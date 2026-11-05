Tun — Xerts: tarkiblar va jonli matn

·25·Sport
Tun — Xerts: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Tun — Xerts uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Tun boshlang‘ich tarkibi: 1. Shteffen N., 37. Daler L., 19. Bamert J., 23. Burki M. (kapitan), 2. Mambva O., 70. Rayxmut N., 14. Kayt M., 16. Rot J., 30. Mayer N., 9. Dursun F., 96. Labo B.

Tun zaxiradagilari: 20. Braski R., 5. Burgi N., 26. Kristoffersson N., 21. Derbachi D., 47. Fer F., 33. Gutbub M., 52. Ilich A., 15. Kristal P., 80. Lengen S., 25. Shpixer T., 18. Strannegard T., 13. Zukit N.

Tun bosh murabbiyi: Privitelli G. L.

Xerts boshlang‘ich tarkibi: 1. Roys B., 23. Altena Dj., 64. Fegan-Uolkott M., 17. Findley S., 5. Makkart Dj., 3. Kingsli S. (kapitan), 29. Kerjota S., 78. Mendi L., 15. Makpeyk Dj., 19. Genduz S., 10. Braga K.

Xerts zaxiradagilari: 28. Klark Z., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 11. Kabore P., 33. Pollok F., 38. Stivenson G., 9. Uilyams Dj., 21. Uilson Dj.

Xerts bosh murabbiyi: Vranken V.

Jonli reportaj JONLI
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
22:46
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Harts uchrashuvni boshlab beradi.
22:45
Atanasios Kiriakos bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
22:45
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
22:45
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
TunXertsKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trabzonspor — Xerts: tarkiblar va jonli matnTrabzonspor — Xerts: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 21:19Xerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matnXerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:50Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:34Tvente — Tun: tarkiblar va jonli matnTvente — Tun: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Trabzonspor — Frayburg: tarkiblar va jonli matnTrabzonspor — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBugun 22:17Myallbyu — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi