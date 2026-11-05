Tun — Xerts: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Tun — Xerts uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Tun boshlang‘ich tarkibi: 1. Shteffen N., 37. Daler L., 19. Bamert J., 23. Burki M. (kapitan), 2. Mambva O., 70. Rayxmut N., 14. Kayt M., 16. Rot J., 30. Mayer N., 9. Dursun F., 96. Labo B.
Tun zaxiradagilari: 20. Braski R., 5. Burgi N., 26. Kristoffersson N., 21. Derbachi D., 47. Fer F., 33. Gutbub M., 52. Ilich A., 15. Kristal P., 80. Lengen S., 25. Shpixer T., 18. Strannegard T., 13. Zukit N.
Tun bosh murabbiyi: Privitelli G. L.
Xerts boshlang‘ich tarkibi: 1. Roys B., 23. Altena Dj., 64. Fegan-Uolkott M., 17. Findley S., 5. Makkart Dj., 3. Kingsli S. (kapitan), 29. Kerjota S., 78. Mendi L., 15. Makpeyk Dj., 19. Genduz S., 10. Braga K.
Xerts zaxiradagilari: 28. Klark Z., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 11. Kabore P., 33. Pollok F., 38. Stivenson G., 9. Uilyams Dj., 21. Uilson Dj.
Xerts bosh murabbiyi: Vranken V.
Izohlar 0
…