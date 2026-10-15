Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matn

·65·Sport
Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi LuganoSrvena zvezda uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lugano boshlang‘ich tarkibi: 16. fon Ballmoos D., 9. Ayeti Al., 25. Bislimi U., 21. Chiminyani Y., 3. Delkrua X., 27. Dos Santos D., 8. Grgich A., 2. Karimov B., 17. May L., 6. Papadopulos A., 11. Shteffen R. (kapitan).

Lugano zaxiradagilari: 7. Alioski E., 91. Berens K., 22. Kastro Espinosa B. D., 28. Gebxardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendusi A., 26. Markes M., 99. Mina D., 30. Monkada D., 24. Pilstrom E.

Lugano bosh murabbiyi: Krochi-Torti M.

Srvena zvezda boshlang‘ich tarkibi: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elshnik T., 60. Gashtarov M., 45. Gudel S., 20. Xandel T., 22. Kostov V., 33. Krunich R. (kapitan), 37. Luchich V., 3. Nakayama Yu., 23. Ristich M.

Srvena zvezda zaxiradagilari: 7. Arnautovich M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 77. Gutesha I., 19. Kim Ye-gon, 50. Radanovich S., 55. Sarich D., 27. Strika M., 30. Tebo Uchenna F., 13. Velkovich M.

Srvena zvezda bosh murabbiyi: Riyera A.

Jonli reportaj1-0 JONLI
251-0
Gol! Albian Ayeti (Lugano) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi va darvozaning pastki o‘ng burchagiga aniq zarba yo‘llab, darvozabonni dog‘da qoldirdi. Hisob 1:0.
23
Antonios Papadopulos (Lugano) va Lukas May yana bir bor bo‘sh hudud izlab, sheriklarini qulay vaziyatga chiqarish uchun kurash olib borishmoqda.
20
Srvena zvezda o‘yinchisi hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam hushtagini chaldi.
18
Mixailo Ristich (Srvena zvezda) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni ilib oldi.
17
Yanis Siminyani (Lugano) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Mateus o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
14
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Lugano bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
14
Lugano tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
12
Behruz Karimov (Lugano) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
12
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish tufayli Srvena zvezdaning burchak zarbasidan naf chiqmadi.
11
Srvena zvezda burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
10
Matey Gashtarov (Srvena zvezda) jarima maydonchasi chizig‘iga yaqinlashdi va zarba berdi, ammo David fon Ballmos oldinga chiqib, burchakni yopdi va to‘pni egallab oldi. Ajoyib darvozabonlik!
9
Lugano tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi Mateus (Srvena zvezda) tomonidan bartaraf etildi, u vaziyatga tayyor edi.
6
Matey Gashtarov (Srvena zvezda) aniq qisqa pas uzatdi. Mateus to‘pni birinchi urinishdayoq nazoratga oldi va yangi hujum uyushtirishga muvaffaq bo‘ldi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
21:49
O‘yinchilar maydonda va Srvena zvezda uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Florian Badshtubner.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Bugungi bahsning matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Maroqli hordiq tilaymiz.
LuganoSrvena zvezdaKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Lugano» “Luzern” darvozasiga 4 ta gol urdi, Behruz Karimovning goli hisobga olinmadi«Lugano» “Luzern” darvozasiga 4 ta gol urdi, Behruz Karimovning goli hisobga olinmadi11 oktabr 08:47Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya