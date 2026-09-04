Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldi

·2·Sport
Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldi

UEFA Ayollar Chempionlar ligasining liga bosqichiga qurʼa tashlash marosimi boʻlib oʻtdi va Italiya ayollar futboli oʻz tarixida ilk bor ushbu bosqichda uchta jamoa bilan ishtirok etadigan boʻldi. Nyon shahrida oʻtkazilgan qurʼaga koʻra, Italiyaning Roma, Yuventus hamda Inter klublari musobaqaning asosiy bosqichidagi raqiblarini bilib oldilar. Bu oʻzgarish mamlakat futbolining xalqaro maydondagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi ikkinchi mavsumdirki erkaklar musobaqasiki kabi yagona liga jadvali formatida oʻtkazilmoqda. Unga koʻra, 18 ta jamoa umumiy jadvalda kurash olib boradi va har bir jamoa oltita turlik oʻyinni oʻtkazadi. Ulardan uchtasi oʻz maydonida, qolgan uchtasi safarda turli savatdagi raqiblarga qarshi kechadi.

Italiya chempioni Romaning sinovlari

Ikkinchi savatdan joy olgan Italiya chempioni Roma jamoasi oʻz tarixida navbatdagi qiyin sinovlarga hozirlik koʻrmoqda. Jamoa oʻz maydonida Barselona, Real Madrid hamda Servette klublarini qabul qiladi. Safar oʻyinlarida esa Chelsi, Benfika va Leuven jamoalariga qarshi bahs olib boradi.

Mazkur qarama-qarshiliklar orasida Chelsi va Roma oʻrtasidagi oʻyin alohida ahamiyatga ega, boisi sobiq giallorossa futbolchisi Giulia Dragoni yaqinda London klubiga koʻchib oʻtgandi. Qiziig shundaki, Romaning olti raqibidan toʻrttasi — Barselona, Chelsi, Real Madrid va Leuven oʻtgan mavsumdagi raqiblar bilan bir xil kelib qoldi.

Yuventus va debyutant Interning taqvimi

Ikkinchi savatdan joy olgan boshqa bir Italiya klubi Yuventus oʻz uyida Lyon, Benfika va Leuven jamoalarini qabul qiladi. Turinliklar safarda esa Pari Sen-Jermen, Hacken hamda Avstriya Vena klublari bilan kuch sinashadi. Shuni taʼkidlash joizki, Lyon va Benfika jamoalariga qarshi uchrashuvlar oʻtgan mavsumdagi oʻyinlarning takrori boʻladi.

Wolfsburg ustidan qozonilgan unutilmas gʻalaba evaziga liga bosqichida debyut qilayotgan Inter klubi uchun esa qurʼa eng ogʻir vazifani taqdim etdi. Uchinchi savatdan joy olgan milanliklar oʻz uyida Arsenal, Hacken va Manchester Siti bilan oʻynasa, safarda Lyon, Real Madrid hamda Avstriya Vena jamoalariga qarshi bahs olib boradi.

Musobaqa taqvimiga koʻra, liga bosqichining barcha uchrashuvlari Disney+ platformasi orqali efirga uzatiladi. Olti tur yakuniga koʻra, turnir jadvalida dastlabki toʻrtta oʻrinni egallagan jamoalar toʻgʻridan-toʻgʻri chorak finalga yoʻl oladi. Beshinchidan oʻn ikkinchi oʻringacha boʻlgan jamoalar esa pley-off bosqichida oʻzaro kurashib, qolgan toʻrtta yoʻllanma egasini aniqlab berishadi.

Ayollar futboliChempionlar ligasiRomaYuventusInter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqidaBugun, 17:04Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiBugun, 16:51Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBugun, 12:11Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Bugun, 11:39Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)