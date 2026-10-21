Inter — Shaxtyor Donetsk: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Inter — Shaxtyor Donetsk uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 30. Karlos Augusto, 25. Akandji M., 95. Bastoni A., 99. Spens D., 23. Barella N. (kapitan), 20. Chalxanoglu X., 8. Suchich P., 32. Dimarko F., 14. Bonni A., 9. Tyuram M.
Inter zaxiradagilari: 31. Bissek Y., 46. Bovio L., 12. Di Djennaro R., 17. Diuf A., 94. Espozito F., 11. Luis Enrike, 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 49. Provedel I., 5. Stankovich A., 45. Stante F., 7. Zelinski P.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Shaxtyor Donetsk boshlang‘ich tarkibi: 31. Riznik D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (kapitan), 13. Pedro Enrike, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrino, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kaua Elias.
Shaxtyor Donetsk zaxiradagilari: 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Karvalo, 18. Gram A., 14. Isake Silva, 20. Karavayev O., 8. Kriskiv D., 49. Luka Meyrelles, 37. Lukas Ferreyra, 29. Nazarina Ye., 11. Neverton, 2. Traore L.
Shaxtyor Donetsk bosh murabbiyi: Turan A.
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