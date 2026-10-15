«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariyaning «Lugano» klubi Yevropa Konferensiyalar Ligasida «Srvena Zvezda»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov «Lugano» tarkibida asosiy tarkibda maydonga tushib, 73-daqiqagacha harakat qildi.
- «Monako»
- SSKA ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi, «Ayaks» esa «Hayduk»ga 1:2 hisobida yutqazdi.
Yevropa Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining 1-turi shiddatli va gollarga boy bellashuvlar bilan start oldi. Turning markaziy uchrashuvlaridan birida Shveysariyaning «Lugano» klubi Serbiyaning nomdor jamoasi «Srvena Zvezda»ni qabul qilib, 3:2 hisobida aqlbovar qilmas irodali g‘alabaga erishdi.
Mazkur bellashuv o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun alohida e’tiborga molik bo‘ldi: O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov shveysariyaliklar tarkibida ilk daqiqalardan asosiy tarkibda maydonga tushib, 73-daqiqagacha ishonchli harakat qildi.
«Lugano»dan ajoyib kambek: 89-daqiqadagi penalti yechimi
O‘yin kutilmagan burilishlarga va haqiqiy dramatizmga boy bo‘ldi:
Birinchi bo‘lim tengligi: 25-daqiqada Ayeti «Lugano»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 32-daqiqada Elsnik muvozanatni tikladi;
Serblar bosimi va javob zarbasi: 67-daqiqada Krunich belgradliklarni hisobda oldinga olib chiqdi (1:2). Biroq 73-daqiqada Behruz Karimov o‘rniga maydonga tushgan Monkada 84-daqiqadayoq hisobni tenglashtirdi;
G‘alaba to‘pi: Bahsning 89-daqiqasida Grgich 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, maydon egalariga sensatsion 3 ochkoni tortiq etdi.
«Lugano» — «Srvena Zvezda» 3:2
Gollar: Ayeti (25), Monkada (84), Grgich (89 penalti) — Elsnik (32), Krunich (67).
«Lugano»: fon Ballmos, Papadopulos, Mai, Delkrua (Alioski, 79), Behruz KARIMOV (Monkada, 73), Ayeti, Grgich, Stefan, Chiminyani, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79).
Ansu Fati gol urdi, «Ayaks» esa Xorvatiyada yiqildi
Turning qolgan uchrashuvlari ham murosasiz kechdi:
«Monako» Sofiyada g‘alabani qo‘ldan chiqarmadi: Fransiya klubi Bolgariyaning SSKA jamoasi ustidan 2:1 hisobida ustun keldi. Brunnerning tezkor goli hamda 43-daqiqada Ansu Fati kiritgan to‘p monegasklarga muhim safar g‘alabasini taqdim etdi;
«Ayaks»ning Xorvatiyadagi qoqilishi: Niderlandiya grandi «Hayduk» mehmoni bo‘lib, 1:2 hisobida yengildi. Sanyang va Sotisekning aniq zarbalari mezbonlarga kutilmagan g‘alaba keltirdi.
SSKA Sofiya — «Monako» 1:2
Gollar: Zvarts (76) — Brunner (3), Fati (43).
«Hayduk» — «Ayaks» 2:1
Gollar: Sanyang (37), Sotisek (55) — Klaassen (53).
Konferensiyalar Ligasidagi dastlabki tur kurashlar qizg‘in bo‘lishini, shuningdek, Behruz Karimov kabi legionerlarimiz yevrokuboklarda muhim figuraga aylanib borayotganini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…