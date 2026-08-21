Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?

·11·Sport
Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?
Qisqacha

El Chiringuito TV ma'lumotlariga ko'ra, Inter sardori Lautaro Martines Barselona bilan shartnomaning asosiy shartlari bo'yicha kelishuvga erishgan. Barselona sport direktori Deku o'tgan hafta hujumchining agenti Alexandro Kamano bilan uchrashgan, klub esa Xulian Alvaresni qo'lga kirita olmagach, Lautaro Martines uchun Interga rasmiy taklif yuborishga hozirlik ko'rmoqda.

Yevropa futbolida transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari shov-shuvli xabarlar koʻpayib bormoqda. Ispaniyaning nufuzli El Chiringuito TV telekanali tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Italiyaning Inter klubi sardori Lautaro Martines Kataloniyaning Barselona jamoasi bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Ushbu xabar futbol jamoatchiligi va muxlislarda katta qiziqish uygʻotdi, chunki hujumchi chindan ham soʻnggi mavsumlarda oʻzining yuqori savobli oʻyinlari bilan ajralib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manbaning taʼkidlashicha, Barselona sport direktori Deku oʻtgan haftayoq argentinalik hujumchining agenti Alexandro Kamano bilan rasmiy uchrashuv oʻtkazgan. Muzokaralar natijasida tomonlar shartnomaning asosiy shartlari boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishishga muvaffaq boʻlgan. Kataloniya klubi dastlabki asosiy maqsadi boʻlgan Xulian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib ola olmagach, eʼtiborini aynan Lautaro Martinesga qaratgan va Inter rahbariyatiga rasmiy taklif yuborishga hozirlik koʻrmoqda.

Moliyaviy imkoniyatlar va taxminiy narx

Goal.com xabar berishicha, Barselona rahbariyati Inter sardorini transfer qilish uchun taxminiy ravishda 100 million yevro miqdorida moliyaviy mablagʻ sarflashga tayyor. Biroq, transfer oynasining yopilishiga atigi 10 kuncha vaqt qolgani mazkur kelishuvning amalga oshishini amalda imkonsiz qilmoqda. Shuningdek, milanliklar klubi oʻzining asosiy 10-raqamli hujumchisini sotish niyatida emasligi va qisqa fursatda unga munosib oʻrinbosar topish qiyinligini yaxshi tushunadi.

Lautaro Martinesning Milan klubidagi kelajagi

Futbolchining oʻziga yaqin manbalar va klubdagi vaziyat shuni koʻrsatmoqzki, Lautaro Martinesning Inter jamoasini tark etish niyati yoʻq. U jamoa sardori, liboslar xonasining yetakchisi va maydondagi asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Neradzurri safida ikki bor finalda magʻlub boʻlgan argentinalik hujumchining asosiy maqsadi — Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish va milanlik muxlislarni xursand qilishdir.

Lautaro MartinesBarselonaInterTransferlarChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakBugun, 13:00Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiTottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiBugun, 13:00Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)