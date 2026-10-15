Xerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Xerts — Norshellann uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xerts boshlang‘ich tarkibi: 1. Roys B., 2. Borxgrevink K., 10. Braga K., 64. Fegan-Uolkott M., 5. Makkart Dj., 6. Makinti O., 15. Makpeyk Dj., 78. Mendi L., 7. Miller K., 18. Miln X. (kapitan), 21. Uilson Dj.
Xerts zaxiradagilari: 23. Altena Dj., 28. Klark Z., 17. Findley S., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 19. Genduz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsli S., 74. Mato R., 33. Pollok F., 9. Uilyams Dj.
Xerts bosh murabbiyi: Vranken V.
Norshellann boshlang‘ich tarkibi: 13. Xansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Yanssen Dj., 5. Laxteyenmyaki Dj., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norxeym R., 3. Salkvist T. (kapitan).
Norshellann zaxiradagilari: 15. Akua S., 2. Ankersen P., 29. Bertelsen V., 16. Busk Dj., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 21. Xeyde M., 8. Roykyayer N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Uoker M.
Norshellann bosh murabbiyi: Olsen Y.
Izohlar 0
…