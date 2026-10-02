Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida 6 o‘yinda 6 ta gol urib, jamoasining gollarining 60 foiziga hissa qo‘shdi.
- U «Trabzonspor», «Galatasaroy», «Kojaeli», «Kasimpasha» va «Genchlerbirligi» klublariga qarshi o‘yinlarda gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
- Shomurodovning ushbu natijasi uni Muhammad Saloh, Viktor Osimxen va Vedat Muriki kabi taniqli futbolchilar bilan bir qatorda «Oltin butsa» uchun kurashayotgan asosiy nomzodlardan biriga aylantirdi.
Turkiya Superligasida o‘tgan mavsumning tengsiz to‘purari bo‘lgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov yangi mavsumni ham hayratlanarli darajada sermahsul boshladi! Nufuzli Fotomac nashrining tahliliy maqolasida qayd etilishicha, 31 yoshli o‘zbek forvardi «Istanbul Bashakshehir»ning barcha muammolarini bir o‘zi yelkasida ko‘tarib kelmoqda.
Jamoa turnir jadvalida qiyin davrni boshdan kechirayotgan bo‘lsa-da, Shomurodov dunyo futboli yulduzlari bilan tengma-teng kurashib, «Oltin butsa»ga asosiy da’vogarlardan biri ekanini isbotlamoqda. Xo‘sh, Eldor qanday dahshatli statistika namoyish etmoqda va Turkiyadagi to‘purarlar poygasida kimlar bilan raqobatlashmoqda?
6 o‘yinda 6 ta gol: Jamoa gollarining 60 foizi Shomurodov hisobida!
Nuri Shahin boshqaruvidagi «Bashakshehir» mavsumni murakkab boshladi, ammo Shomurodov to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi:
Bir o‘zi 6 ta gol: «Bashakshehir» 6 turda jami 10 ta gol kiritgan bo‘lsa, shularning naq 6 tasiga bevosita Eldor Shomurodov mualliflik qildi;
Fantastik barqarorlik: O‘zbekistonlik hujumchi maydonga tushgan 6 ta uchrashuvning naq 5 tasida raqiblar darvozasini ishg‘ol etdi;
Kimlarga gol urdi? Eldor chempionat davomida «Trabzonspor», «Galatasaroy», «Kojaeli», «Kasimpasha» darvozalariga bittadan gol urgan bo‘lsa, «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘yinda dubl qayd etdi;
Turnir jadvali: Hozirda jamoa 7 ochko bilan 12-pog‘onada bormoqda va aynan Shomurodovning gollari klubni og‘ir inqirozdan qutqarib turibdi.
Yulduzlar to‘qnashuvi: «Oltin butsa» uchun qaynoq poyga
«O‘tgan mavsumda to‘purarlik uchun kurashgan hujumchilardan faqatgina Eldor Shomurodov yangi chempionatda ham o‘zining yuqori barqarorligini to‘liq saqlab qola oldi. U jamoaning asosiy yukini o‘z zimmasiga olgan yagona yetakchi bo‘lib turibdi».
Turkiya Superligasida ayni damda to‘purarlar ro‘yxati haqiqiy yulduzlar jang maydoniga aylangan.
Turkiya Superligasi to‘purarlar jadvali (6-turdan so‘ng)
O‘rin
Futbolchi
Klubi
Urgan gollari
1-2
«Trabzonspor»
7 ta gol
1-2
Gift Orban
«Amed»
7 ta gol
3-5
«Istanbul Bashakshehir»
6 ta gol (6 o‘yinda)
3-5
Viktor Osimxen
«Galatasaroy»
6 ta gol
3-5
Vedat Muriki
«Fenerbahche»
6 ta gol
6
Dushan Vlaxovich
«Beshiktosh»
5 ta gol
Ligadagi eng qimmatbaho yulduzlar bo‘lmish Saloh, Osimxen va Vlaxovichlar qatorida o‘zbek hujumchisining yaqqol ajralib turishi turk matbuotining katta olqishiga sazovor bo‘lmoqda.
Sizningcha, Eldor Shomurodov Saloh va Osimxendek superyulduzlarni ortda qoldirib, bu yil ham Turkiya Superligasining «Oltin butsa»sini yutib ola biladimi? «Bashakshehir»dagi o‘yinlari terma jamoamizdagi raqobatga qanday ta’sir qiladi?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxrining yangi zafarlari aks etgan ushbu maqolani do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…