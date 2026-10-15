«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari

·42·Sport
«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariyaning «Lugano» klubi Yevropa Konferensiyalar Ligasida «Srvena Zvezda»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov «Lugano» tarkibida asosiy tarkibda maydonga tushib, 73-daqiqagacha harakat qildi.
  • «Monako»
  • SSKA ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi, «Ayaks» esa «Hayduk»ga 1:2 hisobida yutqazdi.

Yevropa Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining 1-turi shiddatli va gollarga boy bellashuvlar bilan start oldi. Turning markaziy uchrashuvlaridan birida Shveysariyaning «Lugano» klubi Serbiyaning nomdor jamoasi «Srvena Zvezda»ni qabul qilib, 3:2 hisobida aqlbovar qilmas irodali g‘alabaga erishdi.

Mazkur bellashuv o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun alohida e’tiborga molik bo‘ldi: O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov shveysariyaliklar tarkibida ilk daqiqalardan asosiy tarkibda maydonga tushib, 73-daqiqagacha ishonchli harakat qildi.

«Lugano»dan ajoyib kambek: 89-daqiqadagi penalti yechimi

O‘yin kutilmagan burilishlarga va haqiqiy dramatizmga boy bo‘ldi:

  • Birinchi bo‘lim tengligi: 25-daqiqada Ayeti «Lugano»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 32-daqiqada Elsnik muvozanatni tikladi;

  • Serblar bosimi va javob zarbasi: 67-daqiqada Krunich belgradliklarni hisobda oldinga olib chiqdi (1:2). Biroq 73-daqiqada Behruz Karimov o‘rniga maydonga tushgan Monkada 84-daqiqadayoq hisobni tenglashtirdi;

  • G‘alaba to‘pi: Bahsning 89-daqiqasida Grgich 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, maydon egalariga sensatsion 3 ochkoni tortiq etdi.

«Lugano» — «Srvena Zvezda» 3:2

Gollar: Ayeti (25), Monkada (84), Grgich (89 penalti) — Elsnik (32), Krunich (67).

  • «Lugano»: fon Ballmos, Papadopulos, Mai, Delkrua (Alioski, 79), Behruz KARIMOV (Monkada, 73), Ayeti, Grgich, Stefan, Chiminyani, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79).

Ansu Fati gol urdi, «Ayaks» esa Xorvatiyada yiqildi

Turning qolgan uchrashuvlari ham murosasiz kechdi:

  • «Monako» Sofiyada g‘alabani qo‘ldan chiqarmadi: Fransiya klubi Bolgariyaning SSKA jamoasi ustidan 2:1 hisobida ustun keldi. Brunnerning tezkor goli hamda 43-daqiqada Ansu Fati kiritgan to‘p monegasklarga muhim safar g‘alabasini taqdim etdi;

  • «Ayaks»ning Xorvatiyadagi qoqilishi: Niderlandiya grandi «Hayduk» mehmoni bo‘lib, 1:2 hisobida yengildi. Sanyang va Sotisekning aniq zarbalari mezbonlarga kutilmagan g‘alaba keltirdi.

SSKA Sofiya — «Monako» 1:2

Gollar: Zvarts (76) — Brunner (3), Fati (43).

«Hayduk» — «Ayaks» 2:1

Gollar: Sanyang (37), Sotisek (55) — Klaassen (53).

Konferensiyalar Ligasidagi dastlabki tur kurashlar qizg‘in bo‘lishini, shuningdek, Behruz Karimov kabi legionerlarimiz yevrokuboklarda muhim figuraga aylanib borayotganini ko‘rsatdi.

LuganoSrvena ZvezdaBehruz KarimovKonferensiyalar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnKecha 20:33«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)17 sentabr 20:02Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller13 sentabr 00:555000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi5000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi21 avgust 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya