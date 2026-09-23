Kichkina Elaning orzusi amalga oshdi: minglab sharlar osmonga uchirildi

·50·Dunyo
Kichkina Elaning orzusi amalga oshdi: minglab sharlar osmonga uchirildi

Turkiyada Trabzonspor va Galatasaroy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv oldidan kichkina Ela uchun ta’sirli tadbir o‘tkazildi. Saratonni yengib, og‘ir davolanish jarayonini ortda qoldirgan qizaloqning orzularidan biri amalga oshirildi. Bu haqda Trabzonspor klubi rasmiy sayti xabar berdi.

19 sentyabr kuni Trabzon shahridagi Papara Park stadionida bo‘lib o‘tgan tadbirda Ela uchun minglab sharlar osmonga uchirildi. Mazkur tashabbus «Biriniz Bin Olsun» uyushmasi ko‘magida tashkil etilgan.

Ma’lum qilinishicha, Ela davolanish jarayonidan so‘ng o‘zining kichik, ammo samimiy orzularini bildirgan. U sumka, Lego, oyoq kiyimi, velosiped va ko‘plab uchadigan sharlarni xohlagan. Uning istaklarini amalga oshirish uchun ko‘ngillilar hamda Trabzonspor jamoasi tashabbus ko‘rsatgan.

Galatasaroyga qarshi uchrashuv boshlanishidan oldin stadionda minglab sharlarning osmonga uchirilishi Ela uchun unutilmas lahzaga aylandi. Qizaloq futbolchilar bilan birga uchrashuv oldidan o‘tkazilgan marosimda ham ishtirok etdi.

Kichkina Elaning orzusi amalga oshdi: minglab sharlar osmonga uchirildi
TrabzonsporGalatasaroyElaBiriniz Bin Olsun
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!20 sentabr 08:44«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi20 sentabr 16:02«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi21 avgust 09:34O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?17 avgust 11:01Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»16 avgust 21:16Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...15 avgust 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota