Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldi
UEFA Ayollar Chempionlar ligasining liga bosqichiga qurʼa tashlash marosimi boʻlib oʻtdi va Italiya ayollar futboli oʻz tarixida ilk bor ushbu bosqichda uchta jamoa bilan ishtirok etadigan boʻldi. Nyon shahrida oʻtkazilgan qurʼaga koʻra, Italiyaning Roma, Yuventus hamda Inter klublari musobaqaning asosiy bosqichidagi raqiblarini bilib oldilar. Bu oʻzgarish mamlakat futbolining xalqaro maydondagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi ikkinchi mavsumdirki erkaklar musobaqasiki kabi yagona liga jadvali formatida oʻtkazilmoqda. Unga koʻra, 18 ta jamoa umumiy jadvalda kurash olib boradi va har bir jamoa oltita turlik oʻyinni oʻtkazadi. Ulardan uchtasi oʻz maydonida, qolgan uchtasi safarda turli savatdagi raqiblarga qarshi kechadi.
Italiya chempioni Romaning sinovlariIkkinchi savatdan joy olgan Italiya chempioni Roma jamoasi oʻz tarixida navbatdagi qiyin sinovlarga hozirlik koʻrmoqda. Jamoa oʻz maydonida Barselona, Real Madrid hamda Servette klublarini qabul qiladi. Safar oʻyinlarida esa Chelsi, Benfika va Leuven jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
Mazkur qarama-qarshiliklar orasida Chelsi va Roma oʻrtasidagi oʻyin alohida ahamiyatga ega, boisi sobiq giallorossa futbolchisi Giulia Dragoni yaqinda London klubiga koʻchib oʻtgandi. Qiziig shundaki, Romaning olti raqibidan toʻrttasi — Barselona, Chelsi, Real Madrid va Leuven oʻtgan mavsumdagi raqiblar bilan bir xil kelib qoldi.
Yuventus va debyutant Interning taqvimiIkkinchi savatdan joy olgan boshqa bir Italiya klubi Yuventus oʻz uyida Lyon, Benfika va Leuven jamoalarini qabul qiladi. Turinliklar safarda esa Pari Sen-Jermen, Hacken hamda Avstriya Vena klublari bilan kuch sinashadi. Shuni taʼkidlash joizki, Lyon va Benfika jamoalariga qarshi uchrashuvlar oʻtgan mavsumdagi oʻyinlarning takrori boʻladi.
Wolfsburg ustidan qozonilgan unutilmas gʻalaba evaziga liga bosqichida debyut qilayotgan Inter klubi uchun esa qurʼa eng ogʻir vazifani taqdim etdi. Uchinchi savatdan joy olgan milanliklar oʻz uyida Arsenal, Hacken va Manchester Siti bilan oʻynasa, safarda Lyon, Real Madrid hamda Avstriya Vena jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
Musobaqa taqvimiga koʻra, liga bosqichining barcha uchrashuvlari Disney+ platformasi orqali efirga uzatiladi. Olti tur yakuniga koʻra, turnir jadvalida dastlabki toʻrtta oʻrinni egallagan jamoalar toʻgʻridan-toʻgʻri chorak finalga yoʻl oladi. Beshinchidan oʻn ikkinchi oʻringacha boʻlgan jamoalar esa pley-off bosqichida oʻzaro kurashib, qolgan toʻrtta yoʻllanma egasini aniqlab berishadi.
…