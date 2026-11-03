Feyenoord — Inter: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Feyenoord — Inter uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Feyenoord boshlang‘ich tarkibi: 1. Ernst T., 26. Rid G., 24. Kraayeveld T., 35. Marmol M., 16. Lopes X., 8. Zexiyel G., 34. Vanxutte S., 28. Targ‘allin O., 23. Haj Mussa A., 19. Nacho, 10. Valente L. (kapitan).
Feyenoord zaxiradagilari: 11. Borjes G., 39. Bossin L., 20. Deyl M., 27. Diarra G., 33. Kastenmayer F., 17. Nelson R., 57. Sxaken J., 65. Slori D., 14. Steyn S., 22. van den Elsxaut T., 49. van Persi S., 4. Vatanabe T.
Feyenoord bosh murabbiyi: van Bronkxorst G.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 31. Bissek Y., 25. Akandji M., 30. Karlos Augusto, 99. Spens D., 23. Barella N. (kapitan), 20. Chalxanoglu X., 7. Zelinski P., 32. Dimarko F., 94. Espozito F., 9. Tyuram M.
Inter zaxiradagilari: 14. Bonni A., 46. Bovio L., 12. Di Djennaro R., 17. Diuf A., 53. Lavelli M., 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 28. Pavar B., 49. Provedel I., 5. Stankovich A., 45. Stante F., 8. Suchich P.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Izohlar 0
…