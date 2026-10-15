FK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi FK Kopengagen — Braga uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
FK Kopengagen boshlang‘ich tarkibi: 1. Ramay D., 2. Beymo F., 36. Klem U., 39. Dadason V., 10. Elyunussi M. (kapitan), 33. Kral A., 6. Markgraf A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.
FK Kopengagen zaxiradagilari: 51. Breum-Xarild T., 7. Karrizo M., 14. Kornelius A., 27. Dileyni T., 13. Ueskas R., 15. Lopes M., 34. Nasnas M., 28. Nemet X., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndji G.
FK Kopengagen bosh murabbiyi: Svensson B.
Braga boshlang‘ich tarkibi: 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorbi, 21. Orta R. (kapitan), 23. Xuseynbashich D., 14. Lagerbilke G., 8. Moutinyu J., 22. Serxio Barsiya, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Vind Y.
Braga zaxiradagilari: 44. Bayrami A., 37. Barishich A., 20. Dorjeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomes V., 16. Markes T., 17. Miloshevich Y., 9. Navarro F., 50. Rodriges D., 12. Sa T., 10. Viktor P., 6. Vitor Karvalo.
Braga bosh murabbiyi: Visens S.
Izohlar 0
…