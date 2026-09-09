Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdi
UEFA Chempionlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan markaziy uchrashuvlardan birida «Real Madrid» oʻz maydonida «Inter»ni 2:1 hisobida magʻlub etdi. Mazkur bahsda madridliklar hujumchisi Kilian Mbappe yevrokuboklardagi 71-golini urib, afsonaviy Raul rekordini takrorladi hamda jamoasining muhim gʻalabasiga zamin yaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, «Santiago Bernabeu» stadionida kechgan uchrashuv maydon egalarining faol harakatlari bilan boshlandi. Oʻyinning 14-daqiqatidanoq tashabbusni qoʻlga olgan frantsiyalik hujumchi jarima maydonchasi ichidan aniq zarba yoʻllab, hisobni ochdi. Ushbu gol frantsiyalik futbolchining nufuzli turnirdagi navbatdagi muhim yutugʻiga aylandi.
Oradan atigi toʻqqiz daqiqa oʻtib, mehmonlar himoyasidagi qoʻpol xato tufayli «Real Madrid» oʻz ustunligini mustahkamladi. «Inter» darvozaboni Josep Martinez himoyachi Benjamin Pavarddan uzatilgan toʻpni egallay olmay, raqibga sovgʻa qildi. Vaziyatdan unumli foydalangan Federico Valverde toʻpni boʻsh qolgan darvozaga kiritib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.
Mehmonlarning qarshi hujumlari va oʻyin taqdiriBirinchi boʻlimda va ikkinchi boʻlim boshida milanliklar hisobni qisqartirish uchun bir qator qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi. «Inter» yarimhimoyachisi Hakan Chalhanoglu hamda sardor Lautaro Martinezning xavfli zarbalarini «Real Madrid» darvozaboni Thibaut Courtois bartaraf etdi. Taʼkidlash joizki, ushbu uchrashuv belgiyalik darvoza boni uchun Chempionlar ligasidagi yubiley — 100-oʻyin boʻldi.
Uchrashuv yakuni keskin kurashlarga boy oʻtdi. Oʻyinning 77-daqiqasida Carlos Augusto darvozani ishgʻol qilib, hisobni qisqartirdi va jamoasiga umid bagʻishladi. Shunga qaramay, Joze Mourinyo shogirdlari qolgan daqiqalarda ishonchli oʻynab, yakunda 2:1 hisobidagi gʻalabani saqlab qolishdi.
Tarixiy natija va toʻpurarlar roʻyxatiKilian Mbappe uchun «Inter» darvozasiga kiritilgan ushbu toʻp uning Chempionlar ligasidagi 99-uchrashuvida qayd etildi. Shu tariqa, 27 yoshli hujumchi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida beshinchi oʻrinni nafaqat mustahkamladi, balki «Real Madrid» afsonasi Raul bilan koʻrsatkichlarini tenglashtirdi. Eʼtiborlisi, ispaniyalik hujumchi mazkur 71 ta golni kiritish uchun 142 ta oʻyin oʻtkazgan edi.
Hozirgi kunda Evropaning bosh klublar turniri tarixidagi toʻpurarlar poygasida Cristiano Ronaldo 140 ta gol bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Kuchli beshlikdan Lionel Messi, Robert Lewandowski va Karim Benzema ham joy olgan boʻlib, Kilian Mbappe ularning izidan dadil bormoqda.
…