Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Shaxtyor Donetsk boshlang‘ich tarkibi: 31. Riznik D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (kapitan), 13. Pedro Enrike, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrino, 27. Ocheretko O., 11. Neverton, 9. Kaua Elias.
Shaxtyor Donetsk zaxiradagilari: 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Karvalo, 14. Isake Silva, 20. Karavayev O., 8. Kriskiv D., 49. Luka Meyrelles, 37. Lukas Ferreyra, 77. Mendoza G., 29. Nazarina Ye., 2. Traore L., 24. Sukanov V.
Shaxtyor Donetsk bosh murabbiyi: Turan A.
AYEK Afina boshlang‘ich tarkibi: 91. Brinoli A., 12. Rota L., 2. Mukudi X. (kapitan), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koyta A., 90. Zini, 9. Yovich L.
AYEK Afina zaxiradagilari: 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gachinovich M., 23. Joau Mariu, 6. Kayrinen K., 22. Likoyannis K., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.
AYEK Afina bosh murabbiyi: Nikolich M.
Izohlar 0
…