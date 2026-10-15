Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Lugano — Srvena zvezda uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lugano boshlang‘ich tarkibi: 16. fon Ballmoos D., 9. Ayeti Al., 25. Bislimi U., 21. Chiminyani Y., 3. Delkrua X., 27. Dos Santos D., 8. Grgich A., 2. Karimov B., 17. May L., 6. Papadopulos A., 11. Shteffen R. (kapitan).
Lugano zaxiradagilari: 7. Alioski E., 91. Berens K., 22. Kastro Espinosa B. D., 28. Gebxardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendusi A., 26. Markes M., 99. Mina D., 30. Monkada D., 24. Pilstrom E.
Lugano bosh murabbiyi: Krochi-Torti M.
Srvena zvezda boshlang‘ich tarkibi: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elshnik T., 60. Gashtarov M., 45. Gudel S., 20. Xandel T., 22. Kostov V., 33. Krunich R. (kapitan), 37. Luchich V., 3. Nakayama Yu., 23. Ristich M.
Srvena zvezda zaxiradagilari: 7. Arnautovich M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 77. Gutesha I., 19. Kim Ye-gon, 50. Radanovich S., 55. Sarich D., 27. Strika M., 30. Tebo Uchenna F., 13. Velkovich M.
Srvena zvezda bosh murabbiyi: Riyera A.
Izohlar 0
…