joylashgan obyektlarni ko‘zdan kechirish uchun Nagoyaga tashrif buyurgan.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston vakillarining xalqaro sport tashkilotlari rahbarlari bilan muloqotlari mamlakatning sport diplomatiyasi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy e’tibor — sportchilar uchun munosib sharoitlar, Olimpiya harakatini qo‘llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratildi.

Yirik musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish masalasi

Uchrashuvlarda yana bir muhim yo‘nalish — xalqaro musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish masalasi bo‘ldi.

Zamonaviy sportda musobaqaning natijasi faqat maydon yoki arenalardagi ko‘rsatkichlar bilan belgilanmaydi. Sportchilarning yashashi, tayyorgarligi, tibbiy va logistik ta’minoti, musobaqa infratuzilmasi ham yuqori talablarga javob berishi kerak.

Aichi-Nagoya-2026ning o‘zi ham bunday masalalarga katta e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatmoqda. Musobaqada 45 ta milliy olimpiya qo‘mitasi vakillari ishtirok etayotgan bo‘lib, sportchilar Nagoya va Aichi prefekturasidagi mehmonxonalar, vaqtinchalik turar joylar hamda kruiz laynerida joylashtirilgan.

Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari

O‘zbekiston sport diplomatiyasida yangi muloqotlar

Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyevaning xalqaro sport tashkilotlari rahbarlari bilan uchrashuvlari O‘zbekistonning Olimpiya va jahon sport harakatidagi hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan.

Bunday muloqotlarda sportchilar manfaatlarini himoya qilish, xalqaro musobaqalarni tashkil etish tajribasini o‘rganish, sport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish kabi yo‘nalishlar muhim o‘rin tutadi.

Ayni paytda O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi-Nagoya-2026da katta tarkib bilan ishtirok etmoqda. Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat sportchilari 42 ta sport turida medallar uchun bahs olib bormoqda.

Shu tariqa, Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari O‘zbekiston sportchilari uchun medallar sari kurash maydoni bo‘lish bilan birga, mamlakatning xalqaro sport hamjamiyati bilan aloqalarini yanada mustahkamlash uchun ham muhim platformaga aylanmoqda.

Aichi-Nagoyadagi uchrashuvlardan asosiy maqsad esa bir nuqtada jamlanadi: O‘zbekiston sportini xalqaro maydonda yanada rivojlantirish, sportchilar uchun munosib sharoitlarni ta’minlash va yirik musobaqalarni yuqori saviyada o‘tkazish.

Aichi-Nagoya-2026Osiyo Olimpiya kengashiKirsti KoventriO‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiBugun 12:53O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?Bugun 12:58Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldiShahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldiBugun 12:54Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Aichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiAichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiKecha 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?