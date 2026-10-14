Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn

·52·Sport
Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Shaxtyor DonetskAYEK Afina uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Shaxtyor Donetsk boshlang‘ich tarkibi: 31. Riznik D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (kapitan), 13. Pedro Enrike, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrino, 27. Ocheretko O., 11. Neverton, 9. Kaua Elias.

Shaxtyor Donetsk zaxiradagilari: 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Karvalo, 14. Isake Silva, 20. Karavayev O., 8. Kriskiv D., 49. Luka Meyrelles, 37. Lukas Ferreyra, 77. Mendoza G., 29. Nazarina Ye., 2. Traore L., 24. Sukanov V.

Shaxtyor Donetsk bosh murabbiyi: Turan A.

AYEK Afina boshlang‘ich tarkibi: 91. Brinoli A., 12. Rota L., 2. Mukudi X. (kapitan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koyta A., 90. Zini, 9. Yovich L.

AYEK Afina zaxiradagilari: 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gachinovich M., 23. Joau Mariu, 6. Kayrinen K., 22. Likoyannis K., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.

AYEK Afina bosh murabbiyi: Nikolich M.

Jonli reportaj JONLI
12
Pedrino (Shaxtyor) jarima zarbasidan xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etishda a’lo darajada harakat qildi.
11
Milan Vitalis (AYEK) tomonidan qo‘pol xato sodir etildi va Kris Kavana hushtagini chaldi.
10
Shaxtyor Donetsk burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
9
Alisson (Shaxtyor) o‘z qo‘riqchisini ortda qoldirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Alberto Brinoli to‘pni kech payqadi, ammo chap ustun yonidan darvozaga kirib ketishiga yo‘l qo‘ymadi.
7
Alisson (Shaxtyor) Oleg Ocheretko tomon uzun uzatmani amalga oshirdi, ammo Alberto Brinoli oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
6
Alisson (Shaxtyor) Oleg Ocheretko tomon uzun uzatmani amalga oshirdi, ammo Alberto Brinoli oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
5
Neverton (Shaxtyor) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
3
Burchak zarbasidan so‘ng to‘p darvoza oldiga uzatildi. Harold Mukudi (AYEK) himoyachilardan balandroq sakrab, boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p chap ustunga tegib, maydonni tark etdi!
3
AYEK Afina raqibni burchak zarbasini amalga oshirishga majbur qildi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
00:01
O‘yinni AYEK Afina jamoasi boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Kris Kavana bo‘ladi.
00:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
00:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga ishonch hosil qilamiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Shaxtyor DonetskAYEK AfinaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkin14 avgust 20:12Chelsi oʻz uyini Shaxtyorga berdi: Chempionlar ligasi LondondaChelsi oʻz uyini Shaxtyorga berdi: Chempionlar ligasi Londonda22 avgust 00:55YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdi8 sentabr 23:44«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!27 avgust 05:48Arda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkinArda Turon Turkiya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkin10 oktabr 11:07Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...