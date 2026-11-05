Viking — Sabax FK: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Viking — Sabax FK uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Viking boshlang‘ich tarkibi: 1. Ostbo A., 5. Xeggxeym X., 6. Stensness G., 25. Falkener X., 28. Xaugen K., 7. Askildsen K., 29. Moi T., 26. Kvia-Egeskog S., 16. Bordal X., 22. Botxeym E., 10. Tripich Z. (kapitan).
Viking zaxiradagilari: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 8. Bell Y., 20. Kristiansen P., 19. Chosich A., 27. Daland Y., 23. Fuglestad N., 33. Xansen Y., 2. Xaugen X. Y., 11. Postema R., 3. Vevatne V.
Viking bosh murabbiyi: Yensen M.
Sabax FK boshlang‘ich tarkibi: 92. Pokatilov S. (kapitan), 80. Zedadka A., 3. Solvet S., 4. Makkarti A., 27. Puxach T., 7. Raxmonaliyev U., 13. Lepinitsa I., 8. Nvachukvu Ch., 6. Xaybulayev A., 21. Simich V., 99. Mbina O.
Sabax FK zaxiradagilari: 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 37. Du Keyroz, 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeyda, 20. Mikels Dj., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 11. Parris K., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.
Sabax FK bosh murabbiyi: Dambrauskas V.
Izohlar 0
…