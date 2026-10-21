Inter — Shaxtyor Donetsk: tarkiblar va jonli matn

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Inter — Shaxtyor Donetsk: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi InterShaxtyor Donetsk uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 30. Karlos Augusto, 25. Akandji M., 95. Bastoni A., 99. Spens D., 23. Barella N. (kapitan), 20. Chalxanoglu X., 8. Suchich P., 32. Dimarko F., 14. Bonni A., 9. Tyuram M.

Inter zaxiradagilari: 31. Bissek Y., 46. Bovio L., 12. Di Djennaro R., 17. Diuf A., 94. Espozito F., 11. Luis Enrike, 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 49. Provedel I., 5. Stankovich A., 45. Stante F., 7. Zelinski P.

Inter bosh murabbiyi: Kivu K.

Shaxtyor Donetsk boshlang‘ich tarkibi: 31. Riznik D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (kapitan), 13. Pedro Enrike, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrino, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kaua Elias.

Shaxtyor Donetsk zaxiradagilari: 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Karvalo, 18. Gram A., 14. Isake Silva, 20. Karavayev O., 8. Kriskiv D., 49. Luka Meyrelles, 37. Lukas Ferreyra, 29. Nazarina Ye., 11. Neverton, 2. Traore L.

Shaxtyor Donetsk bosh murabbiyi: Turan A.

InterShaxtyor DonetskChempionlar ligasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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