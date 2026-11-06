FK Kopengagen — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi FK Kopengagen — Iberiya 1999 uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
FK Kopengagen boshlang‘ich tarkibi: 1. Ramay D., 20. Suzuki J., 4. Sorensen A., 15. Lopes M., 33. Kral A., 10. Elyunussi M., 27. Dileyni T. (kapitan), 28. Nemet X., 7. Karrizo M., 39. Dadason V., 44. Vianney Ndji G.
FK Kopengagen zaxiradagilari: 51. Breum-Xarild T., 36. Klem U., 14. Kornelius A., 13. Ueskas R., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 24. Meling B., 18. Mayri K., 45. Olsen G., 16. Robert, 31. Runarsson R. A.
FK Kopengagen bosh murabbiyi: Svensson B.
Iberiya 1999 boshlang‘ich tarkibi: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovich V., 5. Djinjolava J. (kapitan), 8. Kardava B., 6. Dadiani N., 33. Tibue J., 10. Nachkebia Z., 9. Dzaganiya A., 19. Sixarulashvili N.
Iberiya 1999 zaxiradagilari: 14. Alxassan I., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chixradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvarsxava D., 18. Lukas Kafe, 1. Megrelishvili T.
Iberiya 1999 bosh murabbiyi: Korgalidze L.
Izohlar 0
…