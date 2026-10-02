Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!

·52·Sport
Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida 6 o‘yinda 6 ta gol urib, jamoasining gollarining 60 foiziga hissa qo‘shdi.
  • U «Trabzonspor», «Galatasaroy», «Kojaeli», «Kasimpasha» va «Genchlerbirligi» klublariga qarshi o‘yinlarda gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
  • Shomurodovning ushbu natijasi uni Muhammad Saloh, Viktor Osimxen va Vedat Muriki kabi taniqli futbolchilar bilan bir qatorda «Oltin butsa» uchun kurashayotgan asosiy nomzodlardan biriga aylantirdi.

Turkiya Superligasida o‘tgan mavsumning tengsiz to‘purari bo‘lgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov yangi mavsumni ham hayratlanarli darajada sermahsul boshladi! Nufuzli Fotomac nashrining tahliliy maqolasida qayd etilishicha, 31 yoshli o‘zbek forvardi «Istanbul Bashakshehir»ning barcha muammolarini bir o‘zi yelkasida ko‘tarib kelmoqda.

Jamoa turnir jadvalida qiyin davrni boshdan kechirayotgan bo‘lsa-da, Shomurodov dunyo futboli yulduzlari bilan tengma-teng kurashib, «Oltin butsa»ga asosiy da’vogarlardan biri ekanini isbotlamoqda. Xo‘sh, Eldor qanday dahshatli statistika namoyish etmoqda va Turkiyadagi to‘purarlar poygasida kimlar bilan raqobatlashmoqda?

6 o‘yinda 6 ta gol: Jamoa gollarining 60 foizi Shomurodov hisobida!

Nuri Shahin boshqaruvidagi «Bashakshehir» mavsumni murakkab boshladi, ammo Shomurodov to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi:

  • Bir o‘zi 6 ta gol: «Bashakshehir» 6 turda jami 10 ta gol kiritgan bo‘lsa, shularning naq 6 tasiga bevosita Eldor Shomurodov mualliflik qildi;

  • Fantastik barqarorlik: O‘zbekistonlik hujumchi maydonga tushgan 6 ta uchrashuvning naq 5 tasida raqiblar darvozasini ishg‘ol etdi;

  • Kimlarga gol urdi? Eldor chempionat davomida «Trabzonspor», «Galatasaroy», «Kojaeli», «Kasimpasha» darvozalariga bittadan gol urgan bo‘lsa, «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘yinda dubl qayd etdi;

  • Turnir jadvali: Hozirda jamoa 7 ochko bilan 12-pog‘onada bormoqda va aynan Shomurodovning gollari klubni og‘ir inqirozdan qutqarib turibdi.

Yulduzlar to‘qnashuvi: «Oltin butsa» uchun qaynoq poyga

«O‘tgan mavsumda to‘purarlik uchun kurashgan hujumchilardan faqatgina Eldor Shomurodov yangi chempionatda ham o‘zining yuqori barqarorligini to‘liq saqlab qola oldi. U jamoaning asosiy yukini o‘z zimmasiga olgan yagona yetakchi bo‘lib turibdi».

Turkiya Superligasida ayni damda to‘purarlar ro‘yxati haqiqiy yulduzlar jang maydoniga aylangan.

Turkiya Superligasi to‘purarlar jadvali (6-turdan so‘ng)

O‘rin

Futbolchi

Klubi

Urgan gollari

1-2

Muhammad Saloh

«Trabzonspor»

7 ta gol

1-2

Gift Orban

«Amed»

7 ta gol

3-5

Eldor Shomurodov

«Istanbul Bashakshehir»

6 ta gol (6 o‘yinda)

3-5

Viktor Osimxen

«Galatasaroy»

6 ta gol

3-5

Vedat Muriki

«Fenerbahche»

6 ta gol

6

Dushan Vlaxovich

«Beshiktosh»

5 ta gol

Ligadagi eng qimmatbaho yulduzlar bo‘lmish Saloh, Osimxen va Vlaxovichlar qatorida o‘zbek hujumchisining yaqqol ajralib turishi turk matbuotining katta olqishiga sazovor bo‘lmoqda.

Sizningcha, Eldor Shomurodov Saloh va Osimxendek superyulduzlarni ortda qoldirib, bu yil ham Turkiya Superligasining «Oltin butsa»sini yutib ola biladimi? «Bashakshehir»dagi o‘yinlari terma jamoamizdagi raqobatga qanday ta’sir qiladi?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxrining yangi zafarlari aks etgan ushbu maqolani do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Eldor ShomurodovIstanbul BashakshehirTurkiya SuperligiTrabzonspor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi20 sentabr 16:02Shomurodov uchun 15 mln yevro: «Trabzonspor» rejasi ochildiShomurodov uchun 15 mln yevro: «Trabzonspor» rejasi ochildi5 avgust 14:59Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildi14 sentabr 06:03«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi19 sentabr 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi