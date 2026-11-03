Shaxtyor Donetsk — Sporting KP: tarkiblar va jonli matn

45+1⏱
Hakam birinchi bo‘lim yakunlanganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
42
Kaua Elias (Shaxtyor) qanotdan uzatilgan to‘pga yetib kelib, yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo uning zarbasi umuman aniq chiqmadi va to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
42
Shaxtyor Donetsk burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
40
Gleyker Mendosa (Shaxtyor) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p maydondan chiqarib yuborildi.
38
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Shaxtyor Donetsk tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
38
Alisson (Shaxtyor) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib olib, xavfni osonlik bilan bartaraf etdi. Hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi va Shaxtyor Donetsk burchak zarbasini amalga oshiradi.
36
Luis Suares (Sporting KP) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi.
32
Burchak zarbasidan so‘ng Saylas Andersen (Sporting KP) to‘pni egallab oldi, ammo uni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga tepib yubordi.
31
Sporting KP burchak zarbasini amalga oshiradi.
30
Luis Suares (Sporting KP) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni darvoza oldida turgan sherigiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pga g‘ov bo‘ldi va uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi.
26
Jeni Katamo (Sporting) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi.
25
Yegor Nazarina (Shaxtyor) tomonidan amalga oshirilgan xavfli burchak zarbasidan so‘ng, himoyachilar to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirishdi.
25
Alisson (Shaxtyor) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Shaxtyor Donetsk foydasiga burchak zarbasi.
23
Eduardo Felisissimo (Sporting KP) qo‘pollik ishlatdi va Ivan Krujlyak hushtak chalib, fol qayd etdi.
22
Mikola Matviyenko (Shaxtyor) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi yaqinidan darvoza tomon bosh bilan zarba berdi, ammo zarba kuchsiz chiqdi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
21
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Shaxtyor Donetsk raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
18
Yegor Nazarina (Shaxtyor) jarima maydoni tashqarisidan belgilangan jarima zarbasini amalga oshirdi. U to‘pni jarima maydoni ichiga ajoyib tarzda uzatdi, ammo darvozabon uning niyatini oldindan sezib, oldinga chiqdi va to‘pni egallab oldi.
18
Hakam hushtagini chaldi, chunki Eduardo Felisissimo (Sporting KP) kurashda o‘ta qo‘pollik qildi. Shaxtyor Donetsk jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
17
Silas Andersen (Sporting KP) raqibini to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
11
Kaua Elias (Shaxtyor) raqibiga nisbatan juda qo‘pol o‘yin namoyish etdi va hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
11
Bosh hakam Ivan Krujlyak vaziyatni yaqqol ko‘rib turibdi va Maksimiliano Arauxo (Sporting) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
9
Maksimiliano Arauxo (Sporting KP) darvoza tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri o‘z vaqtida yetib kelib, to‘pni muhim tarzda qaytarib qoldi.
6
Hammasi rejadagidek bo‘lmadi! Pedro Enrike (Shaxtyor) jarima maydonchasi tashqarisidan o‘z omadini sinab ko‘rdi, ammo uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasi juda kuchsiz chiqdi va Rui Silva to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
5
Alisson (Shaxtyor) jarima zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi va to‘pni markazga uzatdi, ammo raqib himoyachilari hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yuborishdi.
4
Ivan Krujlyak hushtak chalib, Maksimiliano Arauxo (Sporting) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun jarima zarbasi belgiladi. Shaxtyor Donetsk jarima zarbasini amalga oshiradi. Ko‘ramiz, ular bu vaziyatdan qanday foydalanisharkin.
3
Silas Andersen (Sporting KP) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
2
Bu uzoq masofadan juda yomon ijro etilgan jarima zarbasi bo‘ldi. Yegor Nazarina (Shaxtyor) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatmoqchi bo‘ldi, ammo uning urinishi maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
2
Maksimiliano Arauxo (Sporting) qo‘pollik ishlatdi va Ivan Krujlyak hushtak chalib, fol qayd etdi. Shaxtyor Donetsk jarima zarbasi tepadi, ammo ular bu yerdan darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berishmasa kerak.
1⏱
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
22:46
Shaxtyor Donetsk o‘yinni boshlab beradi.
22:46
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlash tufayli kechiktiriladi.
22:46
Ivan Kruzlyak bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
22:46
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
22:46
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. O‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Izohlar 0
…