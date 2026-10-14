«Bavariya» «Viking» bilan durang o‘ynadi
Yevropa Chempionlar ligasining muntazam mavsumida Norvegiyaning «Viking» jamoasi Germaniyaning «Bavariya» klubi bilan durang o‘ynadi. Uchrashuvda har ikki jamoa uchtadan gol kiritdi. O‘yin davomida «Bavariya» to‘p nazorati va hujumlar soni bo‘yicha ustunlik qilgan bo‘lsa-da, mezbonlar ham o‘z imkoniyatlaridan samarali foydalandi.
«Viking» futbolchisi Janni Stennes 2-daqiqada hisobni ochdi. 38-daqiqada Peter Kristiansen jamoasining ikkinchi golini kiritdi. «Bavariya» safida Garri Keyn 54-daqiqada penaltidan hisobni qisqartirdi, 60-daqiqada esa yana bir gol urib, dubl qayd etdi. Luis Dias 71-daqiqada nemis klubini oldinga olib chiqdi. Biroq Maykl Olise 74-daqiqada qizil kartochka oldi va «Bavariya» maydonda bir kishi kam qoldi. 90-daqiqada German Xaugen gol urib, «Viking»ga durangni taqdim etdi.
Uchrashuv statistikasida «Bavariya» katta ustunlikka ega bo‘ldi. Germaniya jamoasi darvoza tomon 28 marta zarba yo‘lladi, shundan 9 tasi aniq bo‘ldi. «Viking» esa 8 marta zarba berib, 5 tasini darvoza sohasiga aniq yo‘naltirdi.
To‘p nazorati bo‘yicha «Bavariya» 64 foiz bilan ustun keldi. Jamoa 561 ta pas amalga oshirib, 90 foiz aniqlikka erishdi. «Viking»da esa 292 ta pas va 75 foiz aniqlik qayd etildi.
«Viking» futbolchilari 11 marta, «Bavariya» esa 8 marta qoida buzdi. Mezbonlar ikkita sariq kartochka olgan bo‘lsa, mehmonlar uchta sariq kartochka va bitta qizil kartochka bilan jazolandi. Burchak zarbalari bo‘yicha «Bavariya» 15:7 hisobida ustun bo‘ldi.
Izohlar 0
…