Feyenoord — Inter: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Feyenoord — Inter: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Feyenoord — Inter uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Feyenoord boshlang‘ich tarkibi: 1. Ernst T., 26. Rid G., 24. Kraayeveld T., 35. Marmol M., 16. Lopes X., 8. Zexiyel G., 34. Vanxutte S., 28. Targ‘allin O., 23. Haj Mussa A., 19. Nacho, 10. Valente L. (kapitan).

Feyenoord zaxiradagilari: 11. Borjes G., 39. Bossin L., 20. Deyl M., 27. Diarra G., 33. Kastenmayer F., 17. Nelson R., 57. Sxaken J., 65. Slori D., 14. Steyn S., 22. van den Elsxaut T., 49. van Persi S., 4. Vatanabe T.

Feyenoord bosh murabbiyi: van Bronkxorst G.

Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 31. Bissek Y., 25. Akandji M., 30. Karlos Augusto, 99. Spens D., 23. Barella N. (kapitan), 20. Chalxanoglu X., 7. Zelinski P., 32. Dimarko F., 94. Espozito F., 9. Tyuram M.

Inter zaxiradagilari: 14. Bonni A., 46. Bovio L., 12. Di Djennaro R., 17. Diuf A., 53. Lavelli M., 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 28. Pavar B., 49. Provedel I., 5. Stankovich A., 45. Stante F., 8. Suchich P.

Inter bosh murabbiyi: Kivu K.

Jonli reportaj0-2 JONLI
340-2
Franchesko Pio Espozito (Inter) to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi!
33
Nikolo Barella (Inter) raqibini ushlab qolgani uchun jarima zarbasi belgilandi. Glenn Nyuberg standart vaziyatni ko‘rsatdi.
32
Feyenoord tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatni himoyachilardan biri bemalol to‘xtatib qoldi.
31
Anis Haj Mussa (Feyenoord) ikkilanmay raqib darvozasi tomon yugurishni boshladi. Himoyachilar undan to‘pni olib qo‘yishga urinishdi, ammo u to‘pni o‘zida saqlab qoldi va darvoza qarshisida zarba berdi. Biroq, zarba yakkaxon yurish kabi muvaffaqiyatli chiqmadi va to‘p darvozabon tomonidan osonlik bilan to‘xtatildi. Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Feyenoord burchak zarbasini amalga oshiradi.
30
Anis Haj Mussa (Feyenoord) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
28
Anis Haj Mussa (Feyenoord) o‘z jamoadoshlaridan birini topishga urindi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi va vaziyat boy berildi. To‘p yon chiziqdan o‘tib ketdi. Inter to‘pni o‘yinga kiritadi.
26
Anis Haj Mussa (Feyenoord) tomonidan uzatilgan to‘p hech kimga borib yetmadi va hujum yakuniga yetdi.
24
Sharl Vanxutte (Feyenoord) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachilari xotirjamlik bilan to‘pni uzoqlashtirishdi.
22
Jed Spens (Inter) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
21
Markus Tyuram (Inter) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va darhol to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachi so‘nggi lahzada to‘pni qaytarib qoldi.
20
Inter maydon markazi yaqinidan jarima zarbasini amalga oshiradi.
19
Markus Tyuram (Inter) gol urishga yaqin keldi, ammo bu vaziyatda yanada yaxshiroq harakat qilishi kerak edi. Uning yaqin masofadan yo‘llagan kuchsiz zarbasi Tyark Ernstning qo‘llariga borib tushdi.
19
Federiko Dimarko (Inter) jarima maydoni tashqarisidan sherigini izlab pastdan to‘p uzatdi, ammo himoyachilardan biri xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi.
16
Glenn Nyuberg hushtagini chaldi va Karlos Augusto (Inter) hujumda qoidabuzarlik qilgani uchun jazolandi. Hakamdan yaxshi qaror.
15
Hakan Chalhano‘g‘lu (Inter) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar ishonchli harakat qilishdi.
15
Hakan Chalxanoglu (Inter) burchakdan to‘pni jarima maydoniga uzatdi, ammo himoyachilardan biri uni uzoqlashtirdi.
14
Federiko Dimarko (Inter) jarima maydonchasi ichiga uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darvozaning chap pastki burchagini nishonga oldi, ammo Tyark Ernst ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. Hakam Inter foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
13
Feyenoord o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki Jozep Martines (Inter) baland sakrab, uzatilgan to‘pni ushlab oldi.
12
Glenn Nyuberg Pyotr Zelinski (Inter) to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik ishlatgani sababli hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
80-1
Gol! Yann Bissek (Inter) jarima maydonchasi tashqarisidan ajoyib zarba yo‘lladi. U vaqtni boy bermay, darvozabonni dog‘da qoldirgan holda to‘pni darvozaning chap burchagiga joylab qo‘ydi.
7
Hakan Chalxanoglu (Inter) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasiga yetkaza olmadi. To‘p xavfli hududdan osonlik bilan uzoqlashtirildi.
6
Federiko Dimarko (Inter) o‘z omadini sinab ko‘rdi va jarima maydoni ichidan zarba berdi. Uning darvoza tomon yo‘llagan zarbasi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
5
Hakan Chalxanoglu (Inter) o‘z jamoadoshi uchun bo‘sh hududga tezkor uzatma berdi, u ofsayd chizig‘i yaqinida kutib turgan edi, ammo himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi va xavfni bartaraf etdi.
3🟨
Hakan Chalhano‘g‘lu (Inter) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va sariq kartochka oldi. Hakamda hech qanday shubha bo‘lmadi.
1
Nacho (Feyenoord) qo‘pollik ishlatdi va Glenn Nyuberg hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
01:02
O‘yinni Inter boshlab beradi.
01:00
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Glenn Nyuberg bo‘ladi.
01:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
01:00
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
FeyenoordInterChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betis — Feyenoord: tarkiblar va jonli matnBetis — Feyenoord: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:469 ta golli triller va Barkolyadan het-trik: «Liverpul» Avstriyada shou ko‘rsatdi9 ta golli triller va Barkolyadan het-trik: «Liverpul» Avstriyada shou ko‘rsatdi15 oktabr 06:48Inter — Shaxtyor Donetsk: tarkiblar va jonli matnInter — Shaxtyor Donetsk: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:57«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi9 sentabr 21:04Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiKilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdi9 sentabr 02:12Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiAyollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldi4 sentabr 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi