Atl. Madrid — Viking: tarkiblar va jonli matn
Sport1 daqiqa o'qish5
Chempionlar ligasi doirasidagi Atl. Madrid — Viking uchrashuvi 26 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya., 19. Alvares X., 10. Baena A., 5. Kardozu J., 22. Grimaldo A., 17. Gansko D., 6. Koke (kapitan), 7. Li Kan In, 24. Le Norman R., 14. Lorente M., 9. Syorlot A.
Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.
Viking boshlang‘ich tarkibi: 30. Belko L., 7. Askildsen K., 16. Bordal X., 22. Botxeym E., 25. Falkener X., 2. Xaugen X. Y., 5. Xeggxeym X., 26. Kvia-Egeskog S., 29. Moi T., 6. Stensness G., 10. Tripich Z. (kapitan).
Viking bosh murabbiyi: Yensen M.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…