Kichkina Elaning orzusi amalga oshdi: minglab sharlar osmonga uchirildi
Turkiyada Trabzonspor va Galatasaroy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv oldidan kichkina Ela uchun ta’sirli tadbir o‘tkazildi. Saratonni yengib, og‘ir davolanish jarayonini ortda qoldirgan qizaloqning orzularidan biri amalga oshirildi. Bu haqda Trabzonspor klubi rasmiy sayti xabar berdi.
19 sentyabr kuni Trabzon shahridagi Papara Park stadionida bo‘lib o‘tgan tadbirda Ela uchun minglab sharlar osmonga uchirildi. Mazkur tashabbus «Biriniz Bin Olsun» uyushmasi ko‘magida tashkil etilgan.
Ma’lum qilinishicha, Ela davolanish jarayonidan so‘ng o‘zining kichik, ammo samimiy orzularini bildirgan. U sumka, Lego, oyoq kiyimi, velosiped va ko‘plab uchadigan sharlarni xohlagan. Uning istaklarini amalga oshirish uchun ko‘ngillilar hamda Trabzonspor jamoasi tashabbus ko‘rsatgan.
Galatasaroyga qarshi uchrashuv boshlanishidan oldin stadionda minglab sharlarning osmonga uchirilishi Ela uchun unutilmas lahzaga aylandi. Qizaloq futbolchilar bilan birga uchrashuv oldidan o‘tkazilgan marosimda ham ishtirok etdi.
Izohlar 0
…