Srvena zvezda — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Srvena zvezda — Inter Eskaldes uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Srvena zvezda boshlang‘ich tarkibi: 1. Mateus, 60. Gashtarov M., 13. Velkovich M., 3. Nakayama Yu., 75. Loizu L., 20. Xandel T., 33. Krunich R., 19. Kim Ye-gon, 21. Elshnik T., 22. Kostov V., 10. Katay A. (kapitan).
Srvena zvezda zaxiradagilari: 15. Abu Fani M., 7. Arnautovich M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 14. Bukari O., 70. Cham M., 9. Deng B., 77. Gutesha I., 4. Ivanich M., 37. Luchich V., 32. Lukassen D., 30. Tebo Uchenna F.
Srvena zvezda bosh murabbiyi: Riyera A.
Inter Eskaldes boshlang‘ich tarkibi: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanches A. (kapitan), 2. Ernandes A. X., 3. Torres J., 8. David Lopes, 6. Alonso V., 19. Modrich, 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 31. Sule.
Inter Eskaldes zaxiradagilari: 70. Arelyano B., 7. Kamara J., 23. Diabi L., 1. Freyshanet P., 99. Xermann R., 18. Lafarj R., 44. Prelado A., 21. Rodriges M.
Inter Eskaldes bosh murabbiyi: Ortis F.
Izohlar 0
…