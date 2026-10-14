«Bavariya» «Viking» bilan durang o‘ynadi

·33·Sport
«Bavariya» «Viking» bilan durang o‘ynadi

Yevropa Chempionlar ligasining muntazam mavsumida Norvegiyaning «Viking» jamoasi Germaniyaning «Bavariya» klubi bilan durang o‘ynadi. Uchrashuvda har ikki jamoa uchtadan gol kiritdi. O‘yin davomida «Bavariya» to‘p nazorati va hujumlar soni bo‘yicha ustunlik qilgan bo‘lsa-da, mezbonlar ham o‘z imkoniyatlaridan samarali foydalandi.

«Viking» futbolchisi Janni Stennes 2-daqiqada hisobni ochdi. 38-daqiqada Peter Kristiansen jamoasining ikkinchi golini kiritdi. «Bavariya» safida Garri Keyn 54-daqiqada penaltidan hisobni qisqartirdi, 60-daqiqada esa yana bir gol urib, dubl qayd etdi. Luis Dias 71-daqiqada nemis klubini oldinga olib chiqdi. Biroq Maykl Olise 74-daqiqada qizil kartochka oldi va «Bavariya» maydonda bir kishi kam qoldi. 90-daqiqada German Xaugen gol urib, «Viking»ga durangni taqdim etdi.

Uchrashuv statistikasida «Bavariya» katta ustunlikka ega bo‘ldi. Germaniya jamoasi darvoza tomon 28 marta zarba yo‘lladi, shundan 9 tasi aniq bo‘ldi. «Viking» esa 8 marta zarba berib, 5 tasini darvoza sohasiga aniq yo‘naltirdi.

To‘p nazorati bo‘yicha «Bavariya» 64 foiz bilan ustun keldi. Jamoa 561 ta pas amalga oshirib, 90 foiz aniqlikka erishdi. «Viking»da esa 292 ta pas va 75 foiz aniqlik qayd etildi.

«Viking» futbolchilari 11 marta, «Bavariya» esa 8 marta qoida buzdi. Mezbonlar ikkita sariq kartochka olgan bo‘lsa, mehmonlar uchta sariq kartochka va bitta qizil kartochka bilan jazolandi. Burchak zarbalari bo‘yicha «Bavariya» 15:7 hisobida ustun bo‘ldi.

VikingBavariyaGarri KeynLuis DiasGerman Xaugen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garri Keyn Argentina bilan kechgan dramatik magʻlubiyat haqida gapirdiGarri Keyn Argentina bilan kechgan dramatik magʻlubiyat haqida gapirdi24 sentabr 11:36Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi18 sentabr 13:48Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratda7 sentabr 18:56Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdi19 avgust 23:12Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdi18 avgust 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi