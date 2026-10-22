Srvena zvezda — FK Kopengagen: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Srvena zvezda — FK Kopengagen uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Srvena zvezda boshlang‘ich tarkibi: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elshnik T., 60. Gashtarov M., 45. Gudel S., 20. Xandel T., 22. Kostov V., 33. Krunich R. (kapitan), 37. Luchich V., 3. Nakayama Yu., 23. Ristich M.
Srvena zvezda zaxiradagilari: 15. Abu Fani M., 7. Arnautovich M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 4. Ivanich M., 10. Katay A., 19. Kim Ye-gon, 75. Loizu L., 50. Radanovich S., 30. Tebo Uchenna F., 13. Velkovich M.
Srvena zvezda bosh murabbiyi: Riyera A.
FK Kopengagen boshlang‘ich tarkibi: 1. Ramay D., 2. Beymo F., 7. Karrizo M., 14. Kornelius A., 27. Dileyni T. (kapitan), 13. Ueskas R., 24. Meling B., 28. Nemet X., 16. Robert, 4. Sorensen A., 20. Suzuki J.
FK Kopengagen zaxiradagilari: 51. Breum-Xarild T., 36. Klem U., 39. Dadason V., 10. Elyunussi M., 15. Lopes M., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 18. Mayri K., 34. Nasnas M., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 44. Vianney Ndji G.
FK Kopengagen bosh murabbiyi: Svensson B.
Izohlar 0
…