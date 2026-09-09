Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdi

·64·Sport
Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdi

UEFA Chempionlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan markaziy uchrashuvlardan birida «Real Madrid» oʻz maydonida «Inter»ni 2:1 hisobida magʻlub etdi. Mazkur bahsda madridliklar hujumchisi Kilian Mbappe yevrokuboklardagi 71-golini urib, afsonaviy Raul rekordini takrorladi hamda jamoasining muhim gʻalabasiga zamin yaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, «Santiago Bernabeu» stadionida kechgan uchrashuv maydon egalarining faol harakatlari bilan boshlandi. Oʻyinning 14-daqiqatidanoq tashabbusni qoʻlga olgan frantsiyalik hujumchi jarima maydonchasi ichidan aniq zarba yoʻllab, hisobni ochdi. Ushbu gol frantsiyalik futbolchining nufuzli turnirdagi navbatdagi muhim yutugʻiga aylandi.

Oradan atigi toʻqqiz daqiqa oʻtib, mehmonlar himoyasidagi qoʻpol xato tufayli «Real Madrid» oʻz ustunligini mustahkamladi. «Inter» darvozaboni Josep Martinez himoyachi Benjamin Pavarddan uzatilgan toʻpni egallay olmay, raqibga sovgʻa qildi. Vaziyatdan unumli foydalangan Federico Valverde toʻpni boʻsh qolgan darvozaga kiritib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.

Mehmonlarning qarshi hujumlari va oʻyin taqdiri

Birinchi boʻlimda va ikkinchi boʻlim boshida milanliklar hisobni qisqartirish uchun bir qator qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi. «Inter» yarimhimoyachisi Hakan Chalhanoglu hamda sardor Lautaro Martinezning xavfli zarbalarini «Real Madrid» darvozaboni Thibaut Courtois bartaraf etdi. Taʼkidlash joizki, ushbu uchrashuv belgiyalik darvoza boni uchun Chempionlar ligasidagi yubiley — 100-oʻyin boʻldi.

Uchrashuv yakuni keskin kurashlarga boy oʻtdi. Oʻyinning 77-daqiqasida Carlos Augusto darvozani ishgʻol qilib, hisobni qisqartirdi va jamoasiga umid bagʻishladi. Shunga qaramay, Joze Mourinyo shogirdlari qolgan daqiqalarda ishonchli oʻynab, yakunda 2:1 hisobidagi gʻalabani saqlab qolishdi.

Tarixiy natija va toʻpurarlar roʻyxati

Kilian Mbappe uchun «Inter» darvozasiga kiritilgan ushbu toʻp uning Chempionlar ligasidagi 99-uchrashuvida qayd etildi. Shu tariqa, 27 yoshli hujumchi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida beshinchi oʻrinni nafaqat mustahkamladi, balki «Real Madrid» afsonasi Raul bilan koʻrsatkichlarini tenglashtirdi. Eʼtiborlisi, ispaniyalik hujumchi mazkur 71 ta golni kiritish uchun 142 ta oʻyin oʻtkazgan edi.

Hozirgi kunda Evropaning bosh klublar turniri tarixidagi toʻpurarlar poygasida Cristiano Ronaldo 140 ta gol bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Kuchli beshlikdan Lionel Messi, Robert Lewandowski va Karim Benzema ham joy olgan boʻlib, Kilian Mbappe ularning izidan dadil bormoqda.

Kilian MbappeReal MadridInterChempionlar ligasiRaul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiBugun, 02:31Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 02:13«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 02:06«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdi«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdiBugun, 02:03Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi